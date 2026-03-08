快訊

在地60年老字號「傳統全牛料理專賣店」，牛腩、牛雜、蔬菜滿滿一大鍋只要700元！

Mika出走美食日誌／ udn走跳美食

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

在地老字號，很有歷史的60年全牛料理專賣店就在機捷A22老街溪站附近，生意超好，平日還沒中午就有人陸續來用餐，建議事先預約比較安全喔！

全牛料理不是說假的，沙茶牛腦、沙茶骨髓、紅燒牛尾、炒牛佛、牛鞭鍋通通有，但必點就是那牛腩、牛雜、蔬菜等…滿滿一大鍋的牛肉火鍋，只要$700元 真的好大一鍋，有夠划算。

中壢 牛家莊

地址：桃園市中壢區中豐路235號

電話：034270335

時間：11:00–14:00、17:00–21:00｜每週三、四公休

官網：Facebook

距離中壢夜市約12分鐘，斜對面就是A22捷運站，走路大約1分鐘。

其實牛家莊很多分店，各自經營的很好，但中壢這一家是比較老字號，60年歷史的老店。

老店真的比較狂，生意有夠好，十一點開始就訂單滿滿，廚房是開放式的，直接搖滾區觀賞做料理的過程。

看得出來真材實料，確實是滿滿的牛肉、牛骨熬的湯頭。

而且真的是大火熱炒，鑊氣十足。

中壢 牛家莊｜MENU

菜單內有幾種分類項目，有快炒類、炒麵飯、涼拌、紅燒、其它、湯品與招牌火鍋等…。比較獨特的是全牛料理部分，有沙茶牛腦、沙茶骨髓、紅燒牛尾、炒牛佛和牛鞭鍋與牛肉火鍋。

綜合火鍋 牛腩、牛雜、蔬菜等滿滿一鍋只要700元。

一、二樓都有座位。

綜合火鍋｜700元

這一鍋CP值最高，必點，在地人很喜歡來這裡外帶回家，全家可以吃好幾餐，還可以自己加料。

但其實店家給的綜合牛肉火鍋就已經是滿滿的料了！牛腩、牛雜、各種蔬菜等…料多到滿出來，這樣一大鍋才700元，我們六七個人還吃不完，可以打包回家呢。

蔬菜也真的鋪超滿的，有蕃茄、蔥段、豆腐、洋蔥、香菜等等⋯⋯。

但往下撈才知道，下面整片整片的牛腩＋牛雜也是超多的，而且不是丟進去煮而已喔，店家是先滷過、處理好再放進火鍋裡續煮，非常用心。

牛肉湯本身的湯頭加上蔬菜的自然鮮甜還有滷汁的香醇，越煮越入味，搭配一點點沙茶香氣的尾韻，餘味留香。

沾醬部分也是自助的，要去冰箱拿豆瓣辣醬，這個很香辣，搭配滷過又續煮的牛肉更好吃。

涼拌綜合拼盤

我好喜歡這一道，拼盤裡有牛腱＋牛雜，切薄片後冰鎮，調味上有淡淡的麻油香與燙過油蔥絲的辛香，冰鎮後上桌，真的好爽口，口感帶點嚼勁，好好吃！必點必點必點。

蔥爆什錦

大火炒出鑊氣，鹹香蔥爆牛肉跟綜合牛雜，口感超有層次，有脆有軟還有嚼勁等…醬汁也很濃郁，收汁入味，非常下飯的熱炒料理。

牛肉炒麵

有沙茶香氣，大火快炒 鑊氣十足的炒麵，牛肉給的很大器喔。

沙茶牛腦

本來對牛腦有一點點恐懼，但意料之外的好吃欸！牛腦本身綿密滑嫩，口感有點像豆腐，搭配洋蔥、九層塔、辣椒跟沙茶沾醬一起大火快炒，有沙茶加持有差，鹹香入味的沙茶香氣會讓懼怕牛腦的我比較可以接受。

薑絲毛肚

一入口就是醋酸開胃，毛肚本身口感偏爽脆，搭配薑絲的辛香與醋酸，酸香爽脆，很好吃。

點了綜合牛肉火鍋再加點幾道快炒，差不多2000元，7個人吃的話，一人300元有找，真的很可以欸！桃園市也有牛家莊，在縣府路上，改天也來吃吃看好了，中壢老店先攻略，再來吃其他家。

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

