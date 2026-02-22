一天只營業五小時！老桃園人的早餐名店 現做「手工燒餅」夾蛋餅、夾油條都讚

一天只營業五小時的《阿華師豆漿店》，幾乎是老桃園人都認識早餐名店！與六福包子、阿婆飯糰、小豆子..等老字號齊名，真的是桃園必吃早餐清單，來買早餐就算排隊也不無聊，現場能看到老闆手工製作燒餅過程，不管是蛋餅夾油條或夾蛋餅，份量都很豪邁，吃到一半我就投降了～

阿華師豆漿店｜藏中山路好吃燒餅

《阿華師豆漿店》原本位在南門市場文化街巷弄內，多年前已正式遷址至桃園中山路上，不論是在文化街舊址或剛搬來現址都寫過介紹，這次相隔多年再訪，特地早起來買早餐，排隊人潮依舊沒停過，晚來真的容易買不到招牌燒餅。

小提醒：《阿華師豆漿店》每日僅營業 早上5:30 至 10:00，想吃一定要早點到。

電話：0970-790875

地址：桃園市桃園區中山路366號

營業時間：5:30-10:00（公休：週一）

阿華師豆漿店｜菜單MENU

來《阿華師豆漿店》幾乎都是衝著手工燒餅而來，目前一個20元，可依喜好加入油條20元、蔥蛋15元，或是直接把蛋餅40元包進燒餅裡，份量豪邁又有飽足感。

飲料選擇有 豆漿、米漿、混漿，也能加蛋，想吃重口味還能點一碗 鹹豆漿，早餐一次滿足。

阿華師豆漿店｜手工現做燒餅

老樣子！老闆全程在現場手工製作燒餅，排隊時一點都不無聊，只見他熟練地將麵糰切成條狀、分成小塊，再抹油、桿壓、三折後靜置鬆弛，站在一旁看著燒餅從麵糰慢慢成形，會不知不覺看到出神～

接著把整形好的麵糰桿成長條，表面抹上滿滿白芝麻，直接送進烤箱，沒多久，燒餅兩面慢慢烤成金黃，芝麻香氣在空氣中散開，不用幾分鐘就能出爐。

燒餅一出爐幾乎立刻秒殺，現場我是「一邊拍照、一邊搶燒餅」節奏，前面姊姊好心幫我留了五個，沒想到一轉眼就被後面客人掃光，最後我只搶到兩個，沒搶到只能含淚離開。

20元油條又長又寬一大條，本來其實沒打算買，但實品賣相太好，最後還是忍不住加點一條。

阿華師豆漿店｜排隊動線

來《阿華師豆漿店》照著動線排隊就對了！最右邊是燒餅隊伍，左邊一點是蛋餅區，乍看其實都像同一排，第一次來真分不太出來，排一次就會懂，燒餅出爐先夾燒餅，接著往前點豆漿或米漿，再往前選蛋餅或蔥蛋，最後組合結帳。

這裡的蛋餅也是現點現做，先把麵糰攤成一大片超大圓片，先讓麵皮稍微鬆弛一下。

麵糰鬆弛好後，就能下鍋煎到兩面金黃熟成，煎好的蛋餅堆成小山般高，就能感受到超人氣生意有多好。

煎好蛋餅會刷上店家特製醬料，如果喜歡吃辣，別忘了加上辣醬，吃起來更夠味又開胃。

阿華師豆漿店｜三種燒餅

不管包油條或蛋餅，份量都超豪邁，一捲就大到滿手！店家會先用白報紙包好，再用塑膠袋固定，這樣才不會鬆開或彈開，方便外帶也不沾手。

燒餅夾油條

趁熱吃燒餅還帶著溫度，多層次口感扎實又帶點 Q 酥香，咬下去挺過癮，搭配的油條香酥不油膩，沒有任何油蒿味，簡單卻純粹地呈現出燒餅油條經典味。

燒餅夾蔥蛋

煎好蔥蛋香氣十足，甚至有點蓋過燒餅本身的香味！這一份女生吃剛剛好。

燒餅夾蛋餅

女生應該會喜歡燒餅夾蛋餅！咬下去帶著淡淡蔥香，比單吃更有層次感，還融合了微辣與甜醬香很對味，蛋餅有點濕潤口感，建議趁熱快吃，兩個女生其實一份就很足夠。

每一口都能嚐到純粹餅皮麵粉香氣，燒餅外層酥脆慢慢釋放鹹香，還帶著香濃的淡餅味。

《阿華師豆漿店》到了上午 10 點，燒餅幾乎就賣光，真的是早起的鳥兒有蟲吃！這次來覺得燒餅比以前更香，燒餅夾油條保有古早味，燒餅夾蛋餅則份量十足很有飽足感，下次一定要早起多買幾份，才不會撲空。

