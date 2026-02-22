說新竹無聊的是你沒這樣玩過！新竹市場美食、17公里海岸線一次收齊

快訊

很多人提到新竹，第一時間只想到科技園區，卻忽略了這座城市其實非常適合慢慢玩。這趟新竹一日遊，從東門市場裡的人氣美食「硬派主廚的軟嫩料理」開始，接著喝一杯在地老字號高家冬瓜茶，最後一路騎到南寮漁港，走進十七公里海岸線看夕陽，用一天時間重新認識新竹的魅力。

硬派主廚的軟嫩料理 - 東門市場

硬派主廚的軟嫩料理：藏在東門市場裡的牛排飯名店

位於新竹東門市場內的「硬派主廚的軟嫩料理」，是近年在市場裡相當受歡迎的餐點選擇之一。店面位置低調，卻因料理表現亮眼，成為不少新竹在地人與遊客專程前來的隱藏版美食。店內主打牛肉相關料理，其中最受歡迎的是牛排飯，餐點以白飯為底，鋪上香氣十足的牛肉燥，再搭配軟嫩多汁的牛排，口感層次豐富，搭配溫泉蛋後整體風味更加滑順濃郁，份量與飽足感都相當充足。隨餐附上的牛肉清湯湯頭清甜，能平衡主餐的油脂感，是不少饕客加分的細節。

除了牛排飯外，鴨胸料理同樣受到好評，肉質細緻、風味扎實，適合想嘗試不同口感的消費者，以市場型餐飲來說，硬派主廚的軟嫩料理在料理水準與用餐體驗上都具備一定完成度，常被列為新竹東門市場必吃美食之一，也很適合作為新竹一日遊行程的午餐起點。整體而言，硬派主廚的軟嫩料理不只是市場裡的填飽選項，而是一家能讓人記住的新竹市場美食。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新竹市東區東門市場1143號中央路102巷10號

電話：03-5251323

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:30

高家冬瓜茶

高家冬瓜茶：新竹老字號飲料推薦

說到新竹在地飲料，高家冬瓜茶是許多新竹人熟悉的老店之一，以慢火熬煮冬瓜茶聞名，風味溫潤、甜而不膩，是市場周邊常見的解渴選擇。除了經典冬瓜茶外，許多熟客也會選擇青草茶與冬瓜茶各半的搭配方式，甜度清爽、不加冰也順口，非常適合在市場用餐或散步後飲用。高家冬瓜茶不只是飲料店，更是承載新竹在地日常的老字號存在，一定要列入新竹必喝飲料名單。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新竹市北區中正路234號

電話：03-5239402

營業時間：10:00–22:00

新竹海港租車 seaport cycling

新竹海港租車 seaport cycling：南寮漁港十七公里海岸線必備起點

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

位於新竹南寮漁港周邊的「海港租車」，是規劃十七公里海岸線行程時相當常見的租車選擇。店家會主動說明整條海岸線的騎行方向，並提醒當日的夕陽時間，對第一次安排新竹海岸行程的旅客非常友善。現場提供多種車款，包含電動車與腳踏車，可依人數與騎乘距離彈性選擇。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

行程多半從南寮漁港旅遊服務中心出發，周邊的希臘地中海風格建築本身就是熱門拍照景點，白色建築搭配藍天與海景，畫面感十足。沿著自行車道前進，首先會抵達魚鱗天梯，階梯與海浪交錯的景象相當有辨識度；接著經過視野遼闊的看海公園，適合短暫停留拍攝海景與休息；再往南騎行，便會來到生態豐富的香山濕地賞蟹步道，傍晚時分常能看見螃蟹活動，是十七公里海岸線中相當具特色的一段。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

傍晚回程時，夕陽逐漸西沉，海面被染成金黃色，沿著海岸線騎行或停下拍照，都能感受到新竹海岸安靜而浪漫的一面。海港租車不僅讓南寮漁港、魚鱗天梯、看海公園與香山濕地等景點能被順暢串聯，也讓十七公里海岸線成為適合花上一整個下午慢慢騎、慢慢拍的新竹海岸路線。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新竹市北區海濱路55巷1-1號

電話：03-5364868

營業時間：週一至週四 09:00–17:00, 週六週日 08:30–18:30（週五公休）

新竹一日遊行程規劃

行程安排與重點體驗

11:30 午餐：東門市場｜隱藏版牛排飯（必點牛排飯，可加溫泉蛋，附牛肉清湯）

12:20 市場散步：東門市場｜逛市集、拍市場氛圍

12:40 飲料補給：高家冬瓜茶｜推薦無糖青草茶＋冬瓜茶各半，不加冰也順口

14:00 移動：前往南寮漁港（開車／大眾運輸）

14:30 租車：海港租車｜租電動車或腳踏車，老闆會分享海岸線與夕陽時間

14:45 拍照：南寮漁港旅遊服務中心｜希臘地中海風建築

15:10 騎行拍照：魚鱗天梯、看海公園

16:00 生態散步：香山濕地賞蟹步道

17:20 夕陽時段：十七公里海岸線｜海面金色光影、逆光剪影

18:10 還車返程：結束海岸線行程

新竹一日遊常見問題（FAQ）

硬派主廚的軟嫩料理必點是什麼？

最多人推薦的是牛排飯，飯上會鋪牛肉燥，牛排口感軟嫩，搭配溫泉蛋整體非常滑順，餐點還會附上一碗清甜的牛肉清湯。

高家冬瓜茶推薦怎麼點？

不少在地人推薦無糖青草茶＋冬瓜茶各半，甜度清爽、不加冰也順口，非常適合市場逛完後解渴。

海港租車在哪裡？適合新竹一日遊嗎？

海港租車位於新竹南寮漁港附近，是規劃十七公里海岸線行程時常見的租車選擇，非常適合新竹一日遊與半日海岸線行程。

延伸閱讀 >> 新竹美食｜拜完新竹城隍廟必吃！6家新竹廟口美食推薦：蚵仔煎、鴨香飯

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

