說新竹無聊的是你沒這樣玩過！新竹市場美食、17公里海岸線一次收齊

很多人提到新竹，第一時間只想到科技園區，卻忽略了這座城市其實非常適合慢慢玩。這趟新竹一日遊，從東門市場裡的人氣美食「硬派主廚的軟嫩料理」開始，接著喝一杯在地老字號高家冬瓜茶，最後一路騎到南寮漁港，走進十七公里海岸線看夕陽，用一天時間重新認識新竹的魅力。
硬派主廚的軟嫩料理 - 東門市場
硬派主廚的軟嫩料理：藏在東門市場裡的牛排飯名店
位於新竹東門市場內的「硬派主廚的軟嫩料理」，是近年在市場裡相當受歡迎的餐點選擇之一。店面位置低調，卻因料理表現亮眼，成為不少新竹在地人與遊客專程前來的隱藏版美食。店內主打牛肉相關料理，其中最受歡迎的是牛排飯，餐點以白飯為底，鋪上香氣十足的牛肉燥，再搭配軟嫩多汁的牛排，口感層次豐富，搭配溫泉蛋後整體風味更加滑順濃郁，份量與飽足感都相當充足。隨餐附上的牛肉清湯湯頭清甜，能平衡主餐的油脂感，是不少饕客加分的細節。
除了牛排飯外，鴨胸料理同樣受到好評，肉質細緻、風味扎實，適合想嘗試不同口感的消費者，以市場型餐飲來說，硬派主廚的軟嫩料理在料理水準與用餐體驗上都具備一定完成度，常被列為新竹東門市場必吃美食之一，也很適合作為新竹一日遊行程的午餐起點。整體而言，硬派主廚的軟嫩料理不只是市場裡的填飽選項，而是一家能讓人記住的新竹市場美食。
店家資訊
地址：新竹市東區東門市場1143號中央路102巷10號
電話：03-5251323
營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:30
高家冬瓜茶
高家冬瓜茶：新竹老字號飲料推薦
說到新竹在地飲料，高家冬瓜茶是許多新竹人熟悉的老店之一，以慢火熬煮冬瓜茶聞名，風味溫潤、甜而不膩，是市場周邊常見的解渴選擇。除了經典冬瓜茶外，許多熟客也會選擇青草茶與冬瓜茶各半的搭配方式，甜度清爽、不加冰也順口，非常適合在市場用餐或散步後飲用。高家冬瓜茶不只是飲料店，更是承載新竹在地日常的老字號存在，一定要列入新竹必喝飲料名單。
店家資訊
地址：新竹市北區中正路234號
電話：03-5239402
營業時間：10:00–22:00
新竹海港租車 seaport cycling
新竹海港租車 seaport cycling：南寮漁港十七公里海岸線必備起點
位於新竹南寮漁港周邊的「海港租車」，是規劃十七公里海岸線行程時相當常見的租車選擇。店家會主動說明整條海岸線的騎行方向，並提醒當日的夕陽時間，對第一次安排新竹海岸行程的旅客非常友善。現場提供多種車款，包含電動車與腳踏車，可依人數與騎乘距離彈性選擇。
行程多半從南寮漁港旅遊服務中心出發，周邊的希臘地中海風格建築本身就是熱門拍照景點，白色建築搭配藍天與海景，畫面感十足。沿著自行車道前進，首先會抵達魚鱗天梯，階梯與海浪交錯的景象相當有辨識度；接著經過視野遼闊的看海公園，適合短暫停留拍攝海景與休息；再往南騎行，便會來到生態豐富的香山濕地賞蟹步道，傍晚時分常能看見螃蟹活動，是十七公里海岸線中相當具特色的一段。
傍晚回程時，夕陽逐漸西沉，海面被染成金黃色，沿著海岸線騎行或停下拍照，都能感受到新竹海岸安靜而浪漫的一面。海港租車不僅讓南寮漁港、魚鱗天梯、看海公園與香山濕地等景點能被順暢串聯，也讓十七公里海岸線成為適合花上一整個下午慢慢騎、慢慢拍的新竹海岸路線。
店家資訊
地址：新竹市北區海濱路55巷1-1號
電話：03-5364868
營業時間：週一至週四 09:00–17:00, 週六週日 08:30–18:30（週五公休）
新竹一日遊行程規劃
行程安排與重點體驗
11:30 午餐：東門市場｜隱藏版牛排飯（必點牛排飯，可加溫泉蛋，附牛肉清湯）
12:20 市場散步：東門市場｜逛市集、拍市場氛圍
12:40 飲料補給：高家冬瓜茶｜推薦無糖青草茶＋冬瓜茶各半，不加冰也順口
14:00 移動：前往南寮漁港（開車／大眾運輸）
14:30 租車：海港租車｜租電動車或腳踏車，老闆會分享海岸線與夕陽時間
14:45 拍照：南寮漁港旅遊服務中心｜希臘地中海風建築
15:10 騎行拍照：魚鱗天梯、看海公園
16:00 生態散步：香山濕地賞蟹步道
17:20 夕陽時段：十七公里海岸線｜海面金色光影、逆光剪影
18:10 還車返程：結束海岸線行程
新竹一日遊常見問題（FAQ）
硬派主廚的軟嫩料理必點是什麼？
最多人推薦的是牛排飯，飯上會鋪牛肉燥，牛排口感軟嫩，搭配溫泉蛋整體非常滑順，餐點還會附上一碗清甜的牛肉清湯。
高家冬瓜茶推薦怎麼點？
不少在地人推薦無糖青草茶＋冬瓜茶各半，甜度清爽、不加冰也順口，非常適合市場逛完後解渴。
海港租車在哪裡？適合新竹一日遊嗎？
海港租車位於新竹南寮漁港附近，是規劃十七公里海岸線行程時常見的租車選擇，非常適合新竹一日遊與半日海岸線行程。
