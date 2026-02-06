快訊

寒流要來了！北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

果粉準備！iPhone 17e、iPad 12規格外洩 外媒爆：蘋果2月19日發表入門款手機

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

苗栗新地標曝光！全台最大「懷舊影視基地」成最夯旅遊打卡點

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


歷經近5年興建，百變影城文創園區正式在苗栗亮相。園區佔地約8.5公頃，是苗栗縣府重點推動的BOT計畫之一，雖然過程中曾受到疫情與天候影響，但最終仍順利在農曆年前與民眾見面，為苗栗旅遊注入全新活力，也成為近期最受關注的新興打卡地標。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


重現1910–1970年代，走進電影場景的時光旅行

園區最大亮點，莫過於耗資3.5億元打造的影視基地，完整復刻1910年至1970年代的歷史風貌。從閩南式老街、傳統三合院，到充滿異國氛圍的日式街道，每一個場景都細節滿滿，讓人彷彿置身老電影之中。未來更有機會巧遇影視劇組進駐拍攝，親眼見證專業攝影棚的幕後日常。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


親子同樂不冷場，太陽號成為園區最夯焦點

除了懷舊街景，百變影城文創園區也特別規畫多元的親子遊憩設施。生態池中央的巨型Q版海盜船「太陽號」一亮相就引發討論，不僅造型吸睛，還能登船探索，成為拍照與放電兼具的人氣景點。搭配3D彩繪水塔、跑跑卡丁車、遊園小火車、沙灘區與露營空間，讓園區動靜皆宜，玩上一整天也不嫌膩。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


在地限定優惠登場，開幕期間最適合揪團朝聖

為了回饋地方居民，園區推出相當有誠意的入園優惠。設籍後龍鎮與竹南鎮的民眾，出示證件即可免費入園；苗栗縣民、65歲以上長者、身心障礙者及陪同者、兒童，皆享一般票半價。趁著開幕期間，安排一趟苗栗小旅行，親身感受這座結合影視、文創與遊憩的全新樂園，正是最剛好的時機。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【百變影城文創園區】

景點地址： 苗栗縣後龍鎮大山里上大山腳五鄰72之39（近大山火車站）

營業時間： 09:00 – 17:00

票價資訊：一般票價300元；優惠票價150元


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>巨型藝術藏在海線小鎮！苗栗通霄月牙灣雕塑公園療癒散步去/b>

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

百變影城文創園區 電影 露營

ShareLife分享生活

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

Line Pay 拓展非都會區滲透率

LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付 帶動草莓季業績增

苗栗卓蘭苗52線道路兩車碰撞 4人受傷送醫

苗栗卓蘭2車迎面碰撞 4人受傷送醫

相關新聞

苗栗新地標曝光！全台最大「懷舊影視基地」成最夯旅遊打卡點

苗栗旅遊版圖再添新亮點！佔地約8.5公頃的百變影城文創園區，融合影視基地、親子遊樂設施與休憩空間，不論是情侶約會、親子出遊，還是單純想找個地方放慢腳步走走，都能在這裡找到屬於自己的遊園節奏。

經典古早味點心！ 基隆廟口人氣排隊爆漿美食 「李記麵粉煎」在竹蓮市場也吃得到囉

超爆漿的古早味麵粉煎推薦給吃素的朋友——李記麵粉煎是基隆廟口夜市超人氣的排隊小吃，新竹市的分店就在竹蓮市場二樓，買完菜順便帶幾個回家，當小朋友的早餐或點心都很適合。

國門第一站遇見舒華！ A12桃園遊客中心改裝「舒華主題牆」驚艷亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼桃園觀光大使葉舒華拍攝的宣傳影片《來桃園 舒華的家鄉》引發熱烈迴響後，桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）再度出擊，位於桃園機場捷運第一航廈站（A12）的「桃園遊客中心」已於0

浪漫北橫櫻花季即將啟動！跟著「2026櫻花散步地圖」賞櫻去

【旅奇傳媒/編輯部報導】 隨著氣溫逐漸上升，季節更替邁入春季，桃園復興區北橫有一項眾所周知的花季盛宴－「北橫櫻花季」即將開始，桃園復興區北橫的櫻花品種非常多，包含:山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和

新竹關西櫻花季初綻！樹低矮好取景 浪漫零距離超好拍

這裡沒有門票、沒有圍欄，只有沿著池畔綻放的粉色櫻花，和慢慢走就能看完的風景。新竹關西的櫻花秘境，很適合用散步的節奏來欣賞。

苗栗打卡新地標！ 「百變影城文創園區」全新開幕 縣民半價、「這2處」鎮民免費入園

苗栗又有新打卡地標啦！歷經近5年興建、斥資3.5億元的「百變影城文創園區」（又稱太陽城文創園區）終於正式開幕了，這座佔地約8.5公頃的園區，是苗栗縣府重點推動的BOT案，雖然先前受到疫情與天氣影響工期，但在各界努力下，終於趕在農曆年前與大家見面了！新景點「百變影城文創園區」開幕 縣民半價、「這2處」鎮民免費入園

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。