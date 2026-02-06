苗栗新地標曝光！全台最大「懷舊影視基地」成最夯旅遊打卡點





歷經近5年興建，百變影城文創園區正式在苗栗亮相。園區佔地約8.5公頃，是苗栗縣府重點推動的BOT計畫之一，雖然過程中曾受到疫情與天候影響，但最終仍順利在農曆年前與民眾見面，為苗栗旅遊注入全新活力，也成為近期最受關注的新興打卡地標。





重現1910–1970年代，走進電影場景的時光旅行

園區最大亮點，莫過於耗資3.5億元打造的影視基地，完整復刻1910年至1970年代的歷史風貌。從閩南式老街、傳統三合院，到充滿異國氛圍的日式街道，每一個場景都細節滿滿，讓人彷彿置身老電影之中。未來更有機會巧遇影視劇組進駐拍攝，親眼見證專業攝影棚的幕後日常。





親子同樂不冷場，太陽號成為園區最夯焦點

除了懷舊街景，百變影城文創園區也特別規畫多元的親子遊憩設施。生態池中央的巨型Q版海盜船「太陽號」一亮相就引發討論，不僅造型吸睛，還能登船探索，成為拍照與放電兼具的人氣景點。搭配3D彩繪水塔、跑跑卡丁車、遊園小火車、沙灘區與露營空間，讓園區動靜皆宜，玩上一整天也不嫌膩。





在地限定優惠登場，開幕期間最適合揪團朝聖

為了回饋地方居民，園區推出相當有誠意的入園優惠。設籍後龍鎮與竹南鎮的民眾，出示證件即可免費入園；苗栗縣民、65歲以上長者、身心障礙者及陪同者、兒童，皆享一般票半價。趁著開幕期間，安排一趟苗栗小旅行，親身感受這座結合影視、文創與遊憩的全新樂園，正是最剛好的時機。





【百變影城文創園區】

景點地址： 苗栗縣後龍鎮大山里上大山腳五鄰72之39（近大山火車站）

營業時間： 09:00 – 17:00

票價資訊：一般票價300元；優惠票價150元





