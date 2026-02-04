新竹關西櫻花季初綻！樹低矮好取景 浪漫零距離超好拍

快訊

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


位於新竹縣關西鎮的櫻花秘境，坐落在坪林國小附近的埤塘一帶。每到二月至三月，寒櫻沿著池畔與緩坡陸續綻放，粉色花朵與天空連成一線，形成一幅相當溫柔的春日畫面，也讓這裡成為近年關西相當受歡迎的賞櫻打卡點。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


低矮櫻花更好拍｜近距離賞櫻的最大優點

與許多高聳的櫻花林不同，這裡的寒櫻樹型較為低矮，站在步道上就能與櫻花幾乎平視，不需要仰拍，也能輕鬆拍出被櫻花包圍的畫面。無論是拍人像、家庭合照，或單純捕捉花朵細節，都非常友善，也讓這處秘境多了一份親切感。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


池畔、遠山與藍天｜構成關西獨有的賞櫻風景

寒櫻沿著埤塘山坡種植，背景是開闊的天空與遠方丘陵，畫面乾淨、不雜亂。櫻花盛開時，粉色花海與水色、山景相互襯托，即使只是慢慢走一圈，也能從不同角度欣賞這片春天限定的風景。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


免費賞櫻也要溫柔對待｜讓美景一直存在

這裡屬於開放式空間，免費參觀，也沒有特別規劃的步道設施，行走時需留意路面高低落差。由於櫻花枝條較低，賞花拍照時也請特別留心，避免拉扯或折損花枝。或許正是因為大家的珍惜，這片關西櫻花秘境，才能年年回來，依舊這麼好看。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


【關西櫻花祕境】

賞花地點：新竹縣關西鎮竹16鄉道21號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>紅豆餅親水階梯超吸睛！新竹鳳坑沙灣打造濱海慢遊秘境！

延伸閱讀

相關新聞

