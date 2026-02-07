快訊

輝達助攻道瓊一舉突破5萬點大關 黃仁勳一句話安了台股封關前信心

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

新竹城隍廟小吃巡禮！跟拳頭一樣大的芋泥球、人氣排隊潤餅、爆餡古早味蛋糕、座無虛席的許二姐

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

新竹城隍廟小吃雲集，每次來都吃不完，這次挑些沒吃過的來吃吃看，大多都是人氣攤販，都不錯。

新竹｜郭家元祖潤餅

第一家先來排城隍廟口最知名的排隊美食－郭家元祖潤餅！郭家元祖潤餅創立於西元1906年，至今已傳承至第五代，每回來都是大排長龍，是新竹城隍廟必吃美食之一。

目前潤餅一份是45元，動作蠻快的，因此客數也消耗得很快，不用排太久。

個頭偏小，畢竟一個才40元，三重的雖然個頭大，但一個也要60元起跳了，小巧的優點是可以多吃幾攤。

潤餅放久了會餅皮會因為吸收菜汁而變軟，建議是現買現吃口感最好。郭家元祖潤餅沒有包得很緊，所以咬下去很容易掉餡，餅皮帶有Q勁，內裡包有高麗菜、豆芽菜、豆干、菜脯、蛋酥、花生粉等，口感上蠻有層次的，喜歡餅皮內塗有粉色甜辣醬，讓風味更突出。味道跟口感都不錯，只是如果能包得更紮實一點就更好了。

新竹｜林家芋泥球

接著第二家是跟郭家元祖潤餅同一條的林家芋泥球，日賣破千顆的芋泥球，也是新竹城隍廟人氣的排隊美食！

林家芋泥球只賣兩種口味的芋泥球和地瓜球，目前芋泥球已漲到一顆40元囉，不過還是吸引很多民眾排隊購買。

林家芋泥球超大一顆！簡直就跟女生拳頭一般大，超誇張。芋泥球跟潤餅一樣，建議現買現吃口感最好，冷掉才吃外皮就沒那麼酥脆了。

趁熱先吃的是起司芋泥球，一顆50元，剛炸好的芋泥外殼好酥脆，滿滿的芋泥是自然的芋香跟芋甜味，中間包有大坨的起司，可能放到稍溫才享用，起司已無牽絲狀，但仍可吃出滿滿的奶香味。

原味芋泥球一顆40元，少了中間的起司更芋頭為更飽滿、純粹，甜而不膩，外脆內綿，喜歡芋頭的芋頭控們絕對不可錯過。

新竹｜蓁古早味現烤蛋糕

到新竹城隍廟大家都是買淵明餅舖的水蒸蛋糕嗎？個人推薦旁邊的蓁古早味現烤蛋糕也很好吃呦。

蓁古早味現烤蛋糕的口味很多，不過要看當天提供什麼口味，林林總總也還有8-9款可以選。

帶了小條的金沙蛋糕回家，金沙的價位高於其他款口味，小條的就要240元，但是很爆餡很好吃，個人覺得很值得。

買回家隔天早上才享用，用微波爐稍微加熱，蛋糕體變得很柔軟，綿綿軟軟沒有蛋腥味，加熱後的金沙呈現濕滑狀，給的很多很足，濕潤的加成在蛋糕體上，鹹香的滋味中和蛋糕的甜味，好吃不膩口。

新竹｜許二姊

雖然買了好幾攤小吃，但正餐還是得吃，附近走一遭，最後還是又來到許二姊。網路破萬則評論的許二姊好狂，跟店內人氣一樣夯。

滷味一字排開。

煙燻鴨肉很香，肉不柴不老，挺好吃的。

炒鴨肉麵超大一碗，麵裡面藏有一些鴨肉塊，只是骨頭偏多，麵條是濕軟路線，個人偏愛鴨肉飯

淋有滷汁還配上鴨肉的鴨肉飯，光看就十分誘人，味道鹹香重口味，吃到最後會比較鹹膩一點。

幾乎桌桌必點的炒鴨血，這也是我初訪時就很驚豔的一道，醋酸微辣的嫩鴨血，滑溜沒腥味，連小孩都狂愛。

鴨腸湯的鴨腸給得很多。

當天還買了城隍包回家，到新竹城隍廟一趟有著滿滿的收穫，不論是潤餅、芋泥球還是古早味蛋糕都很滿意，下次來會想再重複續攻的幾家，新竹城隍廟還有什麼推薦必吃的美食歡迎跟我一起分享。

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

蛋糕 排隊美食 古早味 鴨肉飯 小吃 新竹美食

udn走跳美食

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

新竹城隍廟小吃巡禮！跟拳頭一樣大的芋泥球、人氣排隊潤餅、爆餡古早味蛋糕、座無虛席的許二姐

新竹城隍廟小吃雲集，每次來都吃不完，這次挑些沒吃過的來吃吃看，大多都是人氣攤販，都不錯。

苗栗新地標曝光！全台最大「懷舊影視基地」成最夯旅遊打卡點

苗栗旅遊版圖再添新亮點！佔地約8.5公頃的百變影城文創園區，融合影視基地、親子遊樂設施與休憩空間，不論是情侶約會、親子出遊，還是單純想找個地方放慢腳步走走，都能在這裡找到屬於自己的遊園節奏。

經典古早味點心！ 基隆廟口人氣排隊爆漿美食 「李記麵粉煎」在竹蓮市場也吃得到囉

超爆漿的古早味麵粉煎推薦給吃素的朋友——李記麵粉煎是基隆廟口夜市超人氣的排隊小吃，新竹市的分店就在竹蓮市場二樓，買完菜順便帶幾個回家，當小朋友的早餐或點心都很適合。

國門第一站遇見舒華！ A12桃園遊客中心改裝「舒華主題牆」驚艷亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼桃園觀光大使葉舒華拍攝的宣傳影片《來桃園 舒華的家鄉》引發熱烈迴響後，桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）再度出擊，位於桃園機場捷運第一航廈站（A12）的「桃園遊客中心」已於0

浪漫北橫櫻花季即將啟動！跟著「2026櫻花散步地圖」賞櫻去

【旅奇傳媒/編輯部報導】 隨著氣溫逐漸上升，季節更替邁入春季，桃園復興區北橫有一項眾所周知的花季盛宴－「北橫櫻花季」即將開始，桃園復興區北橫的櫻花品種非常多，包含:山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和

新竹關西櫻花季初綻！樹低矮好取景 浪漫零距離超好拍

這裡沒有門票、沒有圍欄，只有沿著池畔綻放的粉色櫻花，和慢慢走就能看完的風景。新竹關西的櫻花秘境，很適合用散步的節奏來欣賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。