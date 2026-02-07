新竹城隍廟小吃巡禮！跟拳頭一樣大的芋泥球、人氣排隊潤餅、爆餡古早味蛋糕、座無虛席的許二姐

新竹城隍廟小吃雲集，每次來都吃不完，這次挑些沒吃過的來吃吃看，大多都是人氣攤販，都不錯。

新竹｜郭家元祖潤餅

第一家先來排城隍廟口最知名的排隊美食－郭家元祖潤餅！郭家元祖潤餅創立於西元1906年，至今已傳承至第五代，每回來都是大排長龍，是新竹城隍廟必吃美食之一。

目前潤餅一份是45元，動作蠻快的，因此客數也消耗得很快，不用排太久。

個頭偏小，畢竟一個才40元，三重的雖然個頭大，但一個也要60元起跳了，小巧的優點是可以多吃幾攤。

潤餅放久了會餅皮會因為吸收菜汁而變軟，建議是現買現吃口感最好。郭家元祖潤餅沒有包得很緊，所以咬下去很容易掉餡，餅皮帶有Q勁，內裡包有高麗菜、豆芽菜、豆干、菜脯、蛋酥、花生粉等，口感上蠻有層次的，喜歡餅皮內塗有粉色甜辣醬，讓風味更突出。味道跟口感都不錯，只是如果能包得更紮實一點就更好了。

新竹｜林家芋泥球

接著第二家是跟郭家元祖潤餅同一條的林家芋泥球，日賣破千顆的芋泥球，也是新竹城隍廟人氣的排隊美食！

林家芋泥球只賣兩種口味的芋泥球和地瓜球，目前芋泥球已漲到一顆40元囉，不過還是吸引很多民眾排隊購買。

林家芋泥球超大一顆！簡直就跟女生拳頭一般大，超誇張。芋泥球跟潤餅一樣，建議現買現吃口感最好，冷掉才吃外皮就沒那麼酥脆了。

趁熱先吃的是起司芋泥球，一顆50元，剛炸好的芋泥外殼好酥脆，滿滿的芋泥是自然的芋香跟芋甜味，中間包有大坨的起司，可能放到稍溫才享用，起司已無牽絲狀，但仍可吃出滿滿的奶香味。

原味芋泥球一顆40元，少了中間的起司更芋頭為更飽滿、純粹，甜而不膩，外脆內綿，喜歡芋頭的芋頭控們絕對不可錯過。

新竹｜蓁古早味現烤蛋糕

到新竹城隍廟大家都是買淵明餅舖的水蒸蛋糕嗎？個人推薦旁邊的蓁古早味現烤蛋糕也很好吃呦。

蓁古早味現烤蛋糕的口味很多，不過要看當天提供什麼口味，林林總總也還有8-9款可以選。

帶了小條的金沙蛋糕回家，金沙的價位高於其他款口味，小條的就要240元，但是很爆餡很好吃，個人覺得很值得。

買回家隔天早上才享用，用微波爐稍微加熱，蛋糕體變得很柔軟，綿綿軟軟沒有蛋腥味，加熱後的金沙呈現濕滑狀，給的很多很足，濕潤的加成在蛋糕體上，鹹香的滋味中和蛋糕的甜味，好吃不膩口。

新竹｜許二姊

雖然買了好幾攤小吃，但正餐還是得吃，附近走一遭，最後還是又來到許二姊。網路破萬則評論的許二姊好狂，跟店內人氣一樣夯。

滷味一字排開。

煙燻鴨肉很香，肉不柴不老，挺好吃的。

炒鴨肉麵超大一碗，麵裡面藏有一些鴨肉塊，只是骨頭偏多，麵條是濕軟路線，個人偏愛鴨肉飯。

淋有滷汁還配上鴨肉的鴨肉飯，光看就十分誘人，味道鹹香重口味，吃到最後會比較鹹膩一點。

幾乎桌桌必點的炒鴨血，這也是我初訪時就很驚豔的一道，醋酸微辣的嫩鴨血，滑溜沒腥味，連小孩都狂愛。

鴨腸湯的鴨腸給得很多。

當天還買了城隍包回家，到新竹城隍廟一趟有著滿滿的收穫，不論是潤餅、芋泥球還是古早味蛋糕都很滿意，下次來會想再重複續攻的幾家，新竹城隍廟還有什麼推薦必吃的美食歡迎跟我一起分享。

