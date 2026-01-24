住進雲霧與巨木之間！ 一位難求的「司馬庫斯住宿」推薦

快訊

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
司馬庫斯櫻花季 。圖／IG, xiang_317
司馬庫斯櫻花季 。圖／IG, xiang_317

【FunTime小編群】位在新竹縣尖石鄉山區的司馬庫斯是一個泰雅族部落，有「上帝的部落」、「最美部落」之稱，除了平時就是熱門景點，每年二月中旬到三月中旬櫻花季更吸引許多遊客前往～不過！司馬庫斯部落的住宿若沒有提早預訂可是一位難求，若沒訂到就可以選擇住在附近景點的住宿，今天小編就來介紹司馬庫斯的附近住宿吧！

司馬庫斯住宿怎麼選

司馬庫斯住宿地圖
司馬庫斯住宿地圖

住司馬庫斯園區內

1.距離巨木群登山口近

2.舟車勞頓後能好好放鬆不用急著下山

3.晚上抬頭就能仰望星星

內灣老街附近

1.住宿選擇較多

2.附近有內灣老街，吃喝玩樂機能方便

住拉拉山附近

1.拉拉山也有神木群，順玩拉拉山

住新竹關西附近

1.附近就是小人國、六福村，去樂園超方便

2.關西老街吃吃喝喝一日遊

住新竹市區附近

1.生活機能好、交通方便

2.可以去城隍廟、東門市場吃美食

司馬庫斯住宿－部落園區附近住宿

司馬庫斯部落住宿

司馬庫斯部落住宿 。圖／IG, wumoo
司馬庫斯部落住宿 。圖／IG, wumoo

司馬庫斯部落住宿 。圖／IG, huixiangnai
司馬庫斯部落住宿 。圖／IG, huixiangnai

司馬庫斯部落內提供住宿開放給遊客預訂，分別有迦南小木屋景觀套房（雙人/四人房）、恩典屋（雙人房）、喜樂屋（雙人房），以及不含獨立浴廁但非常平價的雙人房型佳美屋。不過要特別注意的是，若是要平日入住可以預定半年內住宿；預訂周六、國定假日、連續假期入住，於每年11月開放隔年1、2、3月訂房，2/1開放4、5、6月訂房，5/1開放7、8、9月訂房，8/1開放10、11、12月訂房，要訂房的朋友要注意時間別撲空囉～

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯

崗好山莊

崗好山莊 。圖／agoda
崗好山莊 。圖／agoda

崗好山莊 。圖／agoda
崗好山莊 。圖／agoda

崗好山莊 。圖／agoda
崗好山莊 。圖／agoda

崗好山莊位於離司馬庫斯部落最近的泰崗部落，可以說是黃金地理位置，距離司馬庫斯車程只要42分鐘，入住崗好山莊的旅客除了方便前往司馬庫斯，也會到離崗好山莊也不遠的鎮西堡走走神木步道。崗好山莊景色優美，選擇很多元，提供雙人、三人、四人以及六人房，從陽台就能看見遼闊的山景，老闆也相當親切，是前往司馬庫斯的住宿好選擇！

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：新竹縣尖石鄉泰崗48-2號

到司馬庫斯行車時間：41分鐘

司馬庫斯住宿－內灣老街附近住宿

會來尖石渡假村

會來尖石渡假村 。圖／agoda
會來尖石渡假村 。圖／agoda

會來尖石渡假村 。圖／agoda
會來尖石渡假村 。圖／agoda

會來尖石渡假村 。圖／agoda
會來尖石渡假村 。圖／agoda

會來尖石渡假村號稱是北台灣最豪華的度假村，建築為南洋峇里島式風格，渡假村裡風景絕美，園區內還有吊橋、落羽松、櫻花等等，並設有SPA區、親子戲水區、溫泉區、女湯區、雙人湯屋區，部分房型還設有獨立湯池喔！除此之外，會來尖石渡假村距離內灣老街也只要五分鐘，住在這裡方便吃又方便玩，往返司馬庫斯約兩小時，是許多人玩內灣、司馬庫斯的住宿首選！

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

地址：新竹縣尖石鄉義興村1鄰46號

到司馬庫斯行車時間：1小時53分

司馬庫斯住宿－拉拉山附近住宿

雲山房Cloud Villa

雲山房Cloud Villa 。圖／agoda
雲山房Cloud Villa 。圖／agoda

雲山房Cloud Villa 。圖／agoda
雲山房Cloud Villa 。圖／agoda

雲山房Cloud Villa 。圖／agoda
雲山房Cloud Villa 。圖／agoda

拜訪司馬庫斯，也有許多人選擇住在拉拉山，距離司馬庫斯約兩小時。而這家雲山房Cloud Villa就位在桃園拉拉山巴陵部落的制高點，住在這兒能觀賞無敵夢幻的拉拉山景致，不出門也能看見壯闊的雲海和日出！雲山房Cloud Villa提供雙人及四人房型，整體空間明亮舒適，而且很乾淨，住起來非常舒服，是不是超級吸引人～

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：桃園市復興區華陵里9鄰巴崚88-1號

到司馬庫斯行車時間：2小時12分

36號農場

36號農場 。圖／Booking
36號農場 。圖／Booking

36號農場 。圖／Booking
36號農場 。圖／Booking

36號農場 。圖／Booking
36號農場 。圖／Booking

位於拉拉山的36號農場從民宿的設計、到廚房料理都由老闆一家人一手包辦，老闆非常親切喔！入住36號農場，隔天早上還能享用老闆親手做的熱騰騰早餐，吃飽飽才有力氣出發司馬庫斯！36號農場的風格有現代極簡風格及木屋房型，包含雙人房、四人房、六人房及八人房，房間內有大片落地觀景窗，躺在房間就能望見一整片山林之美，入住這裡一定要在落地窗前拍幾張美照才不負此行！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：桃園市復興區華陵村8鄰36號

到司馬庫斯行車時間：2小時8分

高園農場

高園農場 。圖／agoda
高園農場 。圖／agoda

高園農場 。圖／agoda
高園農場 。圖／agoda

高園農場 。圖／agoda
高園農場 。圖／agoda

高園農場是建在山頂上的果園式民宿，老闆夫婦都相當熱情親切，由於高園農場距離拉拉山神木區不遠，是許多人的住宿首選！去司馬庫斯約兩小時二十分，很適合和司馬庫斯搭配，來一場兩天一夜的仙境之旅。高園農場提供雙人房及四人房，風格乾淨簡約，由於民宿四面環山，從房間也可以看見窗外的絕美山景～非常開闊，是一家評價極高的住宿喔！

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：桃園市復興區復興鄉神木路11鄰192-3號

到司馬庫斯行車時間：2小時16分

司馬庫斯住宿－新竹關西附近住宿

統一馬武督渡假村

統一馬武督渡假村 。圖／agoda
統一馬武督渡假村 。圖／agoda

統一馬武督渡假村 。圖／agoda
統一馬武督渡假村 。圖／agoda

統一馬武督渡假村 。圖／agoda
統一馬武督渡假村 。圖／agoda

位在新竹關西的統一馬武督渡假村，開車到關西老街和六福村只需十多分鐘的路程，很適合安排一天在關西老街吃吃喝喝，統一馬武督渡假村的房型依照人數分成二、四、六人房，渡假村有非常多豐富的娛樂設施，除了健身房、戲水池、滑草、射箭場、娛樂室以外，還有像是人體手足球，巨型彈珠台等特別的休閒設施，非常適合親子，就算是一整天都待在渡假村裡面也不會無聊！

訂房網評價：7.8/10(Agoda)

地址：新竹縣關西鎮金山里34號

到司馬庫斯行車時間：2小時21分

司馬庫斯住宿－新竹市區附近住宿

新竹老爺大酒店

新竹老爺大酒店 。圖／agoda
新竹老爺大酒店 。圖／agoda

新竹老爺大酒店 。圖／agoda
新竹老爺大酒店 。圖／agoda

新竹老爺大酒店 。圖／agoda
新竹老爺大酒店 。圖／agoda

想要住高級一點，五星級的新竹老爺大酒店推薦給你，屬於老爺酒店集團旗下的新竹老爺大酒店，房型依照人數及房內設計有六種不同的客房選擇，飯店內的休閒設施非常豐富，光是餐廳就有鐵板燒、日式料理、粵菜等，飯後甜點的咖啡廳、烘焙坊也一應俱全，時常也會推出一些住宿優惠的專案，有看到活動真的不要錯過！

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：新竹市東區光復路一段227號

到司馬庫斯行車時間：2小時28分

和選旅

和選旅 。圖／agoda
和選旅 。圖／agoda

和選旅 。圖／agoda
和選旅 。圖／agoda

和選旅 。圖／agoda
和選旅 。圖／agoda

接下來要介紹的和選旅也是一間在新竹市區附近的住宿，和選旅主打提供星級服務和客製化體驗，飯店內供應的設備也非常豐富，按摩水療池、蒸氣室、烤箱在和選旅都能體驗到，當然和選旅離其他新竹市區景點也都不會到太遠，想要先在新竹市區逛逛再前往司馬庫斯的朋友，這間住宿推薦給你～

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：新竹市東區大學路16號

到司馬庫斯行車時間：2小時30分

【FunTime小編群】位在新竹縣尖石鄉山區的司馬庫斯是一個泰雅族部落，有「上帝的部落」、「最美部落」之稱，除了平時就是熱門景點，每年二月中旬到三月中旬櫻花季更吸引許多遊客前往～不過！司馬庫斯部落的住宿若沒有提早預訂可是一位難求，若沒訂到就可以選擇住在附近景點的住宿，今天小編就來介紹司馬庫斯的附近住宿以及交通吧！

