住進雲霧與巨木之間！ 一位難求的「司馬庫斯住宿」推薦

位在新竹縣尖石鄉山區的司馬庫斯是一個泰雅族部落，有「上帝的部落」、「最美部落」之稱，除了平時就是熱門景點，每年二月中旬到三月中旬櫻花季更吸引許多遊客前往～不過！司馬庫斯部落的住宿若沒有提早預訂可是一位難求，若沒訂到就可以選擇住在附近景點的住宿，今天小編就來介紹司馬庫斯的附近住宿吧！

司馬庫斯住宿怎麼選

司馬庫斯住宿地圖

住司馬庫斯園區內

1.距離巨木群登山口近

2.舟車勞頓後能好好放鬆不用急著下山

3.晚上抬頭就能仰望星星

住內灣老街附近

1.住宿選擇較多

2.附近有內灣老街，吃喝玩樂機能方便

住拉拉山附近

1.拉拉山也有神木群，順玩拉拉山

住新竹關西附近

1.附近就是小人國、六福村，去樂園超方便

2.關西老街吃吃喝喝一日遊

住新竹市區附近

1.生活機能好、交通方便

2.可以去城隍廟、東門市場吃美食

司馬庫斯住宿－部落園區附近住宿

司馬庫斯部落住宿

司馬庫斯部落住宿 。圖／IG, wumoo

司馬庫斯部落住宿 。圖／IG, huixiangnai

司馬庫斯部落內提供住宿開放給遊客預訂，分別有迦南小木屋景觀套房（雙人/四人房）、恩典屋（雙人房）、喜樂屋（雙人房），以及不含獨立浴廁但非常平價的雙人房型佳美屋。不過要特別注意的是，若是要平日入住可以預定半年內住宿；預訂周六、國定假日、連續假期入住，於每年11月開放隔年1、2、3月訂房，2/1開放4、5、6月訂房，5/1開放7、8、9月訂房，8/1開放10、11、12月訂房，要訂房的朋友要注意時間別撲空囉～

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯

崗好山莊

崗好山莊 。圖／agoda

崗好山莊 。圖／agoda

崗好山莊 。圖／agoda

崗好山莊位於離司馬庫斯部落最近的泰崗部落，可以說是黃金地理位置，距離司馬庫斯車程只要42分鐘，入住崗好山莊的旅客除了方便前往司馬庫斯，也會到離崗好山莊也不遠的鎮西堡走走神木步道。崗好山莊景色優美，選擇很多元，提供雙人、三人、四人以及六人房，從陽台就能看見遼闊的山景，老闆也相當親切，是前往司馬庫斯的住宿好選擇！

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：新竹縣尖石鄉泰崗48-2號

到司馬庫斯行車時間：41分鐘

司馬庫斯住宿－內灣老街附近住宿

會來尖石渡假村

會來尖石渡假村 。圖／agoda

會來尖石渡假村 。圖／agoda

會來尖石渡假村 。圖／agoda

會來尖石渡假村號稱是北台灣最豪華的度假村，建築為南洋峇里島式風格，渡假村裡風景絕美，園區內還有吊橋、落羽松、櫻花等等，並設有SPA區、親子戲水區、溫泉區、女湯區、雙人湯屋區，部分房型還設有獨立湯池喔！除此之外，會來尖石渡假村距離內灣老街也只要五分鐘，住在這裡方便吃又方便玩，往返司馬庫斯約兩小時，是許多人玩內灣、司馬庫斯的住宿首選！

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

地址：新竹縣尖石鄉義興村1鄰46號

到司馬庫斯行車時間：1小時53分

司馬庫斯住宿－拉拉山附近住宿

雲山房Cloud Villa

雲山房Cloud Villa 。圖／agoda

雲山房Cloud Villa 。圖／agoda

雲山房Cloud Villa 。圖／agoda

拜訪司馬庫斯，也有許多人選擇住在拉拉山，距離司馬庫斯約兩小時。而這家雲山房Cloud Villa就位在桃園拉拉山巴陵部落的制高點，住在這兒能觀賞無敵夢幻的拉拉山景致，不出門也能看見壯闊的雲海和日出！雲山房Cloud Villa提供雙人及四人房型，整體空間明亮舒適，而且很乾淨，住起來非常舒服，是不是超級吸引人～

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：桃園市復興區華陵里9鄰巴崚88-1號

到司馬庫斯行車時間：2小時12分

36號農場

36號農場 。圖／Booking

36號農場 。圖／Booking

36號農場 。圖／Booking

位於拉拉山的36號農場從民宿的設計、到廚房料理都由老闆一家人一手包辦，老闆非常親切喔！入住36號農場，隔天早上還能享用老闆親手做的熱騰騰早餐，吃飽飽才有力氣出發司馬庫斯！36號農場的風格有現代極簡風格及木屋房型，包含雙人房、四人房、六人房及八人房，房間內有大片落地觀景窗，躺在房間就能望見一整片山林之美，入住這裡一定要在落地窗前拍幾張美照才不負此行！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：桃園市復興區華陵村8鄰36號

到司馬庫斯行車時間：2小時8分

高園農場

高園農場 。圖／agoda

高園農場 。圖／agoda

高園農場 。圖／agoda

高園農場是建在山頂上的果園式民宿，老闆夫婦都相當熱情親切，由於高園農場距離拉拉山神木區不遠，是許多人的住宿首選！去司馬庫斯約兩小時二十分，很適合和司馬庫斯搭配，來一場兩天一夜的仙境之旅。高園農場提供雙人房及四人房，風格乾淨簡約，由於民宿四面環山，從房間也可以看見窗外的絕美山景～非常開闊，是一家評價極高的住宿喔！

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：桃園市復興區復興鄉神木路11鄰192-3號

到司馬庫斯行車時間：2小時16分

司馬庫斯住宿－新竹關西附近住宿

統一馬武督渡假村

統一馬武督渡假村 。圖／agoda

統一馬武督渡假村 。圖／agoda

統一馬武督渡假村 。圖／agoda

位在新竹關西的統一馬武督渡假村，開車到關西老街和六福村只需十多分鐘的路程，很適合安排一天在關西老街吃吃喝喝，統一馬武督渡假村的房型依照人數分成二、四、六人房，渡假村有非常多豐富的娛樂設施，除了健身房、戲水池、滑草、射箭場、娛樂室以外，還有像是人體手足球，巨型彈珠台等特別的休閒設施，非常適合親子，就算是一整天都待在渡假村裡面也不會無聊！

訂房網評價：7.8/10(Agoda)

地址：新竹縣關西鎮金山里34號

到司馬庫斯行車時間：2小時21分

司馬庫斯住宿－新竹市區附近住宿

新竹老爺大酒店

新竹老爺大酒店 。圖／agoda

新竹老爺大酒店 。圖／agoda

新竹老爺大酒店 。圖／agoda

想要住高級一點，五星級的新竹老爺大酒店推薦給你，屬於老爺酒店集團旗下的新竹老爺大酒店，房型依照人數及房內設計有六種不同的客房選擇，飯店內的休閒設施非常豐富，光是餐廳就有鐵板燒、日式料理、粵菜等，飯後甜點的咖啡廳、烘焙坊也一應俱全，時常也會推出一些住宿優惠的專案，有看到活動真的不要錯過！

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：新竹市東區光復路一段227號

到司馬庫斯行車時間：2小時28分

和選旅

和選旅 。圖／agoda

和選旅 。圖／agoda

和選旅 。圖／agoda

接下來要介紹的和選旅也是一間在新竹市區附近的住宿，和選旅主打提供星級服務和客製化體驗，飯店內供應的設備也非常豐富，按摩水療池、蒸氣室、烤箱在和選旅都能體驗到，當然和選旅離其他新竹市區景點也都不會到太遠，想要先在新竹市區逛逛再前往司馬庫斯的朋友，這間住宿推薦給你～

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：新竹市東區大學路16號

到司馬庫斯行車時間：2小時30分

