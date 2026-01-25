桃園羊肉爐隱藏版美味！老烘爐羊雞城「帶皮帶骨羊肉」的秘密與必點單

前言｜冬天就是要抱著一鍋滾燙的羊肉爐亂入人生！

有些羊肉爐，是冬天限定；老烘爐羊雞城比較像是「當身體一覺得累、胃一覺得冷、人生一覺得需要被照顧的時候，就會自動想到的那一鍋。」

桃園市平鎮區游泳路5號上的它、不是那種開在大馬路、霓虹燈閃亮亮，不知道我付錢是吃羊肉還是吃店租的店？反而很低調地開在龍岡大操場旁，外觀看起來老實、名字聽起來也很老實，但只要時間接近傍晚，空氣裡開始出現那股熟悉的麻油香，你就知道——今天又有人準備被收服了。

老烘爐的羊肉爐，不是靠「重口味」在拚存在感，它走的是一條很耐心的路：炭火慢燉、時間拉長、火候不急，那種香氣不是一上桌就炸開，而是越滾越穩、越喝越順，像有人在你胃裡幫你慢慢把生活的不爽都安撫好。

這篇桃園美食地圖要推薦你的是，這裡選的不是隨便什麼羊，而是溪湖Ｇ２１女羊，肉質細、香氣淡、沒有那種會讓新手皺眉的羊味，再搭配台東竹薑的溫潤辛香，暖是暖，但不會嗆，最後用北港麻油收尾，把整鍋湯的層次撐起來，卻不搶戲，喝起來的感覺很明確：「欸，我是在補身體，不是在挑戰味蕾極限。」

貪吃鬼熊熊最有感的一件事是～那天同行的朋友，已經 二十幾年不敢吃羊肉，原本只是陪吃，想與老婆自己開一爐麻油藥膳烏骨雞，結果不敵熊熊的熱情邀約，結果第一碗麻油藥膳羊肉湯下去，臉部表情直接從戒備 → 驚訝 → 默默再舀一碗，最後不只敢吃，還外帶一整鍋回家，說要留著隔天下班再續，這種劇情，不是每一家桃園羊肉爐可辦得到。

餐後寫了這篇桃園美食分享文，記錄當下老烘爐羊雞城給熊的感覺就是：它不需要說服你「羊肉很棒」，它只負責把一鍋燉到對的羊肉端上桌，剩下的，你的嘴巴會自己投降。

為什麼老烘爐羊雞城值得推薦必吃？

老烘爐羊雞城會讓人想一來再來，關鍵真的不只是「羊肉爐好吃」這麼簡單，而是它把很多容易被忽略的小細節，全部都做到位了。

第一個理由：羊肉處理得非常乾淨。

這點對羊肉新手來說尤其重要。老烘爐使用的是溪湖本土羊，來源清楚、處理細心，沒有多餘腥味殘留。你吃到的是肉香本身，而不是需要靠重調味去掩蓋的味道。這也是為什麼很多「原本不吃羊肉的人」，在這裡會破戒。

第二個理由：湯頭不是走刺激路線，而是耐喝型。

它不是那種第一口很猛、第三口就開始覺得負擔的湯。麻油、藥膳、薑香彼此之間拿捏得很剛好，喝起來溫溫的、順順的，會讓你不知不覺一直舀湯，但胃不會抗議， 覺得舒服的那種。

第三個理由：炭火慢燉，是真的有差。

超過兩小時的慢火炭燉，讓羊肉的筋、皮、骨邊全部都被時間照顧過。肉不柴、膠質自然釋放，湯頭厚但不油，這不是靠瓦斯大火硬催出來的口感，而是願意花時間等味道成熟的那種老派認真。

第四個理由：配料不是湊數，是一起完成這鍋湯。

不管是豆皮、凍豆腐、手工麵線，還是後面會提到的二林小貢丸、燕餃，每一樣都不是隨便丟進來充盤數，而是「你放進這鍋湯裡，真的會更好吃」的角色。

最後一個，也是很多老客人默默認證的理由～老烘爐的羊肉爐，吃完不是「飽」，而是「被照顧到」，那種暖，不只是身體，是你會在回家的路上突然覺得今天好像也沒那麼累的那種。

老烘爐羊雞城菜單

吃羊肉爐，茼蒿（60元）高麗菜（50元） 一定要點，茼蒿下鍋後吸湯快，帶點微苦的清香能把麻油藥膳的厚度拉回平衡；高麗菜則是煮過後自然甜味跑出來，湯頭喝起來會更順。

老烘爐羊雞城食記

麻油藥膳羊肉爐（750元）

這鍋可供２人至３人分享的麻油藥膳羊肉爐，一端上桌，你就會知道老烘爐沒有在客氣。

近一斤的帶皮帶骨羊肉直接入鍋，份量紮實到不是那種「看起來很多，實際在湯裡找不到肉」的路線，而是真的可以一塊一塊夾、慢慢吃、吃到會點頭的那種滿足感。

先說羊肉本身。用的是溪湖Ｇ２１女羊，帶皮、帶骨，但完全不粗暴。皮是柔的，帶點彈性卻不黏牙；肉質細嫩，咬下去是乾淨的肉甜，而骨邊最犯規，那一圈貼著骨頭的肉，越啃越香，最後會默默多花一點時間在那一塊上面，旁邊的人你不用理他。

湯頭是這鍋的靈魂。

麻油香氣不是炸裂型，而是慢慢鋪開的那種，先聞到、再喝到、最後在嘴裡停一下。藥膳的存在感很溫和，沒有苦味，也不會讓你覺得在喝中藥。整體走的是「溫補」路線，喝起來順口、不重鹹，越喝越舒服，胃是被安撫的狀態。

吃法我會很誠實地建議：第一輪一定要先吃原味。什麼都不要沾，單純感受慢火炭燉超過兩小時的羊肉和湯頭，這是老烘爐最有底氣的地方。

等你對原味有印象了，再沾店家自製的豆腐乳——原味的溫潤、辣味的提香，各有各的舞台，但都不會搶走羊肉本身的風采。

這一鍋吃完，不會有「好撐」的負擔感，反而是那種身體暖起來、心情跟著鬆下來的舒服，說真的，它不是用力表現的羊肉爐，是那種吃完你會默默記住、下次天氣一轉冷就會想起來的存在。

清燉奶香羊蹄（250元）

羊蹄一定要慢慢來，這道更適合分段吃。

先吃原味一半，重點在口感，羊蹄燉得很到位，膠質豐富卻不黏嘴，入口是滑的、ＱＱ的，但不會有負擔感，那股淡淡的奶香不是甜，是一種讓口感更圓潤的存在，很適合細細品嚐。

吃到一半後，再把羊蹄放進羊肉爐，吸收湯汁後，膠質會更柔滑，麻油與藥膳香氣慢慢包覆在表面，吃起來變得更暖、更厚，這時候的羊蹄，比原味多了一層「補」，同一道羊蹄，前半段是口感取向，後半段是湯香取向，節奏完全不同，卻都讓人願意慢慢吃完。

清燉羊松坂－頸（450元）

羊頸肉做成清燉羊松坂，這道本身就很內行，建議先吃原味半份吧。

原味入口時，羊頸肉的特色非常明確，肉質細、油香自然，但完全不厚重，每一口都很乾淨，肉香是淡雅型的，不會搶戲，卻很耐吃，這時候你吃到的是肉本身的結構感與彈性。

接著把剩下的一半下鍋，經過麻油藥膳湯再煮過後，羊松坂的油香被拉得更開，肉質變得更柔軟，但仍保有咬感。湯頭會替肉多加一層香氣，卻不會掩蓋它原本的細緻。

這道很適合對照吃，原味是「清燉的乾淨」，下鍋後是「溫補的圓潤」，兩邊都精彩，沒有誰比較好，只有看你當下想吃哪一種。

白切羊腩肉－上腹（400元）

這盤羊腩肉一上桌，第一件事請忍住——不要急著全丟進鍋裡。

先吃原味吧～上腹羊腩白切呈現，肉色乾淨，油花細緻。原味入口時，油脂是溫溫地化開，沒有負擔感，瘦肉本身帶著淡淡的肉甜，越嚼越清楚。

這一半的重點在於「質地」，你會感受到羊腩那種滑嫩但不鬆散的口感，完全沒有多餘腥味。

吃到一半後，再把剩下的羊腩肉放進麻油藥膳羊肉爐，當被湯頭包覆後，羊腩的油脂會再被拉開一次，香氣變得更圓潤，肉甜被湯底推得更明顯，原本偏清爽的羊腩，這時多了一層溫補感，吃起來完全是另一個角色。

同一盤羊腩，兩種吃法，一個是「原肉的溫潤」，一個是「湯養過後的厚度」，很適合慢慢吃、慢慢比。

白切羊頭肉（350元）

羊頭肉這道，本來就很吃處理功夫，老烘爐的做法很乾淨，白切呈現，膠質和瘦肉比例拿捏得剛好。

原味先吃一半，你會發現它的重點不在「油」，而在膠質！！！

入口是柔軟的，咬下去不黏牙，反而帶點彈性，越嚼香氣越出來。沒有腥味，只有很純粹的肉香，適合慢慢咀嚼，感受那種越吃越順的節奏。

剩下的一半，再放進羊肉爐裡一起滾，吸了湯之後，羊頭肉的膠質會變得更滑，湯頭的麻油與藥膳香氣附著在表面，口感從原本的清爽系，轉成溫潤派，這時候吃，會有一種「被湯頭照顧過」的感覺，完全是不同層次的享受。

蒜香麻油麵線（35元）

這碗麵線一上桌，看起來低調，卻是整桌很容易被秒殺的存在，店家使用的是手工麵線，線條細、口感柔，不是那種一拌就斷、吃起來只剩粉感的麵線，拌開後，蒜香先出來，接著是麻油的溫潤香氣，兩者貼得很近，但不會互相搶戲。

單吃時，麵線本身就很順口，鹹度不高，吃起來舒服、不膩，最推薦的吃法，是夾一口麵線，再配一口羊肉爐裡撈起來的肉或湯汁，整個香氣會被拉長，這碗不是主角型配角，但沒有它，整桌會少一個「收味」的關鍵角色。

凍豆腐（50元）

凍豆腐看起來樸實，但在老烘爐這鍋麻油藥膳湯裡，完全不是陪襯。

下爐後，孔洞裡吸滿湯汁，入口第一下先是柔軟，接著湯汁在嘴裡慢慢釋放，麻油香、藥膳香一次到位，卻不會厚重。

它的厲害之處在於「轉換口感」。當你吃了幾塊羊肉，來一口凍豆腐，味覺會被整理過一次，反而更能繼續吃肉。不是搶戲型配料，但每一鍋羊肉爐裡，都很需要這種會吸湯、又懂得收味的存在。

金針菇（50元）

金針菇一放進羊肉爐裡，不用煮太久就很有存在感，吸了麻油藥膳湯之後，原本清甜的味道被拉得更明顯，入口是滑順中帶點脆度，吃起來不厚重。它很適合穿插在幾口羊肉之間，讓嘴巴休息一下，再回頭繼續吃肉。

這一盤的角色很明確～不是主角，但是會讓整鍋吃起來更順的那種配料。

豆皮（50元）

豆皮吸湯速度快，表面軟了、裡面還留一點結構感，夾起來不會爛，入口卻很柔，湯汁滲進豆皮的纖維裡，麻油香氣被完整帶走，每一口都很實在。

它最適合放在鍋裡中後段吃，等湯頭更濃一點再撈起來，香氣會更飽滿。不是用來炫技的配料，但就是那種你吃完會默默說一句：「還好有點。」

二林小貢丸（70元）

老闆真的很懂吃，會選擇「二林」這個品牌不是沒有原因，熊之前在彰化朋友推薦下就吃過，對二林小貢丸的印象一直很好，真材實料這件事是有底氣的，現在在桃園、在老烘爐羊雞城就能吃到，說真的，桃園鄉親蠻有福氣的。

小貢丸體型不大，但彈性非常明確，咬下去不是那種空心的假Ｑ，而是能清楚吃到紮實肉感。

丟進麻油藥膳羊肉爐裡滾過之後，狀態又不一樣了，丸子表層吸進湯汁，裡面還保有彈性，一口咬下去先是肉汁，接著麻油與藥膳香氣慢慢冒出來，這時候的小貢丸，已經不只是配料，而是變成湯頭的一部分，整個味道被拉得更厚、更完整。

二林扁食－燕餃（70元）

既然小貢丸都選了二林，燕餃當然也不能漏掉，老闆這個選料邏輯很清楚，就是要把「本來就好吃的東西」，拿來跟羊肉爐一起煮。

丟進麻油藥膳羊肉爐裡滾過，燕餃外皮吸進湯汁，變得柔軟滑順，內餡卻依然保有肉感，一口咬下去，先是餃皮的滑，接著是肉餡的香，最後才是麻油與藥膳慢慢收尾。這時候的燕餃，存在感明確，但不搶戲，剛剛好替整鍋多加一個層次。

老烘爐羊雞城預約與外帶方式

老烘爐羊雞城生意一直都很穩，尤其天氣一轉涼，現場常常接近客滿，如果不想撲空，提前預約真的比較安心。內用的話，建議直接撥打電話訂位：假日最好提前一週，平日相對彈性，當天打電話詢問通常都還有機會。

如果是想外帶回家慢慢吃，也很方便，下午14：30之後即可撥打電話預訂外帶，到現場取鍋基本上就能直接帶走，不用久等，很多熟客都是這樣操作，下班路上順手拿一鍋，回家再慢慢加熱續吃，湯頭一樣有感。

不論內用或外帶，建議早點決定、早點打電話，因為這種炭火慢燉、限量供應的羊肉爐，真的不是臨時想吃就一定吃得到的那種。

電話：03 458 8999

住址：桃園市平鎮區游泳路5號

營業時間：16:30-22:00（週四店休）

