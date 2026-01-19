快訊

來趟拉拉山之旅！逃進雲海與森林裡：拉拉山住宿精選提案

36號農場 。圖／agoda
36號農場 。圖／agoda

【FunTime小編群】達觀山原名拉拉山，平時除了以盛產水蜜桃及千年神木聞名，拉拉山的雲海、日出以及春季櫻花盛開時更是吸引大量人潮前來拉拉山朝聖！若是想規劃個拉拉山之旅，一定要訂到適合的住宿才能好好的玩，免於舟車勞頓。快跟著小編看看有哪些拉拉山推薦住宿吧！

雲山房Cloud Villa

雲山房Cloud Villa 。圖／agoda
雲山房Cloud Villa 。圖／agoda

雲山房Cloud Villa 。圖／agoda
雲山房Cloud Villa 。圖／agoda

雲山房Cloud Villa 。圖／agoda
雲山房Cloud Villa 。圖／agoda

雲山房Cloud Villa是拉拉山的熱門住宿，就位在拉拉山巴陵部落的制高點，到拉拉山恩愛農場或遊客中心都只要15分鐘。住在這兒不用出門就能在房間的陽台或從窗戶直接坐擁無敵山景，也能欣賞壯闊的雲海和日出～超夢幻！雲山房Cloud Villa提供雙人及四人房型，房間一塵不染之外，整體空間很寬敞且明亮舒適，住起來非常舒服喔！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

地址：桃園市復興區華陵里9鄰巴崚88-1號

到拉拉山遊客中心行車時間：約15分鐘

福緣山莊

福緣山莊 。圖／agoda
福緣山莊 。圖／agoda

福緣山莊 。圖／agoda
福緣山莊 。圖／agoda

福緣山莊 。圖／agoda
福緣山莊 。圖／agoda

福緣山莊民宿路程稍稍崎嶇難走，但也因此抵達目的地便能感受到環境十分清幽，看見絕美山景就在眼前，有種來到世外桃源的錯覺，在這裡完全能夠遠離塵囂好好放鬆！福緣山莊民宿提供雙人、三人及四人房，入住即附贈中式早餐，另外也可以付費享用晚餐，老闆會提供可口的家常菜～有來的朋友可以試試喔！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

地址：桃園市復興區11鄰180-7號

到拉拉山遊客中心行車時間：約25分鐘

桃園拉拉山5.5K農莊

桃園拉拉山5.5K農莊 。圖／agoda
桃園拉拉山5.5K農莊 。圖／agoda

桃園拉拉山5.5K農莊 。圖／agoda
桃園拉拉山5.5K農莊 。圖／agoda

桃園拉拉山5.5K農莊 。圖／agoda
桃園拉拉山5.5K農莊 。圖／agoda

桃園拉拉山5.5K農莊位於桃116線5.5k處，開車到恩愛農場約15分鐘，不過這邊最讓人慕名而來的是櫻花開的時節，可以從桃園拉拉山5.5K農莊眺望中巴陵櫻木花道的整片櫻花林～猶如粉紅仙境超浪漫！桃園拉拉山5.5K農莊內有好幾座小木屋，房型相當豐富，景觀台上還有桌椅可以休憩、喝咖啡、看美景！

訂房網評價：7.9/10(agoda)

地址：桃園市復興區華陵村57-1號

到拉拉山遊客中心行車時間：約20分鐘

玫瑰左岸莊園

玫瑰左岸莊園 。圖／agoda
玫瑰左岸莊園 。圖／agoda

玫瑰左岸莊園 。圖／agoda
玫瑰左岸莊園 。圖／agoda

玫瑰左岸莊園 。圖／agoda
玫瑰左岸莊園 。圖／agoda

玫瑰左岸莊園鄰近桃園大溪老街，雖然在老街附近，不過卻是富有異國情調歐式建築喔！外觀就像歐風的建築城堡，而房間內部則是簡潔時尚的設計，最值得一提的是，每個房型都是河景房，能從房間看到大漢溪的景色，部分房型還設有景觀陽台，可以在歐風的露臺拍美照呢～此外，房內的設備也在水準之上，提供如：DYSON負離子吹風機、BOSE頂級藍芽音箱等設備，還都設有大理石浴缸，可以泡澡放鬆超享受！玫瑰左岸莊園的另一個特色是一樓設有左岸餐酒館，而餐酒館到了早晨則會搖身一遍，供應中西式融合的九宮格早餐，一定要記得起床享用～

訂房網評價：8.9/10(agoda)

地址：桃園市大溪區信義路2號

到拉拉山遊客中心行車時間：約1小時20分鐘

大溪老城四季行館

大溪老城四季行館 。圖／agoda
大溪老城四季行館 。圖／agoda

大溪老城四季行館 。圖／agoda
大溪老城四季行館 。圖／agoda

大溪老城四季行館 。圖／agoda
大溪老城四季行館 。圖／agoda

大溪老城四季行館的後方就是田園及大漢溪，因此入住部分房型可以透過窗戶享有綠意盎然的景觀， 為了搭配大溪的老城氛圍，房間內還特別使用了不同風格的石材，簡約溫馨的設計讓入住的旅客都能感受到溫暖，也有部分房間是採類和室的日式風格設計！大溪老城四季行館有多種不同的房型，包含雙人、四人、六人房，也提供包棟方案，各種人數出遊都適合～ 訂房方案也多半都包含早餐，非常方便唷！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

地址：桃園市大溪區中央路37號

到拉拉山遊客中心行車時間：約1小時20分鐘

延伸閱讀>>【2026拉拉山住宿】神木、日出、雲海！拉拉山住宿推薦

想知道更多實用桃園旅遊攻略，請看「桃園景點推薦」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

