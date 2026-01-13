誰說新竹是美食沙漠！新竹這幾間統統必吃

【FunTime小編群】相信不少人都聽過新竹是美食沙漠這番話，甚至還有人說是雷區！小編不是新竹人，但是聽到這樣的話還是會不禁懷疑：啊真的有那麼慘嗎？答案是真的沒那麼慘！仔細蒐集，新竹的在地美食還真不少，而且評價也都很高，今天小編就為大家整理幾間新竹必吃美食，證明沙漠中還是有綠洲的！

廟口鴨香飯

廟口鴨香飯。 圖／IG, mina.yen.c

每次經過總是大排長龍的廟口鴨香飯，是許多人來新竹必吃的美食之一。而他們家的鴨香飯，選用的鴨肉部位都是皮薄油脂少的部分，在鋪上白飯後，還會淋上獨門的秘製醬汁，最後再加上油蔥與醃漬小黃瓜，鹹香的滋味中帶有一點酸甜的風味，真的是百吃不膩～小編也建議大家可以多點一份香煎半熟蛋搭配著吃，滿滿的蛋香與鴨肉香，一口吃下簡直不要太幸福！

營業時間：11:00-15:00；15:30-20:45（週二、三公休）

地址：新竹市北區中山路142號

電話：(03)523 1190

原夜市鴨肉麵

原夜市鴨肉麵。 圖／IG, wei_worktoeat

位在城隍廟旁的原夜市鴨肉麵，是許多在地人從小吃到大的鴨肉麵店。店內主打的湯頭，主要是由大骨與鴨肉熬煮而成，喝起來非常清甜且不油膩～而他們的鴨肉，是帶有煙燻風味的，整體吃起來軟嫩不乾柴，也能依食量點選半隻或1/4隻，再搭配著脆甜的小黃瓜一起吃，整個超解膩。另外，小編也很推薦炒鴨血，以烏醋與韭菜下去快炒，軟嫩的口感真的超級開胃，有經過的朋友，絕對不能錯過！

營業時間：週一~週日10:30-21:30

地址：新竹市東區中央路30號

電話：(03)523 1862

阿婆早餐麵店

阿婆早餐麵店。 圖／IG, jordan____foodie

阿婆早餐麵店位在新竹高中對面，以超高的cp值受到當地學生喜愛。而店內餐點也超多元，不只有蛋餅、油條、包子、豆漿，還有各式經典麵類像是陽春麵、炸醬麵、牛肉麵以及炒手麵，每種分量都超實在！其中小編最喜歡的就是原味炒手麵，以Q彈的麵條加上皮薄餡多的炒手，搭配著醬汁一起吃，真的超級滿足～所以現在就跟著小編一起體驗不一樣的早晨吧！

營業時間：06:00-14:00（週日、週一公休）

地址：新竹市東區東山街6號

電話：(03)573 0765

木木食堂

木木食堂。 圖／IG, guufoodie

位在竹北的木木食堂，是間充滿文青質感的傳統餐館。他們家的餐點主要以傳統家常菜為主，麵食、米食、特色湯品以及各式小菜等，其中曼谷打拋飯更是熱門餐點之一，在天然的檸檬葉下去調味後，檸檬的清香與豬肉的香氣簡直完美融合，再與半熟蛋搭配著吃，豐富又層次的滋味，真的超幸福～另外他們家的胡椒豬肚雞湯與蒜頭蛤蜊雞湯也是必吃的招牌美食，若想品嚐不同的家常料理，那木木食堂絕對是你的最佳選擇！

營業時間：11:00-14:00；17:00-20:30

地址：新竹縣竹北市文興路二段162號

電話：(03)668 1877

JiNHer 今鶴-義式餐酒館

JiNHer 今鶴。 圖／IG, i_can_eat_more

位在新竹高鐵站附近的今鶴義式餐酒館，是複合式餐酒館。店內主要以木質現代風格打造，加上氣派的水晶吊飾，使整間店充滿高級奢華感。餐點選擇上也非常豐富多元，像是早午餐、義大利麵、燉飯、排餐、PIZZA、開胃小點及糕點舒芙蕾等，滿足各式需求！店內人氣招牌「泡澡熊飲品」，以立體拉花的形式呈現小熊泡澡的模樣，讓飲品變得更加誘人，真的超級療癒！喜歡拍照跟品嘗美食的朋友，一定要試試～

營業時間：10:00-21:00（週末營業至21:30）

地址：新竹縣竹北市嘉豐五路二段68號

電話：(03)667 6808

Musha Musha

Musha Musha。 圖／IG, ning01212

Musha Musha是間位在新竹東門市場內的咖哩專賣店，店內的咖哩主要加入新鮮蔬菜與鮮肉低溫熬煮48小時而成，濃郁的口感，吃起來跟一般的咖哩不太一樣，比較偏向印度咖哩的感覺～再加上多力多滋碎片、蔥花與半熟蛋增添口感，整體吃起來超有層次！他們家的咖哩本身就帶有微辣，如果不敢吃辣的朋友可能要斟酌一下，至於喜歡重口味的朋友，也能依據喜好調整辣度，是不是非常心動呀～

小編小提醒：因為店內有時會不定期公休，想前往的朋友可以先上官網確認時間呦！

營業時間：11:00-14:00；17:00-20:30

地址：新竹市東區中央路102巷19號

電話：(03)523 0262

