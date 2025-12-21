苗栗「雲海景點咖啡廳」，品美食、賞山景 「老薑蒸足浴」很推！

Ann和榜哥難得有個假日可以倆夫妻自己手牽手出門走走，就決定要來苗栗大湖的薑麻園走走，初次來訪薑麻園的我們，想不到薑麻園這區這麼熱鬧！有小市集、有步道，還有間人氣最夯的『鍾鼎山林』，在這可以品嘗特色美食、欣賞秀麗山景，還能享受泡老薑蒸足浴的放鬆愜意感。

鍾鼎山林-交通資訊

鍾鼎山林位在苗栗大湖的薑麻園，開車前來的朋友可以從三義市區由縣道130過來，或是從苗栗大湖市區經台三線再轉縣道130過來，從三義市區方向來的路線會比較小彎曲，而從大湖方向來的路，相比較就好開多了！鍾鼎山林周邊有免費的停車場、停車格等可以停車，若停滿了，附近也有私人付費停車場可停車。

鍾鼎山林-用餐環境

建議想來鍾鼎山林用餐或是體驗老薑蒸足浴的朋友，可以事先去電預約或是避開用餐時間前來，否則尖峰用餐時間前來可要花時間排隊等候。

鍾鼎山林的用餐環境基本上有分好幾區，但大多都是屬於開放式空間，唯有一室內用餐區，一整個深得Ann和榜哥的心，在裏頭擺放了不少復古懷舊的古董小物等。

而坐在開放式的用餐區，其實也很愜意，邊品嘗美食邊欣賞秀麗山景及雲景，且一年四景的美景也會不同喔！這次我們來就看到了楓葉。

鍾鼎山林-菜單

鍾鼎山林提供的餐點有火鍋套餐、麵食套餐、特色 飲品、客家米食、私房小點心等，而每人都基本低消為一杯飲品，園區內禁帶外食。點選餐點直接掃取桌上的QR-CODE，接著再到櫃台結帳即可，用餐時間沒有太多的限制，但只要用餐差不多，一離席他們就會很快速地來整理桌面等，畢竟假日要拚翻桌率。

鍾鼎山林-餐點

簡單分享我們夫妻倆來到這所點選的餐點。

燒酒雞鍋

不加一滴水的燒酒雞鍋湯頭，內有雞肉、蛤蜊、枸杞等，湯頭真的是越喝越順口越喝越香醇，Ann超愛！而鍋物搭配的季節蔬菜盤也真的是不馬虎，完全沒有火鍋料。

養生薑黃火鍋-牛肉

來到鍾鼎山林，當然不能錯過他們家的招牌–養生薑黃火鍋，所使用的薑黃可是店家親手種植，薑黃湯頭的風味帶點淡淡的咖哩味道，但整體的口感算是溫潤順口。當然鍋物搭配的季節蔬菜盤也就是大同小異，唯獨多了鍋物的牛肉片。

飲品甜點

搭贈不加價的水果冰 茶及黑糖薑茶。另外，當然也可以加價點選其他的飲品來喝。來訪的這天，甜點是仙草凍。

鍾鼎山林-蒸足浴

原本來到鍾鼎山林，我們夫妻倆是想要先體驗蒸足浴，但當時在預約區的服務人員告知說要等1小時以上才有空位，所以我們才改成先用餐，最後才來體驗蒸足浴。

鍾鼎山的老薑蒸足浴，開放式雅座每人收費299元，體驗時間為40分鐘且會送一杯飲品及點心；而兩人獨立包廂則是每人收費350元，體驗時間為60分鐘且會送一杯飲品及點心，但多數來訪的人是選擇開放式雅座區。

而這天搭贈的飲品是熱薑汁奶茶、薑汁爆米花、薑母糖，來到薑麻園真的完全脫離不了有關”薑”的食品。

沒預先做功課的Ann和榜哥，本以為足浴是熱水泡腳，完全想不到是用大約50度左右的熱蒸氣來泡腳，可自行調整溫度的高低，一邊泡腳一邊欣賞山景，真心說好放鬆喔！

鍾鼎山林-周邊景點

走訪完鍾鼎山林，當然也能到其他景點繼續走跳，像是鄰近周邊的菊園客家庄、雲霧灣灣等，但這些都是屬於他們同一集團，詳情可參閱鍾鼎山林的官網，鍾鼎山林。或是可延伸到大湖採草莓、三義勝興車站周圍走走、卓蘭市區吃吃喝喝、花露農場等，都是不錯的安排。

鍾鼎山林

營業時間：平日10:00-18:00假日09:00-18:00

營業地址：苗栗縣大湖鄉栗林村薑麻園13號

營業電話：037-951777

官方網站：鍾鼎山林

