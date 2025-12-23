桃園隱藏版餐酒館推薦！「小黃瓜皮蛋醬」外面吃不到 「威士忌秘寶布丁」必點

在桃園文中一路發現一間超低調《尋暱餐酒館 Trésor Bistro》！料理與調酒都很出色，外面吃不到的小黃瓜皮蛋醬口感清爽，干貝選用3S干貝(生食級北海道干貝)，彈牙鮮嫩；燉飯滿滿鮮蝦海味，重點是「威士忌烤布蕾」秘寶布丁，還有火焰秀加持，香甜綿密超誘人，坐吧檯區可近距離欣賞調酒表演，晚上9點燈光微醺，氣氛更浪漫～

尋暱餐酒館 Trésor Bistro｜中路特區餐酒館

《尋暱餐酒館 Trésor Bistro》位於桃園市桃園區文中一路100號，地點低調，藏在新大樓一樓，不靠導航真的很容易錯過，店門口有摩托車停車格，斜對面也有汽車停車場，距離風禾公園開車約3分鐘即可抵達。

地址：桃園市桃園區文中一路100號1樓

聯絡電話：03-2170360

營業時間：平日18:00-01:00/假日18:00-02:00

公休：每週一

《尋暱餐酒館 Trésor Bistro》藏得超深，完全是鬧中取靜的秘境氛圍！

尋暱餐酒館 Trésor Bistro｜慵懶放鬆感！

《尋暱餐酒館 Trésor Bistro》特別營造慵懶放鬆氛圍，昏暗燈光保留了隱秘感，後方還有兩座沙發區，非常適合多人聚會小酌聊天。

是真的超隱密！放假就是要好好放鬆，即使帶著家人，也能享有屬於自己私人空間。

《尋暱餐酒館 Trésor Bistro》現場提供免費拍照服務，許多客人來這裡慶生或聚餐，都能留下美好回憶，捕捉開心的每一刻。

點了這桌真是超澎湃！有開胃菜、鮭魚生菜沙拉、雞翅，還有主食燉飯與大鍋雞湯，飯後再來份手工布丁，當然少不了小酌一杯調酒，整個超滿足。

尋暱餐酒館 Trésor Bistro｜小黃瓜皮蛋醬

這道小黃瓜皮蛋醬看似簡單，卻超有驚喜感！小黃瓜切條搭配自製皮蛋醬，醬料細膩處理，完全沒皮蛋特殊氣味，口感清爽又帶點熟悉感，超適合作為開胃菜，不敢吃皮蛋的朋友也能輕鬆嘗試，真的超推薦！

這道皮蛋醬真是絕配！我一口接一口把醬都吃光，小黃瓜還剩好幾條，真的有點忍不住想衝去廚房拜師學，這神奇醬料的秘訣。

尋暱餐酒館 Trésor Bistro｜燻鮭魚沙拉

吃完開胃菜後，接著上桌的是燻鮭魚沙拉，每次看到都忍不住點來吃！

以煙燻鮭魚片為主角，搭配新鮮生菜，再刨上滿滿起司，淋上開胃油醋醬，煙燻鮭魚鹹香帶濃郁煙燻味，配上清脆生菜，香味與口感都十分豐富。

尋暱餐酒館 Trésor Bistro｜天之椒翅

這道也是主廚創意菜！中段雞翅經過特製醃製，炸到金黃香酥，再撒上椒麻粉，香氣四溢，帶著花椒的麻香與微微辣意，讓人一支接一支停不下來，超適合下酒。

尋暱餐酒館 Trésor Bistro｜琥珀鮮蝦燉飯

這道是新推出料理——鮮蝦燉飯NEW！！！每口都充滿海味，米心微微保留口感，搭配滿滿Q彈鮮蝦，生菜、櫛瓜與聖女番茄一起入口，多重香氣交融，層次感十足，真的滿好吃～

尋暱餐酒館 Trésor Bistro｜干貝&草蝦墨魚燉飯

擺盤也會影響味蕾！「干貝&草蝦墨魚燉飯」兼具視覺與味覺，燉飯吸滿墨魚汁，帶著淡淡海味與迷人黑色光澤，米粒濕潤香Q，搭配鮮嫩3S干貝(生食級北海道干貝)與彈牙草蝦，每一口都能嚐到海味精華。

加入櫛瓜和聖女番茄一起吃，多了幾分健康感；3S干貝(生食級北海道干貝)兩面烤到金黃，入口甘甜鮮美。

尋暱餐酒館 Trésor Bistro｜香菇山藥雞湯

這道湯品使用日本山藥、雞腿與香菇慢火燉煮！喝下一口暖呼呼的熱湯，山藥綿密軟糯、雞湯溫潤順口又暖胃，每一口都好濃郁。

尋暱餐酒館 Trésor Bistro｜調酒系列

想把氣氛拉到最高點？那就坐在吧檯前吧！可近距離欣賞調酒師的調酒手法，想要酒感輕一點、甜度高一點也不用翻菜單，直接開口說，就能為你調出專屬的那一杯。

看似一杯普通調酒，喝起來卻一點也不普通！細節多到讓人驚訝，連最後還要用小火槍炙燒，微微焦香更把風味層次都拉了出來。

尋暱餐酒館Trésor Bistro｜玉露迴廊

這杯「玉露迴廊」超適合我！酒感很輕，不太喝酒的朋友也能放心嘗試，以高山茶琴酒為基底，加入水梨、蘆筍汁與茉莉，入口先是淡淡茶香，接著帶出水果微酸感，而蘆筍汁則在中間巧妙串起所有風味，完全喝不出蘆筍味，最後留下一抹淡淡花香作結。

尋暱餐酒館Trésor Bistro｜夏日白晝夢

這杯「夏日白晝夢」酒感比較明顯一些，但一樣推薦點來試試！這杯不是單喝酒而已，旁邊那塊炙燒鹹起司就是提升層次關鍵，先咬一口扎實鹹香起司，再喝一口調酒，香蜂草伏特加融合水蜜桃與蘋果香，甜度柔和順口，搭配鹹香起司風味瞬間立體有層次。

尋暱餐酒館Trésor Bistro｜OVA愛爾蘭咖啡

這杯調酒真的很有特色！以咖啡、波本威士忌、焦糖、鮮奶油與橙花水，堆疊出層次感，入口先感受到鮮奶油綿滑感，隨後是咖啡帶出的烘焙苦香，最後波本威士忌的溫潤酒香收尾，香氣細膩有深度，適合慢慢品嚐。

尋暱餐酒館 Trésor Bistro｜Trésor秘寶布丁

店內秘密甜點絕對必點！原味焦糖布蕾120元，如果想更有大人味，加50元升級「威士忌版」，還能欣賞帥氣火焰秀，視覺味覺一次滿足。

入口先是淡淡的威士忌香氣，接著才是烤布蕾甜香滑順，連酒香都變得甜甜的，即使肚子已經很飽，這份烤布蕾依然被瞬間掃空。

細細品嚐「原味烤布蕾」口感綿密細滑，奶香與焦糖香在口中完美交融，甜而不膩，當作飯後甜點很加分。

一到晚上九點，店內就會切換成「微醺模式」！燈光再調得更昏暗一些，整個空間瞬間變得靜謐又帶點神秘感，非常適合再多喝兩杯。

《尋暱餐酒館 Trésor Bistro》不是只有喝酒而已！這的主廚不簡單，每道料理好吃有水準，調酒更是亮點，調酒師懂我口味，像小黃瓜皮蛋醬外面根本吃不到，是主廚創意菜，好吃到醬都被我舔個精光；干貝草蝦墨魚燉飯、琥珀鮮蝦燉飯海鮮很新鮮，燉飯也入味，飯後威士忌烤布蕾更是壓軸，香、甜、綿密無法抗拒，多人聚會還能包場。

尋暱餐酒館 Trésor Bistro

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記

