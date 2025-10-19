煙波新竹湖濱館迎萬聖節變身「搞鬼」樂園

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
煙波集團新竹湖濱館現場布置以南瓜燈、巫婆藥水、白骷顱、幽靈元素營造萬聖氛圍。業者／提供
煙波集團新竹湖濱館現場布置以南瓜燈、巫婆藥水、白骷顱、幽靈元素營造萬聖氛圍。業者／提供

一年一度盡情搞怪的萬聖節已成為親子們滿心期待的節日，煙波國際觀光集團於新竹湖濱館即日起至11月2日止，限定期間推出「萬聖搞笑大遊行！喚醒糖果使者」，邀請3歲至8歲孩童與家長同樂手繪南瓜識別證、闖關贏得南瓜燈，房客優惠親子加購價每人99元，每日限額30人。

還有「親子解謎遊戲—星球大使迎賓夜」免費入場，每日限額20組家庭。新竹湖濱館「一起FUN假趣」親子住房含早餐專案，雙人入住加贈140公分或10歲以下孩童乙位，官網優惠價每房每晚僅4,199元起，親子闖關嗨玩送好禮。

煙波集團新竹湖濱館「萬聖搞笑大遊行」連續舉辦多日，地點為吞吞屋及戶外園區21:00–21:50舉行，入住房客可於每日19:00香榭館卡樂次元位於B1俱樂部櫃台報名，房客獨享優惠親子價每人99元，贈送南瓜識別證1個、南瓜燈籠1個、萬聖節專屬糖果2個、煙波主廚特製的「萬聖節造型手工餅乾」。活動設計三道關卡，親子需共同完成才能讓黑暗中的卡樂次元重啟光明。任務包括：發揮創意繪製南瓜識別證、合作挑戰比手畫腳向搗蛋鬼傑克借燈、最後高舉南瓜燈並齊喊「不給糖就搞笑！」，成功喚醒糖果大使。

另一場熱門活動「星球大使迎賓夜」則以解謎遊戲為主，每日19:30–20:00在戶外園區舉行，免費入場，每梯次10組家庭、每日限額20組。現場布置以南瓜燈、巫婆藥水、白骷顱、幽靈元素營造萬聖氛圍，但派對被搗蛋鬼傑克破壞，禮物散落園區。親子需依主持人提示共同解開謎題，找回遺失的派對寶物。

煙波集團表示，活動不僅是娛樂，更希望藉由親子共玩、共創的過程，增進家庭互動，留下獨一無二的美好回憶，體現「親子共好」的理念。新竹湖濱館為桃竹苗地區最大親子度假休閒飯店，位於青草湖畔，擁有香榭館、麗池館、溫莎館三棟建築。館內設有2,300坪兒童樂園「卡樂次元」及全年溫水泳池，並規劃全天候活動，讓家長與孩子不論晴雨都能盡情享受玩樂時光。

「不給糖就搞笑！」煙波新竹湖濱館萬聖節大遊行嗨翻全場。業者／提供
「不給糖就搞笑！」煙波新竹湖濱館萬聖節大遊行嗨翻全場。業者／提供
小朋友參加煙波新竹湖濱館萬聖節大遊行中化身星際使者。業者／提供
小朋友參加煙波新竹湖濱館萬聖節大遊行中化身星際使者。業者／提供

延伸閱讀

準「風神」+東北季風將共伴威脅台灣 這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

內灣合興「愛情車站」熄燈 新竹縣府：維持景點形象

夢幻萬聖村來了！ 桃園華泰「南瓜谷魔法村」展至10/31　4米南瓜燈塔、巨型咒語書 夜晚點燈超浪漫

人氣漢堡「Shake Shack」成田機場店正式開幕！還有機場限定早餐特別菜單～

相關新聞

桃園一日涼感之旅，「3個清涼秘境」讓你瞬間降溫！喝涼飲、看瀑布、吹山風

夏天總讓人想逃離城市的熱浪，不如跟著小編，一起往山裡走走，沿著蜿蜒的山路，空氣慢慢變得清涼，風帶著一點潮濕的水氣，像是在暗示前方有什麼驚喜等著我們，樹影在陽光下閃爍，耳邊不只是蟲鳴鳥叫，還夾雜著潺潺水聲，讓人忍不住加快腳步。準備好了嗎？這是一條專屬夏天的秘密路線，等你親自走一趟，去感受那份只有親臨才能體會的涼爽與驚喜。

隱身老街巷弄的「寶藏甜點店」！隱藏版手作甜點美食工作室 「招牌飯糰」要先預約才吃得到

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 就位於老街巷弄間的這家手作甜點美食工作室，找得到真的算我們厲害欸，超級低調隱密！招牌手作飯糰需要事先預約，但沒關係，這家咖啡蛋糕也很厲害，如果不是剛好住的民

桃園「新夜市」來了！想得到的夜市美食、遊戲統統有 最強放大術「100元鈔票換200元夜市券」還有5天

桃園人迺新夜市！大園「新夜市」盛大開幕吸引大批人潮，不僅有美味的各式夜市美食，還有撈魚、套圈圈、...

桃園超平價居酒屋！CP值超高，平價串燒、超值丼飯還有特調酒水都點得到

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 超愛吃居酒屋的我，覺得這家確定很平價，真的CP值很高欸！環境部分雖然偏擁擠，有點吵鬧，但整體來說算不錯，現點現做，上菜很快還不收服務費，給推。

需要排隊的美味平價港式點心！新竹東區美食推薦，「蝦仁腸粉」每一口都是享受

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 良家港式手工點心坊。新竹市東區美食推薦，良家港式手工點心位於南大路再過去的花園街的高架橋下，我在脆上看人推薦，看完菜單價格平價且式手工點心，現在手工的港式點心真的越

網美愛去的打卡點在這！「新竹一日遊」景點秘境 不去會後悔

【FunTime小編群】之前曾經為大家介紹絕美新竹秘境，美到讓人嘆為觀止的療癒郊外景點，讓我們重新了解到這個位於台灣西北部的城市，本期小編又要來為大家推薦網美狂刷IG、部落客狂推薦的新竹景點排行榜，每一個都超好拍也超值得去，不僅富有教育意義，也非常適合週末踏青前往，一起來看看這幾個不去會後悔的新竹景點吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。