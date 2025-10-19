煙波新竹湖濱館迎萬聖節變身「搞鬼」樂園

一年一度盡情搞怪的萬聖節已成為親子們滿心期待的節日，煙波國際觀光集團於新竹湖濱館即日起至11月2日止，限定期間推出「萬聖搞笑大遊行！喚醒糖果使者」，邀請3歲至8歲孩童與家長同樂手繪南瓜識別證、闖關贏得南瓜燈，房客優惠親子加購價每人99元，每日限額30人。

還有「親子解謎遊戲—星球大使迎賓夜」免費入場，每日限額20組家庭。新竹湖濱館「一起FUN假趣」親子住房含早餐專案，雙人入住加贈140公分或10歲以下孩童乙位，官網優惠價每房每晚僅4,199元起，親子闖關嗨玩送好禮。

煙波集團新竹湖濱館「萬聖搞笑大遊行」連續舉辦多日，地點為吞吞屋及戶外園區21:00–21:50舉行，入住房客可於每日19:00香榭館卡樂次元位於B1俱樂部櫃台報名，房客獨享優惠親子價每人99元，贈送南瓜識別證1個、南瓜燈籠1個、萬聖節專屬糖果2個、煙波主廚特製的「萬聖節造型手工餅乾」。活動設計三道關卡，親子需共同完成才能讓黑暗中的卡樂次元重啟光明。任務包括：發揮創意繪製南瓜識別證、合作挑戰比手畫腳向搗蛋鬼傑克借燈、最後高舉南瓜燈並齊喊「不給糖就搞笑！」，成功喚醒糖果大使。

另一場熱門活動「星球大使迎賓夜」則以解謎遊戲為主，每日19:30–20:00在戶外園區舉行，免費入場，每梯次10組家庭、每日限額20組。現場布置以南瓜燈、巫婆藥水、白骷顱、幽靈元素營造萬聖氛圍，但派對被搗蛋鬼傑克破壞，禮物散落園區。親子需依主持人提示共同解開謎題，找回遺失的派對寶物。