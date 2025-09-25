快訊

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

當酷暑在平地悶得人喘不過氣， 雲端之上的避暑祕境正舒展涼意。雪霸國家公園涵蓋雪見、觀霧、武陵等三大遊憩區，高海拔造就涼爽氣溫，即使炎炎夏日，山下燠熱難耐，上山卻是清爽舒暢。

海拔1,923公尺高的民營農場「雪霸休閒農場」鄰近觀霧森林遊樂區，與鵝公髻山、五指山等台灣小百岳相望，每當海風與山風在山間相遇，便會形成山嵐雲霧繚繞，入住於此彷若置身沁涼仙境，安排兩天一夜小旅行，無論是親近山林生態健行，或是探訪原鄉部落人文，享受最清涼療癒的避暑行旅。

　

生態教室認識冰河孑遺國寶

觀霧有三寶：寬尾鳳蝶、帝雉和觀霧山椒魚，因為數量稀少，在野外難得一見，雪霸國家公園管理處特別設置「觀霧山椒魚生態中心」，讓遊客認識與櫻花鉤吻鮭同屬於冰河時期孑遺生物的觀霧山椒魚。來到生態中心廣場，池塘畔泛起陣陣蛙鳴，卻不見山椒魚蹤影？服務人員解釋，黑褐色身體、體側布滿小白斑點的觀霧山椒魚屬夜行動物，晚上來才有機會與牠們不期而遇；每日上午10點，館內將免費提供山椒魚生態解說、棲地介紹和影片欣賞。

DATA｜觀霧山椒魚生態中心

地址：苗栗縣泰安鄉梅園村觀霧1-1號

電話：037-276-300

時間：09:00-16:30(週一休館)

　

竹編木造原鄉市集大啖泰雅美味

前往雪霸休閒農場路上，路過五峰鄉清泉部落，別忘了來「峰市集」品嘗原民風味。在取得合法建照後，號稱「全台第一座原鄉合法市集」的峰市集於今年7月3日正式啟用，10間木造竹編風格攤位，販售小米甜甜圈、竹筒飯、馬告香腸、刺蔥蛋等特色美食，還能買到紅藜、馬告、糯小米等地方特產，特別推薦「芭萊郎」家的馬告香腸與竹筒飯，前者以豬肉香腸蘸自製馬告粉，帶有淡淡檸檬香氣；後者在糯米、辛香料外加入雪蓮子，增添口感。

DATA｜峰市集

地址：新竹縣五峰鄉桃山村清泉164-6號　

時間：09:00-17:00　

消費：馬告香腸50元，竹筒飯80元，海陸拼盤(小)250元

　

漫步觀霧健行步道仰望參天王者

觀霧國家森林遊樂區有檜山巨木群步道、雲霧步道及榛山步道等健行路線，其中雲霧步道整修至9月底；檜山巨木群步道則因木橋毀損，目前0K至2.7K暫時封閉，遊客想親近5棵參天巨木，只能從樂山林道6K入口先下後上、單向進出，由於坡度較陡，行走時須量力而行。當地濕度高、日照少，造就適合紅檜、扁柏生長的自然環境，日治時期起就曾在鹿場大山（樂山）此地開發林業，沿途風景最壯觀的，莫過於約12層樓高的1號巨木，昂然聳立兩千載。

DATA｜檜山巨木群步道　

地址：新竹縣五峰鄉樂山林道1.2K處及6K處

　

浸淫藝術順路品嘗古早味冰

往返雪霸休閒農場途經竹東，來都來了，不順遊個景點、吃點小吃，實在說不過去。榮獲「百大文化基地」的蕭如松藝術園區，曾是已故當代水彩畫家蕭如松老師的故居，園內多間日式風格的老屋經整修後重新對外開放，另不定期有藝術家在此舉辦藝展、講座與工作坊，值得一遊。對面的「美蘭阿姨」文青小吃店主要販售客家美食米苔目及飯麵餐點，米苔目吃法有熱有冷、可鹹可甜，招牌米苔目冰用古早味剉冰機刨冰，添加糖水和綠豆，滋味單純美好。

DATA

蕭如松藝術園區

地址：新竹縣竹東鎮三民街60號

電話：03-595-6009　

時間：10:00-18:00（週二公休）

美蘭阿姨

地址：新竹縣竹東鎮三民街59號

電話：0906-777-387　

時間：11:00-20:00(週一公休)

消費：米苔目冰(碗裝)55元，炒米苔目(小)70元

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 雪霸國家公園 市集

行遍天下

追蹤

置身新竹五峰雲霧間沁涼仙境　親山健行探訪原鄉部落

商品推薦

