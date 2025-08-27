在地人才知道！桃園「全羊熱炒店」藏很深，一盤100元起，還有超大鋼盆「羊肉爐」只要600元
家說高手藏在人間，但這家則是藏在鄉間，真的是藏很深欸！如果不是在地人推薦，誰知道這裡有一家全羊料理熱炒店，而且夏天也吃得到超大鋼盆羊肉爐，一盆600元至少可以6個人吃很飽都沒問題，真的好大一鍋還很有深度。
羊肉熱炒更是最便宜100元起，溫和的藥膳湯頭連小小孩都能捧碗大喝，這家CP值真的太高，高到我忍不住問老闆，這樣真的有賺嗎？另外…小小聲說，我發現羊睪丸真的好好吃。
文發羊肉店｜交通位置
地址：桃園市平鎮區南平路二段18號
電話：034394020
時間：11:00–21:00｜每週日公休
粉絲團：Facebook
就位於鎮安宮旁邊，應該非常好認。
店面比我想像中的小巧，然後價格更比我想像中的便宜，這樣還要打折是認真的嗎？
店內頂多只能容納20人左右，室內冷氣開放，夏天可以狂吃羊肉爐沒問題啦。
還有提供照片方便點餐，我可以證明沒有廣告不實，送上桌的跟照片長一樣啦。
沾醬碗筷請自取，畢竟小本生意，人手有限。
文發羊肉店｜MENU
這家可是羊肉店欸！這價格真的好便宜。羊肉燴飯只要100元，熱炒一盤蔥爆羊肉也只要170元。而且老闆用的羊肉等級高，沒有腥膻味，一般人都可以接受。
點單後現點現炒，老闆上菜速度超快，就一陣大火快炒後就上桌了。
我發現在地人都是外帶居多。
麻油羊肉
淡淡的麻油香氣，襯的羊肉更鮮甜，真的沒有腥膻味，肉給的也很多，這麼一大盤才190元。
蔥爆羊肉
蔥爆羊肉，敢吃辣的建議請老闆直接給你大辣！大火快炒出鑊氣，吃起來超爽超過癮，很是下飯。
沙茶羊肉
本來擔心沙茶香氣這麼濃郁會不會太油膩，但真的不會，還蠻爽口的，應該是因為青菜本身也加的很多，營養均衡的概念。
羊肉燴飯
這飯量把我給嚇到，這樣一盤一百元真的有賺嗎？老闆。
羊肉燴麵
不只飯給的多，這麵量也很扯，有一種餓叫做這家老闆很怕你餓到。
口味上不會太重，而且每一盤都有青菜，老闆很重視營養均衡。
羊肉米粉
當歸藥膳湯頭很溫潤順口，用的也是羊肉片，不是羊五花喔，湯頭真的清爽不油膩。
米粉也是給很大量。
這藥膳當歸湯頭，小小孩超愛。
蔥爆羊肚
酸爽脆甜帶點微辣口感很特別欸，超開胃。
羊肚真的給超多！脆脆的口感很好吃。
塔香螺肉
下飯配酒的好朋友，塔香濃郁 螺肉脆口。
當歸羊排骨湯
羊排骨的肉質很軟嫩好入口，湯頭有淡淡藥膳香氣，調味不會過重真的很棒。
羊排骨的比例，肉比骨頭多呢。
羊睪丸
這真的好好吃喔！加麻油下去大火快炒很香，羊睪丸口感軟Q帶點脆感，意外的好吃欸，必點。
羊肉爐
我被這份量給嚇呆！老闆 你認真！這樣一大盆才600元？至少可以4-6人吃的程度吧，這也太賺了，這鋼盆不但大而且很深欸。
裡面除了大量蔬菜以外，還有滿滿羊排骨。
多了蔬菜鮮甜的藥膳湯頭更好喝了。
這一桌真的好豐盛！一樣要吃熱炒，怎麼感覺這家CP值特別高。
這傢伙愛上藥膳湯頭，整晚喝了至少快十幾碗。
吃不完，真的吃不完⋯⋯決定打包回去繼續吃，太划算了啦～吼。
文發羊肉店
地址：桃園市平鎮區南平路二段18號
電話：034394020
時間：11:00–21:00｜每週日公休
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
