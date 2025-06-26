桃園「蓮饗樂園」蓮花季 體驗從田間到餐桌的樂趣

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「桃園蓮花季」將於07/01-08/17盛大展開，今年以「蓮饗樂園」為主題，融合永續生活、在地文化與慢食理念，邀請親子家庭與旅人一同踏入蓮花盛開的夏日饗宴。活動主場設於觀音區「蓮花園休閒農業區」，規劃五大裝置藝術遍布休區，營造兼具美感與生態的拍照熱點。

▲活動摺頁2頁之1。 圖：桃園市政府農業局／提供

活動從07/01-08/17精彩不斷，音樂表演、農夫市集及民歌藝文演出等，共計14場次，熱鬧非凡。休區內多家農場亦推出蓮花主題 DIY 與食農體驗，如荷葉米香、蓮子甜點、蓮香囊製作等，不只賞蓮，還能「玩」出在地特色，體驗從田間到餐桌的樂趣。

▲活動摺頁2頁之2。 圖：桃園市政府農業局／提供

活動期間假日也貼心提供免費接駁車，歡迎全台民眾一同來桃園賞蓮、品蓮、樂生活，活動詳情可至「桃園市政府農業局」或「觀音區蓮花園休閒農業區」臉書粉絲專頁查詢。

▲活動場域圖。 圖：桃園市政府農業局／提供

・活動日期：2025/07/01 (二)～08/17 (日)

・活動時間：09:00～17:00

・活動主會場：蓮花園休閒農業區遊客服務中心旁（桃園市觀音區新華路一段及金華路交叉口）

◉ 亮點活動介紹（活動地點：主會場）

・07/05 (六) 09:00~12:00 114年桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動&觀音區超級大南瓜頒獎典禮

・07/06 (日) 09:00~15:00 親子寫生嘉年華

・07/06 (日) 10:00~12:00 親子劇團表演

・07/12 (六)、07/13 (日) 15:00~17:00 原林藝術舞集

・07/19 (六) 16:00~17:30 幸福相蓮 民歌演唱會

・07/20 (日) 09:00~11:00；14:00~16:00 瓜瓜學堂

・07/26 (六) 09:00~16:30 北觀音蓮荷展售會

・07/26 (六) 09:00~10:00；10:00~11:00；11:00~12:00 廣結扇緣藝術彩繪活動（桃園市禾心藝文協會）

・07/26 (六) 17:00~18:30 慢食饗宴

・07/27 (日) 15:30~17:30 蓮響樂園演唱會

・08/03 (日) 14:00~16:00 街頭藝人表演

・08/09 (六) 10:00~12:00 客家藝文表演

・08/10 (日) 10:00~11:00；11:00~12:00；14:00~15:00；15:00~16:00 爸爸王蓮水上漂及大王蓮競賽頒獎

・08/16 (六) 17:30~20:30 荷塘月色蓮花宴

・08/17 (日) 15:30~17:00 閉幕演唱會

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