【旅奇傳媒/編輯部報導】為打造安全、舒適且兼具生態保育的河岸自行車廊帶，新北市政府積極推動「淡水金色水岸自行車道優化工程」，其中「竹圍段」的「淡水河金色水岸竹圍金緞綠廊工程」月前已完工開放。透過自行車道拓寬、人車分道及沿線休憩空間改善，全面提升自行車騎乘安全與河岸漫遊品質，讓遊客能以更舒適的方式親近淡水河，感受新北河岸景觀與自然生態之美。

新北市政府投入總經費5.85億元，其中交通部補助4.4億元、地方自籌1.45億元，推動全長約11公里的「淡水金色水岸自行車道優化計畫」，分為「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」及「海堤段」五大區段。其中，關渡段已於今年4月完工，海堤段於5月完工，竹圍段則於8月完工，且已開放並獲得正面肯定；紅樹林段及沙崙段於今年11月皆開工，五大區段將持續接力推進，預計於2027年完成整體優化，串聯淡水河沿岸重要景點，打造更完善的河岸自行車路網。

▲圍棧橋拓寬補強，改善通行瓶頸、提升騎乘安全。 圖：新北市政府水利局／提供

高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，「竹圍金緞綠廊」工程自2025年6月底開工，改善長度約1.6公里，已於今年8月底完工。工程針對原有平均寬度不足3公尺的自行車道瓶頸路段進行拓寬，提升至4公尺，並採人車分道設計，搭配景觀護欄及照明設施更新，改善過往通行空間不足與人車動線交錯等問題，提供更安全、順暢的步行及騎乘環境。

優化工程以「金緞悠遊輕騎」、「亮點增添串聯」及「綠廊休憩漫遊」三大策略為核心，全面提升沿線通行品質與休憩機能。首先，針對「竹圍碼頭廣場」及沿線節點進行空間優化，改善老舊設施，增設親水座階、竹圍碼頭眺景平台及體健設施區，營造更開闊的水岸景觀與多元休憩空間，讓民眾能停留賞景、運動休閒，享受悠閒的河岸生活。

在通行安全與設施改善方面，工程新建「樹梅坑溪橋」，並拓寬及補強長約400公尺的「竹圍棧橋」，改善既有橋面狹窄及通行動線交錯等問題，提升自行車道整體通行品質。此外，工程保留既有沿岸紅樹林，延續沿線綠蔭形成的「綠色隧道」，預留與未來淡北道路自行車牽引道銜接空間，持續完善區域自行車路網，提升淡水河岸整體環境品質與觀光遊憩服務。

可以搭乘捷運淡水信義線至竹圍站或淡水站，再利用周邊自行車租借服務，體驗優化後的河岸自行車道，享受安全、舒適且充滿綠意的騎乘旅程。若於竹圍站下車，出站後步行約5分鐘即可抵達「竹圍渡船碼頭」。

▲樹梅坑溪橋，串聯河岸自行車路網。 圖：新北市政府水利局／提供

「金色水岸自行車道」優化工程配合今年通車的「淡江大橋」，串聯關渡橋至淡江大橋區段的河岸自行車道，打造淡水及八里20公里的環圈自行車道路網，除了提升行人與騎士河濱體驗的舒適度，更帶動淡水及八里區觀光效益及經濟發展，期盼打造成獨具一格的國際級淡水河岸騎行勝地。

優化工程除了提升淡水區域的綠色運輸環境，並將「金色水岸自行車道」連結城市與河岸景觀。希望鼓勵更多朋友走出戶外，多加利用大眾交通運輸及自行車，享受自然輕旅行的騎行樂趣，一次飽覽山、河、溪、海、林的自然景觀。

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