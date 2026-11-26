最新夜晚散步路線拍繽紛美照！ 基隆市文化觀光局推出「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」光影藝術計畫，自即日起點燈，展出至2027年2月28日，邀請義大利藝術家Lucas Zanotto打造全新角色「海羊 Hai-Yang」，把海洋廣場一路延伸至田寮河兩岸打造成會發光的城市光帶，還能散步尋寶、免費換限量扭蛋！

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」。圖／基隆市文化觀光局

基隆市政府今年策展，特別請義大利藝術家盧卡斯・贊諾托（Lucas Zanotto）為基隆創作原創藝術角色，以基隆港灣、海洋及城市特色為靈感，打造全新主角「海羊 Hai-Yang」，名字取自「海洋」諧音，並運用鮮明色彩、簡潔造型及富有表情的大眼睛設計。

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」。圖／基隆市文化觀光局

更帶來11位夥伴，包括望仔 Gazer、浪標 Bobber、笑星 Smiley、引航員 Beacon、啵客 Bubbler、疊疊魚 Fish Stack、波寶 Buoy、霓霓 Rainbow、歡喜 Cheery、好事泉湧 Fortune Flows及圈仔 Loopy等，透過不同造型與燈光設計，讓原創IP融入基隆港灣景觀。

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」。圖／基隆市文化觀光局

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」。圖／基市府提供

主軸強調「讓步道本身就是作品」，將角色裝置與燈光融入海洋廣場、港務局連通道、富狗橋、金雞橋及田寮河岸長廊；旅人從海洋廣場出發，依序走過河岸與橋樑時，就像闖入一場大型的「奇幻捉迷廊」，每轉個彎都可能遇見不同角色與光影驚喜。

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」。圖／基市府提供

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」。圖／基隆市文化觀光局

更規劃「海羊尋友任務」，自2026年11月28日至2027年1月24日，每周六、日推出限定兌換活動。民眾只要在活動沿線找到任意3個藝術角色合照，並完成1則公開社群貼文，即可前往基隆微風東岸兌換1次扭蛋機會，有機會獲得12款活動限定IP別針，兌換時間為每周六、日下午2點至晚間8點，數量及兌換情形依現場公告為準。

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」。圖／基隆市文化觀光局

LOOK! KEELUNG 奇幻基隆・精彩不打羊

．活動日期：2026/11/24～2027/2/28

．活動地點：基隆海洋廣場、田寮河周邊

．參觀費用：免費

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