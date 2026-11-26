【圖／文：田欣雲】

矗立於劍潭山頭的圓山大飯店，紅柱金瓦的宮殿姿態深植人心，如今卻展現出令人驚喜的新潮玩法。圓山攜手「蹦世界」推出全台首創「躺著玩」實境解謎住房專案「月夜圓山」，相當適合好友相約闖關。入住精緻無窗客房，當房門開啟，地上留下一封寫有「小心！別讓羊群失控」的神秘信件與精緻謎題包，一場跨越虛實的冒險由此拉開序幕。

遊戲結合手機與現場道具，甚至連房卡都可以是解謎工具，為了不破哏爆雷，細節就不詳述了，但過程確實十分燒腦！解完房內關卡，遊戲玩家還得換上專用風衣，甚至戴上搞笑眼鏡，挑戰恥度地走入大廳拿提示、解關卡。飯店的風水寶地「梅花藻井」、「貨布牆」，都成為22組關卡其中之一。而這場解謎最吸引人之處，在於完全沒有時間倒數壓力，累了隨時能回房休息，既能享受破關的成就感，又保留住進五星級飯店的從容舒適。





深藏地底的避難通道探險

解謎破關後，不妨加價參加「東密道文化導覽」，踏入這座全長67公尺、84個階梯的蜿蜒地道，導覽人員解釋，彎曲結構是為了阻擋子彈直線射擊；頂上如小筍般凹凸不平的消音錐，能吸收爆破震耳聲，43盞防爆燈則防止玻璃飛濺。出暗道，秘境花園旁的小徑延伸至神祕的孔二小姐故居，看著裡頭展出的舊式手搖電話與獵槍，聽著那些政商名流的神秘故事，竟比密道本身還有趣呢！

故居展示櫃中有張剪報，記述美國總統艾森豪訪台報導；拜訪館內文化走廊，還能發現當年的黑白照片。艾森豪於1960年下榻圓山大飯店的「1426號套房」，這間傳奇客房不只接待過美國總統，也曾留下伊朗國王巴勒維的足跡。想住住這貨真價實的「總統級套房」？請指定續住「艾森豪套房」吧！圓山大飯店近期全新裝修後開放的金龍客房中，就包括這間艾森豪套房，空間巧妙保留了1956年當時罕見的玻璃帷幕光影天井與宮燈長廊，引入自然採光與山林景致，讓旅人在簡約現代美學中，感受跨越時代的文化之美。





覓到by吧沐 舌尖美味巡禮

入住圓山，令人沉醉的不只經典建築與密道故事，入夜後也很適合來隱身在東密道出口旁的「覓到by吧沐」小酌。轉動牆上的神秘機關鑰匙，時尚洞窟風的暗門悄悄開啟。酒吧與亞洲50大酒吧BAR MOOD吧沐跨界合作，推出將洛神花與琴酒交織的「洛神花釀」，金門高粱為底堆疊苦韻的「金門之韻」等台灣特色調酒。近期全新推出「微醺麵對麵」夜晚主食企劃，提供慢火細燉四小時、肉質軟嫩入口即化的「經典圓山牛肉麵」，以及蒜香爆棚、鮮彈大蝦與干貝交織的「蒜味干貝鮮蝦義大利麵」。凡於晚間18:00至 21:00入座用餐，還可享有免費夜探東密道的獨家體驗，在微醺燈影與美味麵食中，為整趟秘境旅程畫下醉人句點。

▲未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。





飯店資訊

圓山大飯店

地址：台北市中山區中山北路四段一號

電話：02-2886-8888

專案：「月夜圓山」解謎專案雙人價4,480+10% 起（含精緻無窗客房乙晚、解謎道具包及西密道導覽2位，可加價體驗東密道導覽），需3日前預訂，平日每日限量5組。解謎內容可能調整更新，最新情形請電洽。

網址：www.grand-hotel.org





電話：09:00-16:00可撥(02)2886-1818#1531/16:00-01:00可撥(02) 2886-1818轉1998

時間：週一至日18:00-01:00（夜探東密道時間18:00-21:00，每人低消500+10%）





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