「達克比聖誕嘉年華」11／26登場！巨型氣偶、主題聖誕樹 秀泰樹林台中四館接力玩
今年聖誕節不只有交換禮物，還有超萌動物警探陪伴過節！秀泰生活攜手人氣科普IP「動物警探達克比」，推出「達克比聖誕嘉年華」，自2026年11月26日至2027年1月6日，串聯樹林、台中文心、台中站前及嘉義四間據點，打造期間限定聖誕打卡活動。其中最吸睛的巨型達克比氣偶，將先後進駐樹林店及台中文心店，搭配主題聖誕樹與摩天輪造景，讓大小朋友都能感受節慶氣氛。
巨型達克比氣偶登場 樹林、台中文心接力展出
這次活動最大亮點就是巨型達克比氣偶，第一站將於11月26日至12月16日在秀泰生活樹林店亮相，接著12月17日至2027年1月6日移師台中文心店。現場還設置達克比主題聖誕樹及摩天輪拍照裝置，成為年末親子出遊與拍照打卡的新選擇。
除了大型裝置，四間秀泰生活據點也將舉辦達克比故事見面會，邀請小朋友近距離與角色互動、合影。其中樹林店場次為12月5日14：00至15：00，嘉義店12月12日、台中文心店12月13日，以及台中站前店12月20日，皆於14：00至15：00舉行。想參加合影，活動當日14：00前於指定館別單筆消費滿500元，即有機會取得合影資格，詳細辦法依現場公告為準。
集章、滿額贈送達克比限定周邊
活動期間也推出會員限定好康。11月26日至2027年1月6日，民眾可出示秀泰生活會員APP領取集章卡，完成指定任務即可兌換達克比造型貼紙及SHOWTIME通行證；在館內指定裝置拍照並上傳社群、追蹤及標註官方帳號，還可兌換造型便利貼。
會員當日單筆消費滿1,500元，則可依活動檔期兌換達克比探險刺繡襪、叮噹按摩搥或午睡枕等限定贈品，數量有限，送完為止。
「達克比聖誕嘉年華」活動自2026年11月26日至2027年1月6日，涵蓋樹林、台中文心、台中站前及嘉義四館，適合親子安排年末購物與聖誕打卡行程。
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