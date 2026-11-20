【旅奇傳媒/編輯部報導】新莊「中港大排」的耶誕浪漫展開，每晚18:00將璀璨點燈變身夢幻光影河廊！新北市水利局以「中港水岸．耶誕映像」為主題，在「中港廣場」打造10公尺高耶誕樹與近3公尺高相機造型裝置，點燈首夜更特別安排魔術特技與銅管樂團帶來精彩演出，為活動揭開序幕。展期一路至12/27，快來走訪水岸漫步，感受濃厚的冬日佳節氣氛。

水利局長宋德仁表示，作為今年「歡樂耶誕城」的衛星燈區之一，中港廣場耶誕燈區以「映像」為設計概念，將旅行與攝影元素融入光影場景。10公尺高的耶誕樹矗立廣場，旁邊搭配近3公尺高的相機造型裝置，內部更藏有影音驚喜，定時播放影片。遊客可和裝置拍照打卡，也能沉浸在中港河廊浪漫夜色中。

▲「中港大排」自「中港廣場」至「凹灣碼頭」沿線行道樹光環境設置。 圖：新北市政府水利局／提供

除了耶誕樹及相機造型裝置，「中港大排」沿線行道樹也規劃光環境營造，範圍自「中港廣場」延伸至「凹灣碼頭」，除了有七大色系的光廊，更結合雪人、鈴鐺、星星、流星及麋鹿等各式耶誕造型燈飾。透過多樣化的燈飾點綴步行動線，搭配行道樹燈光設計，沿著中港水岸散步時，也能感受濃厚的耶誕節慶氛圍，欣賞夜間水岸不同於白天的景致。

水利局表示，「中港大排河廊」除了具備重要的排水與防洪功能，更是市民日常散步、休憩的場所。將持續投入水岸環境營造並辦理特色活動，讓水岸展現多元風貌。值得一提的是，今年「中港耶誕燈區」也與其他6大燈區一起串聯響應，包含新北市政府三重安芯中心、淡水老街廣場、中和四號公園、五股環保藝術公園、鶯歌新北市美術館及新店裕隆城等，與「新北歡樂耶誕城」同步點燈，透過各具特色的燈飾設計與節慶佈置，為市民帶來精彩豐富的耶誕視覺饗宴。

▲暖白燈海與樹木光影交織，營造溫馨浪漫氛圍。 圖：新北市政府水利局／提供

新莊「中港廣場」的耶誕燈飾展期自即日起至12/27止，點燈時間為每晚18:00-22:00點。搭乘捷運至環狀線「幸福」捷運站由2號出口出站後，沿幸福路直行，至中華路二段路口左轉，再沿中華路二段直行即可抵達，步行時間約18分鐘。若搭乘中和新蘆線「新莊」捷運站，由1號出口出站後，往右行至中華路一段路口，再右轉沿中華路一段直行即可抵達，步行時間約18分鐘。搭乘99或299公車，則可於「財元廣場」下車，再步行約2分鐘即可抵達。

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