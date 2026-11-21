【圖／文：水靜葳】

「這是一個很有趣的極限遊程，獨立記者aka食材達人志東哥邀請遊客跟著他一起體驗爆肝行程，帶領大家逛崁仔頂看漁市，同時介紹一些基隆的景點與故事……」主編傳來採訪行程，看到有趣、極限和食材達人等關鍵字，立刻回覆OK！而後細看，「半夜2點半從台北出發，凌晨3點抵達基隆崁仔頂，清晨5點在七堵山區的『綠竹園山薯農場』看竹筍，最後再去市區吃早餐蔥油餅。」關鍵字是「爆肝」唷！哈哈～跟著志東老師走進產地，吃懂當季、玩懂農業！一路「爆肝」玩到天亮！過癮！

▲依山傍海的基隆港都充滿歷史與文化底蘊。（圖片提供：陳志東）





穿梭四百年港都歷史與煙火氣

崁仔頂商圈位於孝一路與孝二路一帶，距離基隆廟口和火車站都約4、5分鐘步程。凌晨2、3點正開始熱鬧，人聲鼎沸、川流不息，拍賣員（糶手）手勢俐落、喊價聲此起彼起，活力滿滿。「崁仔頂就像魚類版的『濱江市場』，無論多稀有的魚種，都有機會買到或賣出。」志東如數家珍介紹著，沿海／近港區多為在地及近海現撈漁獲，搶手程度高，如冬天的大型午仔魚常被秒殺；冷凍／進口區主要販售日本干貝、鮭魚、鱈場蟹等進口與冷凍海鮮；崁仔頂最核心區域集結了從宜蘭、花蓮、台中以北甚至澎湖空運過來的全台漁獲。漁市常見特殊漁獲有尾巴極長且外觀漂亮的長尾鳥魚、大型紅魽、小卷等。

▲崁仔頂是北台灣最大的生鮮漁獲批發市場，凌晨2、3點的崁仔頂人聲鼎沸。

▲崁仔頂堪稱「海鮮版的濱江市場」，海產種類繁多。

志東說：「其實我會去買冷凍魚獲，現在很多都是船上現抓，馬上放進冰水裡急凍，鮮度是非常好的。在崁仔頂周邊的『海口味』擁有自家漁船，魚獲經冷凍處理並分裝成一盒、一尾地賣，大概從早上9、10點到傍晚6點，價格都比在台北便宜很多。」逛累了就近大啖海鮮，或走5分鐘到基隆廟口吃深夜食攤，像是7號臭臉阿嬤炒飯、10號雞絲滷肉飯、23號老徐沙茶牛肉、37號深夜海產或47號無名清粥小菜等店家都很推薦。

▲基隆廟口也有深夜食堂。

凌晨5點來到基隆七堵、隱身都市邊緣的世外桃源「綠竹園山薯農場」，兩百年來始終守護著原始土地，與自然共生。2.6公頃大的農場四面環山、竹林密布，坐擁小湖與豐富生態，這裡的綠竹筍可是榮獲「甜筍王」殊榮的唷！二代主人小花說：「筍園主要種植綠竹筍，農場主力栽種6種山藥，其中最珍貴的是被譽為『台灣山藥之王』的基隆原生種野生山藥，需時2年才可採收。」農場隨季節提供挖山藥、採綠竹筍、挖地瓜、拔蘿蔔等沉浸式農作體驗及蘿蔔糕、竹筒飯、黑豆醬油等手作DIY。

▲生態農場隱身在宛若世外桃源的七堵山區。

▲「綠竹園山薯農場」二代主人小花妙語如珠講解竹知識。





超級早起夏日曙光竹筍團

志東說：「之所以和農遊超市Farmtour_Market合作規劃這個折磨人的地獄級行程，清晨5點去基隆山上看農夫挖綠竹筍，是想應該極少人吃過真正剛從土裡鏟下來，馬上新鮮現煮的綠竹筍。此行最大收穫是農場主人小花幫大家介紹竹與筍的知識，還一次吃到帕麻筍、麻竹筍、麻竹變、烏殼綠竹筍、綠竹筍、蜜筍、甜龍筍等7種筍子。雖然是歷來最多哈欠的一團，但大家採筍很開心，蚊子們也都很高興。」吃著自己挖的綠竹筍煮成的筍湯，生態廚師小花熬的熱騰騰筍子粥，也認識到碗中每一口鮮脆甘甜都來自清晨5點，筍農在蚊蟲飛舞的泥地裡與太陽賽跑的汗水。

▲透早跟著農場主人挖綠竹筍。

▲為求鮮嫩竹筍，筍農凌晨5點上工。





出青效應讓筍子變老苦

小花直指陽光是苦味的開關，筍尖破土接觸陽光瞬間啟動光合作用，累積俗稱「出青」的「葉綠素」，內部快速產生「紫杉氰醣苷」，筍肉迅速纖維化並產生強烈苦味。而竹筍會苦，其實是一種植物的防禦機制，為避免冒出頭被動物吃掉，也因此農夫要不斷覆土，或趕在破曉前採收，只為保留那一味鮮甜細嫩。吃了7種竹筍，只有甜龍筍不會發苦，靠著1天狂長10幾、20幾公分的生長速度和厚籜、剛毛自我保護，甜雖甜，但纖維比綠竹筍粗些，論脆度、甜度、風味和細緻度，綠竹筍獲得全數認可第一名！帕麻筍適合熱炒、醃漬，麻筍適合煮湯、做筍乾和醬筍，烏殼筍宜涼拌、清炒、煮湯，蜜筍適涼拌、生食，每種竹筍各有特色。最後帶回自己挖的竹筍1台斤、沙拉甜龍筍和檸檬筍等伴手禮。從理解植物「出青」的科學原理，到順應筍肉天性下刀，清晨現採鮮嚐的美味竹筍，還有七堵山區美麗的曙光，值得！爆肝算什麼！

▲除了竹知識，大家還品嘗了7種竹筍和筍粥、筍湯。

為激勵大家半夜出門，志東特別加碼了崁仔頂和早餐行程。一句「我可以跟大家一起爆肝」讓粉絲們暴動，從6人成行延燒到40人滿團！早上9點竹筍體驗結束後，來去吃基隆遊子做夢都會流口水的風味早餐，就是要你肝指數直線飆升！漫步市區街頭，有著被他形容為「輸入日本東洋文化USB的接口，以前的基隆街上會有很多老紳士和很漂亮的日式建築。」基隆港曾是全球第7大貨櫃港，從極盛時期的繁華商港，到後來的轉型，基隆始終保有濃厚的包容力。

基隆的晨間日常從在地傳統早餐開始，一碗「三角窗麵擔」、「長腳麵食」的乾麵與餛飩湯，以簡單的豬油、醬油拌出深厚層次。源自外省移民聚居區的蔥油餅與燒餅，像是60年老店「周家蔥油餅」滿包青蔥先煎後烤、外酥裡香。沿著孝三路吃遍「賴家遠東水煎包」、古早味「阿山哥雙胞胎」；因《八尺門的辯護人》爆紅的「天天鮮排骨飯」以炸排骨搭配鮮味濃郁的在地劍蝦；順應碼頭工人食量衍生的海陸組合「阿給」與豪邁的大尺寸「基隆大燒邁」。跟著志東老師和農遊超市規劃的行程，深入產地體驗不可替代的獨特性，這趟基隆爆肝之旅讓來自雙北、宜蘭、新竹等地的團員們甘之如飴。

▲孝三路周邊匯聚許多基隆人氣小吃。

▲美味的周家蔥油餅飄香一甲子。





店家資訊

農遊超市

電話：03-938-1269

網址：www.taiwanfarm.com.tw

資訊：以各地鄉鎮的物產為經，節氣孕育的當令食材為緯，規劃上百種農遊行程。





地址：基隆市七堵區自強路147-1號

電話：02-2455-8518

網址：m.ccat.com.tw/3425

時間：11:00-19:00（週一休）





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