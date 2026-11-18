【圖／文：田欣雲】

早在漢人來北投採硫之前，平埔族凱達格蘭族便棲居活動於此地，見山谷間終年蒸氣繚繞、變幻莫測，便以族語稱之為「kipataw」，即「女巫」的意思，這也正是「北投」地名的由來。在谷間環顧四週，彷彿能聽見女巫在雲霧間低語，引領著旅人從真實山林，轉入奇幻的妖怪世界。

秋意漸濃，正是泡湯好時節，從高樓大廈的城市轉場，沿著蜿蜒的山路自駕，搖開車窗，熟悉的硫磺味隨著山風迎來，提醒我正式駛入北投懷抱。行程首站來到了龍鳳谷，沿步道上行，谷地間白煙蒸騰，火山地熱從鮮黃色的岩縫深處吐出，滾燙的泉水潺潺，展現大屯火山群旺盛的生命力。

山路續行，抵達幽雅路上的「北投文物館」。這座建造於大正10年（1921年）的純木造二層日式建築，前身是日治時期的高級溫泉飯店「佳山旅館」。目前，館內正展出「百鬼繚亂—妖怪 WORLD」特展。談起展覽緣起，館長洪侃微笑道：「北投是個自然與人文景觀極其豐富的地方。從凱達格蘭族的女巫傳說、鬼仔坑（今貴子坑）地名，到山林雲霧間的傳聞，一直帶有神祕色彩。我們籌備了近三年，終於促成這次與廣島『湯本豪一紀念日本妖怪博物館』合作。」

▲坐落北投山腰的北投文物館始建於1921年，前身是日治時期的佳山旅館。

▲北投文物館透過互動裝置，介紹特展出現的妖怪習性。

▲特展展出江戶時代繪製的「妖怪娶親繪卷」。





百鬼繚亂 溫泉鄉妖怪出沒奇幻世界

「百鬼繚亂—妖怪 WORLD」不僅展示超過百件日本妖怪繪卷、錦繪、雕刻、陶藝、玩具等珍貴真品，湯本豪一本人甚至親自抵台協助佈展。洪侃回憶湯本先生來館時，曾反映聽見陣陣「狗叫」？經洪館長解釋那並非狗吠，而是台灣原生種「貢德氏赤蛙」的蛙鳴。文物館常見的野生動物還包括叫聲似貓的「紅嘴黑鵯」；常偷偷在木造建築天花板穿梭並發出聲響的「果子狸」，轉念想想，在民智未開的年代，這些神出鬼沒的小動物們，又何嘗不是另種型態的「妖怪」呢？

為了讓遊客更有參與感，配合「百鬼繚亂」特展，文物館於館內「怡然居」推出「妖怪私房菜」與「目目連的午茶雅趣」下午茶套餐，將妖怪意象融入佳餚；另與北投十處景點攜手企劃「北投妖怪散策」護照，這本護照不只是看展門票，更是探索北投的尋寶圖，遊客可依照護照指引走訪、集章，為北投小旅行增添尋寶樂趣。

▲妖怪私房菜包含先付、冷菜、煮物、燒物、御飯、止椀、甘味及果物，十分豐盛。

▲每本妖怪護照都有獨一無二編號，非常搶手！

▲遊客可於十處北投景點進行集章活動。

妖怪散策「景點／妖怪」對應表

．北投文物館：文福茶釜

．北投溫泉博物館：豆腐小僧

．北投梅庭：河童

．新北投車站：小豆洗

．北投中心新村：傘妖

．向陽心苑：貓又

．地熱谷庇護工場：家鳴

．北投亞太飯店：轆轤首

．日勝生加賀屋國際溫泉飯店：天狗

．水美溫泉會館：九尾狐

▲配合特展，許多「妖怪」在北投文物館戶外空間與室內出沒，圖為文福茶釜。





景點資訊

龍鳳谷公園

地址：台北市北投區行義路456號附近





地址：台北市北投區幽雅路32號

電話：(02) 2891-2318

網址：beitoumuseum.org.tw

時間：週二至週日 10:00-18:00(週一休館)

門票：門票120元。「百鬼繚亂—妖怪 WORLD」特展至2027年2月14日，購買妖怪護照350元，含北投文物館與向陽心苑免費入場各乙次，並可參與集章抽獎活動。





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