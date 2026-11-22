來到新北市三峽 旅遊，除了逛【三峽老街】、吃金牛角、欣賞紅磚拱廊建築，還有什麼值得推薦的三峽景點呢？這次在三峽老街散步，意外發現一處充滿藝術氣息的隱藏版景點【庶民美術館 Su Chiung Art Museum】。

這裡不是一般印象中冷冰冰的美術館，而是一棟融合百年老宅、古董家具、藝術創作與綠意庭院的特色空間。從踏進門口的那一刻起，就像走進另一個時空，讓人忍不住放慢腳步，細細欣賞每個角落。

最吸引人的是，入館參觀只要30元，門票還能折抵消費！對於喜歡老屋、藝術展覽、攝影及特色 咖啡館的朋友來說，這裡絕對值得列入三峽老街一日遊行程。

【庶民美術館】的入口相當低調，之前來逛【三峽老街】時，明明都有從門口路過，但怎都沒進入過呢？藍灰色木門搭配圓形玻璃窗，門口掛著一塊有著樹木圖案的圓形招牌，散發出濃濃的懷舊氣息。透過圓窗，可以看見裡頭色彩鮮明的藝術作品，讓人忍不住想推開門，一探究竟。

鮮明的色彩與古老的木造屋頂形成強烈對比，既有現代藝術的視覺張力，又保留了傳統老屋的溫度。這次參觀時，館內展示了藝術家同時也是【庶民美術館】館長吳冠德先生的作品。畫作大量運用藍色、綠色與自然景觀元素，透過細膩的筆觸，呈現森林、樹木、瀑布與自然生命的意象。其中讓我印象最深刻的，就是一幅幅以藍色為主調的圓形作品，如同記錄著以「大自然」，在山林之間，日月星空，隨著時間改變，月亮形狀的改變，這作品在我眼中，如同看見了一年四季的改變縮影。

【庶民美術館】保留老屋原有的木造屋頂、紅磚地板與傳統建築元素，搭配現代藝術展覽，形成一種新舊交融的獨特美感。尤其當戶外陽光透過老屋的窗戶灑進室內，光影落在斑駁的牆面上，真的美得像一幅畫。

而這幅紅色的作品，在綠色的牆面相襯之下，也相當耀眼。

老建築物的天井空間，老磚牆、石板步道、復古壁燈，加上各式各樣的蕨類植物與綠色植栽，讓人彷彿走進一座藏在城市裡的小森林，搭配四周茂密的植物，更是一種懷舊的氛圍，老房子的獨特天井，格外迷人。

館長吳冠德先生的祖父吳玉雲在日治時期於三峽老街92號經營牙醫診所「聚雲齒科」；而吳冠德先生的大伯，則是師承前輩藝術家李梅樹的台灣戰後現實主義代表畫家吳耀忠。【庶民美術館】的空間並非吳家祖宅原址，而是吳冠德先生自法國返台後承租、投入大量心力及金錢重新整建的空間。

而就在天井空間的「時光走廊」，保有吳冠德先生的祖父行醫的藥櫃、診療椅⋯⋯

而在民國51年行醫時的收費價格表，手寫工整及條例出所有明細，這張價格表保存止今，陳列於【庶民美術館】。

台灣戰後現實主義代表畫家吳耀忠先生的作品，在那個不太平靜的時代裏，這些作品都有著淡淡的憂愁。

從天井空間往入口處拍攝，老建築裏的每個視野，都有著不同的迷人之處。

【庶民美術館】館長較完整的簡介，我很喜歡這段文字：以樹枝、石頭、種子來刮畫，讓自然生命在畫布上滋長、蔓延。現場還有影片呈現出作畫的過程喔！

我站立在這幅作品前許久的時間，這些色彩及線條的呈現給我無限延伸及想像的空間。

走到老建廠後方的庭園空間，再由一旁的樓梯走上二樓。

二樓空間完全是秘境景觀 咖啡館，進入室內空間前需先拖鞋。

這次是跟從美國回來的小姑同行來三峽走走，小姑及我家青少年都是學美術，即使小姑後來轉唸護理，但她對藝術的喜愛依舊熱忱，我們能一起來到【庶民美術館】，一起欣賞著時光及藝術結合的迷人空間，這也是我們能有共同興趣的情感延伸。

即使下著小雨的時光，老街裏的【庶民美術館】依舊閃閃發光，這裡沒有一般熱門觀光景點那種匆忙感，即使只是坐著欣賞窗外植物，感受老屋的寧靜氛圍，也是一種難得的享受。

當天看到這作品時，小姑跟咖啡館的工作人員提到：這女生我見過。工作人員說：是的，這正是館長夫人的畫像。而當天，館長夫人是在一樓的入口處迎接著遊客，也正是我們進入【庶民美術館】時見到她。

而以下這張，是館長一家人在法國時，正好有路人拍下他們一家人的照片，而這張照片洗印在這磁磚上喔！這畫面滿滿的愛及幸福。

我及小姑，我們彼此各自享受著二樓咖啡館的各個空間， 無論是室外的老物件收藏，或是室內的迷人角落，當天要不是需趕回桃園接青少年下課，我想，我們會在這停留一整個下午。

【庶民美術館】建築物就是間超過百年老屋，館長為了將這古老的藝術～百年土牆讓現代人看見，花了不少錢將這土牆顯示在大家的眼前。

即使當天我們沒有在二樓消費（因為停留時間有限），咖啡館的工作人員也很熱情的跟我們聊著這老建築的一切。

同時附上二樓咖啡館飲品菜單分享給大家，如果您來到了三峽，有時間的話，別錯過了【庶民美術館】，同時，別錯過二樓的秘境咖啡館。

離開前，忍不住再多回頭看看【庶民美術館】，如果你和我一樣，喜歡有故事的老房子，也喜歡在旅行中尋找不一樣的風景，那麼下次來到三峽老街，真的可以安排時間走進【庶民美術館】。不用特別懂藝術，也不需要匆匆忙忙趕行程。只要放慢腳步，看看畫、拍拍照、欣賞老建築，再找個喜歡的角落坐下來，就能感受到這裡獨特的魅力。以上為拒絕不了美食及喜愛旅行的Alice家實際消費分享，我們家喜歡不代表您一定也會喜歡，建議可多做些功課再決定。謝謝賞文，如喜歡Alice分享的朋友，歡迎追蹤【Alice 一家樂遊遊粉絲團】，感謝有您的支持。

地址：新北市三峽區民權街110號

電話：02-2671-2009

營業時間：12:00–18:00(週四~週日)

文章來源：My Love Family FB：Mylovefamily

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