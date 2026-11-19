捷運松江南京站美食真推薦四平商圈的種福園。喜歡餅類或北方料理的朋友，種福園絕對值得一試！他們家的主打是斤餅，老師傅親手揉麵團烤餅，口感Q彈且越嚼越香又略帶溼潤，搭配菜單上的餡料都很合拍。（文末有種福園影片）

網路上超過1500則評價，大多對斤餅讚不絕口！我們平日中午來種福園，近乎客滿，如果要來建議先訂位。

｜種福園用餐環境

據說已經在台北紮根超過40年，現在有兩間分店：

松江店：台北市中山區松江路123巷12之1號 (藏身四平商圈中) 懷寧本店：台北市中正區懷寧街106號 (靠近台大醫院站與二二八公園)

這次是來松江店，位置便利，吃飽還能順便逛逛商圈。旁邊還有富霸王豬腳、阿源煎餅、黑老闆胡椒餅等名店，每一間都是名不虛傳的好滋味！

｜種福園菜單價格

種福園菜單以 斤餅 為核心，可以自由搭配不同的炒菜。只能付現不能刷卡，不收服務費。

醬菜和炒菜分為 小盤（3~4人） 與 中盤（4~6人），人數多也不怕吃不飽。

還有一些小菜擺在廚櫃裡，客人可以自行取用。菜單上的菜可以外帶。

斤餅是鎮店之寶來自老師傅的手藝

中午來到種福園，一推門進去，迎面而來的是專業的師傅正熟練地製作著鎮店之寶——斤餅。這些北方麵食，看的就是功夫！

製作斤餅的過程繁瑣卻充滿儀式感：酥油揉進麵粉裡，反覆擀麵、摔麵、揉麵，再醒麵、拍打，最後將成型的斤餅送進油鍋煎烙，每個步驟都在為那最終的香氣和口感鋪路。

還沒下鍋的斤餅，捲起來的模樣像極了未加蔥的蔥花卷。在種福園，最吸睛的畫面莫過於師傅 拉麵糰在頭上繞的動作。

據說這樣的繞拉動作，能讓麵團更加勻實，酥油與麵粉也能好好的結合，烙出來的斤餅才會有 外酥內韌的層次感。那份手感與經驗，恐怕得練上十幾年才能有這樣的好功力。

斤餅咬下去的那份 勁道與香氣，是別家沒有的Ｑ度。

｜種福園推薦必點斤餅

小菜（小魚青辣椒／涼拌豆干絲／酸菜炒肉末）

冰貓最愛酸菜肉末，酸菜脆脆的口感搭配香氣十足的肉末，酸爽中帶著一絲鹹香，既開胃又下飯。 聽說它們的酸菜肉炒飯也很好吃，下次冰貓要試試這個。

香酥的小魚干再加上辣椒的香氣刺激食慾，可以包在斤餅或單吃都很合適。

斤餅 $40

必吃！斤餅是店內必點的明星品項，幾乎每桌都會來上一份。餅皮濕潤、口感Q彈帶有嚼勁、越嚼越香，無論是單吃還是搭配菜餚都很百搭！

斤餅在剛烤好的時候吃是最香的，菜單上的炒菜、肉片都可以包進去，還要加些附送的蔥醬。

初次造訪的客人，若對包餅手法不熟，服務人員還會親切指導：「兩邊捲起，用湯匙穩住，再用筷子輕輕收口，可以優雅的吃餅。」

合菜戴瑁 $160

種福園的合菜戴帽絕對不能錯過！這道北方菜結合了肉絲、豆干絲、粉絲、木耳絲、韭黃段和銀芽，上面還蓋著一張像薄帽般的餅皮，這道菜吃起來口感細緻，裡面的各種餡料都十分嫩滑。

乾扁四季豆 $200

乾扁四季豆表面微微焦香，內裡卻依然保有鮮嫩的口感，時而又能感受到隱約的蔥香或蒜香及肉末香，層次豐富，卻不會過於油膩。

京醬肉絲 （豬肉） $200

京醬肉絲吃起來，豬肉絲嫩滑多汁，外層包裹著濃郁的京醬，醬香撲鼻，微甜微鹹，帶有一絲獨特的發酵風味。

豆乾肉絲 $180

豆乾吃起來軟香，肉絲吸收了醬汁的鹹香，讓整道菜有著濃郁的味道，卻不會過於油膩。加入斤餅或配白飯都是很好的選擇。

豆苗蝦仁 $300

豆苗蝦仁吃起來，清爽又鮮嫩。豆苗是水煮的，口感脆嫩，帶著一點自然的青澀味。蝦仁鮮美彈牙，整道菜口感輕盈，不油膩。

左宗棠雞 $220

表現的中規中矩， 雞肉軟嫩，調味入味不死鹹。冰貓最愛的左宗棠雞是雞肉吃起來外表微酥，內裡軟嫩，口味微辣且酸甜的，可能這道比較不合我的口味，但同桌朋友很喜歡，覺得很下飯。

無論是想吃正宗的北京斤餅，還是品嚐各式傳統北方菜，種福園都是水準之上。下次有機會經過四平商圈，不妨停下來，感受那份從四十年前就開始傳承的老味道。種福園推薦給你們～

｜種福園影片

（請點下方的冰淇淋連結）

種福園

地址：台北市中山區松江路123巷12-1號

交通：捷運松江南京站，步行約 5 分鐘

停車：Times 松江路第3停車場（台北市中山區松江路152號大樓後方停車場）步行約5分鐘

電話：(02)2507-9229

營業時間：週二-週五11:30-14:00、17:00-20:30；週六-週日11:30-14:30、17:00-21:00

文章來源：冰淇淋貓的軟爛生活 FB：冰淇淋貓的軟爛生活

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