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「士林宣原蛋糕」搬新家！開幕連3天送小點心、草莓蛋糕現場有貨快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／士林宣原蛋糕專賣店提供
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台北士林人氣蛋糕店「宣原蛋糕」搬新家了！在劍潭生活圈經營16年的宣原蛋糕，原本從堤防旁的鐵皮屋起家，憑藉新鮮手作蛋糕及冬季熱賣的草莓蛋糕，累積不少在地熟客。隨著草莓季即將到來，業者宣布11月13日正式搬遷至承德路四段新門市，並於當日上午10時開始試營運，讓喜愛宣原蛋糕的民眾可以到新據點選購。

圖／士林宣原蛋糕專賣店提供
圖／士林宣原蛋糕專賣店提供

這次新門市選擇以簡約、舒適的空間迎接開幕。業者透露，原先對新店面有不少裝潢構想，但考量開幕時間逐漸接近，加上草莓季即將登場，決定調整規劃，優先讓顧客能在新門市買到招牌蛋糕。雖然沒有繁複的裝潢設計，仍會延續品牌對蛋糕品質的堅持，從食材挑選到製作過程持續把關，維持新鮮手工製作的特色。

圖／士林宣原蛋糕專賣店提供
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配合新店開幕，宣原蛋糕也推出期間限定活動，11月13日至11月15日連續3天，凡到店購買蛋糕的顧客，就有機會獲得業者準備的小點心，數量有限，送完為止，若提早發送完畢，活動也將提前結束。新門市位於台北市士林區承德路四段90號，距離捷運劍潭站步行約5分鐘，對搭乘大眾運輸前往的民眾相當方便。

圖／士林宣原蛋糕專賣店提供
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另外，冬季最受期待的草莓蛋糕也已少量開賣，接下來將隨著草莓季到來逐步增加供應。業者表示，2027年草莓季預約已經全數額滿，不過仍會準備現貨供門市販售，想品嚐草莓蛋糕的民眾可直接前往選購。提醒大家，宣原蛋糕11月12日前仍在前港街70號舊址營業，11月13日起則全面移至承德路四段90號，前往購買前記得確認新地址。

圖／士林宣原蛋糕專賣店提供
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圖／士林宣原蛋糕專賣店提供
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