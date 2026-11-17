傳達「Gimme more healthy food」、「Gimme more good stuff」與「Gimme something really good」的期待 ，定位為「Healthy Light Bistro」，以健康結合美味融入日常，鎖定都會輕社交情境，提供消費者多元的選擇。

欣食旅全新品牌「GIMME」於在信義商圈新光三越A8館正式開幕。圖片來源｜欣食旅

大面通透玻璃窗將戶外自然光線與綠意引入室內，使白天展現舒心通透的日光角落氛圍；後方吧台以溫潤磚紅牆面搭配木質元素，夜晚則能隨燈光切換為微醺迷人的大人感餐酒館。圖片來源｜欣食旅

店內採用極簡木質美學勾勒高審美空間，半開放式廚房與溫潤木作隔板相互呼應，搭配柔和的幾何吊燈，營造出兼具現代感與舒適度的「Healthy Light Bistro」用餐場域。圖片來源｜欣食旅

欣食旅於2017年開啟餐飲版圖，積極打造以「好肉好菜」與「健康料理也要兼顧美味」為核心的「gonna共樂遊」餐飲品牌，目前旗下共擁有gonnaEAT6間、gonnaEXPRESS 2間、gonnaPLUS 1間、光一咖啡廳2間，加上全新開幕的GIMME，共計達12間門市。

GIMME提供沙拉、肉品、海鮮與蔬菜等多樣選擇，延續「好肉好菜」的餐飲理念，兼顧美味與健康。圖片來源｜欣食旅

GIMME以「Small Plates小盤菜」分享與創意餐酒搭配為主打特色

根據欣食旅觀察，都會消費者除了正餐，也期待更自在的聚會、分享與小酌場景，因此從既有的健康餐飲優勢出發，GIMME定位介於主打機能型健康日常餐飲的gonnaEAT，與重視生活體驗空間的gonnaPLUS之間，延續「Eat Healthy, Stay Happy」的品牌精神，以「Small Plates小盤菜」分享與創意餐酒搭配為主打特色，並落腳於匯集辦公、購物與休閒活動的信義商圈，搶攻白領都會客群，用「美味與健康的平衡」走進消費者下班後的社交生活。

從分享小盤到主餐，GIMME以多元原型食材打造豐富餐桌，適合朋友聚會共享，讓健康料理融入輕鬆自在的社交時光。圖片來源｜欣食旅

餐點以地中海料理靈感結合多元原型食材，從分享小盤到個人主餐，提供豐富選擇。小盤菜「炙烤高山高麗菜與堅果烤紅椒」以炙烤帶出蔬菜甜味與焦香，搭配榛果烤紅椒醬及是拉差腰果醬汁。

炙烤高山高麗菜與堅果烤紅椒。圖片來源｜欣食旅

「優格燕麥炸雞與Jalapeno優格醬汁」則將去骨雞腿裹上優格、燕麥與杏仁，炸出外酥內嫩的口感，適合朋友分食。

優格燕麥炸雞與優格Jalapeño醬汁。圖片來源｜欣食旅

GIMME主餐推薦「爐烤鮭魚、烤酪梨和玉米莎莎」

主餐推薦「爐烤鮭魚、烤酪梨和玉米莎莎」，以南美風味香料與青醬，搭配炙烤酪梨及玉米莎莎。

爐烤鮭魚與烤酪梨和玉米沙沙。圖片來源｜欣食旅

「舊金山酪梨雞肉羽衣甘藍沙拉」結合招牌鹽煎舒肥雞胸、酪梨、藜麥與多種蔬菜，佐以女神羅勒腰果醬汁及蜂蜜紅酒油醋。

舊金山酪梨雞肉羽衣甘藍沙拉。圖片來源｜吳凱莉攝影

「LEO哥的松子芝麻奶油牛排寬麵」則以烤嫩肩牛排搭配Tahini芝麻與煙燻奶油醬汁，加入松子、羽衣甘藍及羅馬諾乳酪，呈現濃郁的堅果香氣。

LEO哥的松子芝麻奶油牛排寬麵。圖片來源｜吳凱莉攝影

酒飲以西式調酒手法融入台灣味，「老街情懷」結合冬瓜茶、話梅與泥煤威士忌，「粉霧花園」以烏龍茶與番石榴調製；無酒精選擇有紫蘇、蜜桃、紅茶與氣泡調製的無酒精調飲「森語」，讓不飲酒的顧客也能享受微醺般的放鬆氛圍。

GIMME以西式調酒手法融入台灣風味，推出七款雞尾酒與無酒精調飲，提供多元選擇。※未成年請勿飲酒。圖片來源｜欣食旅

GIMME開幕優惠，首度推出品牌周邊商品

GIMME更首度推出品牌周邊商品，包含老爹帽、個性T恤、馬克杯與壓克力鑰匙圈，將品牌風格從餐桌延伸至日常穿搭與生活用品，呼應「Gimme more good stuff」的品牌理念，讓消費者在享用料理之餘，也能把喜愛的GIMME帶進生活。

GIMME首度推出品牌周邊商品，包含馬克杯、老爹帽、壓克力鑰匙圈與徽章等，將品牌風格從餐桌延伸至日常生活。圖片來源｜欣食旅

「TASTE IT FIRST」於11月12日至12月13日，會員結帳享9折嚐鮮優惠，會員單筆消費滿千元，再贈「88折回訪券」。

欣食旅表示，今年營收上看6億元、年增逾1成，預計5年內全品牌展店至50家，2032年朝向IPO目標邁進。

欣食旅全新品牌「GIMME」進駐新光三越信義 A8 館 3 樓，以溫潤淺色木質結合俐落線條，在開放視野中勾勒洗鍊的空間輪廓。圖片來源｜欣食旅

GIMME 門市資訊

地址：110 臺北市信義區松高路12號3樓（新光三越A8館）

電話：（02）7728－3337

營業時間： 週日～週四 11：00～21：30 週五～週六及例假日前一天 11：00～22：00

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

吳凱莉 https://www.xinmedia.com/article/306748