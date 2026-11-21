說到北海岸一日遊，除了野柳、老梅綠石槽，其實金山、三芝一帶還藏著不少特別的景點！這次小編安排了一條不太一樣的北海岸路線，先走進宛如海底龍宮的珊瑚貝殼廟，再品嚐香辣過癮的川湘料理，下午到免費公共浴室泡泡金山著名的黃金湯，最後沿著神秘海岸欣賞壯觀的岩壁與海景。從特色廟宇、美食到溫泉與自然秘境，想找新北景點、金山一日遊、北海岸美食，這條路線先收藏起來！

北海岸景點Top1｜台灣珊瑚貝殼廟

新北竟然藏著海底龍宮！整座寺廟都是珊瑚與貝殼

第一站來到超特別的台灣珊瑚貝殼廟！這座寺廟最吸引人的地方，就是使用大量珊瑚與貝殼裝飾，從牆面、柱子到天花板，都能看到精緻又繁複的海洋元素。光是站在入口，就能感受到和一般傳統廟宇完全不同的氛圍，走進去更像是來到傳說中的海底龍宮，讓人忍不住一直抬頭欣賞。

圖/ReadyGo

小編覺得最有趣的就是慢慢探索廟裡的細節，每走幾步都會發現不同的裝飾，尤其珊瑚與貝殼交織出的紋理，在光線下顯得格外特別。除了欣賞建築，這裡也是宗教場所，拍照時記得留意參拜動線與現場規定。如果已經去過不少北海岸景點，很推薦把這座充滿海洋風格的寺廟加入行程！

地址：新北市石門區富基里崁子腳路99號



開放時間：每日09:00－17:30



門票：免費參觀

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北海岸美食Top2｜君浩美食坊

道地湖南、四川料理！酸菜魚、地鍋雞香辣超下飯

逛完貝殼廟，午餐就來吃點重口味的！這次選擇位在金山的君浩美食坊，主打道地的湖南、四川料理，據拍攝資料介紹，老闆還曾特地到當地學習料理方式，就連辛香料也講究來源，讓人很期待這桌川湘風味。這次小編點了酸菜魚、地鍋雞與酸辣土豆絲，光是三道料理一起上桌，就有種準備大吃一頓的感覺！

圖/ReadyGo

其中最期待的就是酸菜魚，酸香帶辣的湯底搭配魚肉，非常適合配白飯一起享用；地鍋雞則是另一道適合多人分享的主菜，再搭配酸辣爽口的土豆絲，整桌料理從主食到配菜都很有特色。喜歡香辣口味、想找不一樣的金山美食、北海岸餐廳，不妨把這間排進午餐行程，和朋友一起點幾道菜分著吃更過癮。

地址：新北市金山區萬壽里1之1號



電話：02-2498-2655



營業時間：週一至週五12:00－20:00；週六、週日11:00－20:00（公休日另依店家公告）

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北海岸景點Top3｜磺港公共浴室

免費泡金山黃金湯！戶外泡腳池讓雙腳好好放鬆

吃飽後，接著來到金山一個很特別的免費泡腳景點——磺港公共浴室！這裡最有特色的就是金山著名的「黃金之湯」，溫泉屬於含鐵泉質，泉水剛湧出時其實是透明無色，接觸空氣後因為鐵離子氧化，才會逐漸呈現金褐色。戶外設有泡腳池，不用花錢就能享受天然溫泉，也很適合安排在北海岸一日遊的中途休息。

圖/ReadyGo

小編很喜歡這種不用趕行程、可以坐下來慢慢放鬆的景點，尤其前面走了不少路，剛好能讓雙腳泡在溫泉裡休息一下。磺港公共浴室鄰近磺溪與金山海岸，泡腳時還能感受周邊自然風景。不過這裡的原湯溫度可能偏高，一定要先確認水溫，放涼至適合的溫度再泡，也記得遵守公共浴池的使用規範。

地址：新北市金山區磺港路208號



電話：02-2498-5965（金山區公所）



開放時間：室內公共浴室05:00－09:00、17:00－21:00；戶外泡腳池全天開放



費用：免費

北海岸景點Top4｜神秘海岸

穿越一線天海蝕洞！欣賞岩壁環繞的壯觀海岸

最後一站來到金山的神秘海岸，這裡就藏在水尾漁港旁，是小編覺得很適合用來替北海岸一日遊收尾的自然景點。沿著漁港旁的木棧階梯往前走，就能欣賞遼闊海景與特殊海蝕地形，最吸引人的就是被岩壁包圍的「一線天」海蝕洞。穿過狹窄的岩壁通道後，眼前突然變成開闊的海岸風景，真的會讓人忍不住停下腳步欣賞。

圖/ReadyGo

這裡沒有太多人工設施，最迷人的就是海浪拍打岩石、海風吹過的自然景色，天氣好的時候還有機會遠望金山著名的燭台雙嶼。不過神秘海岸部分路段會受到潮汐影響，漲潮時可能無法通過海蝕洞，加上海邊岩石濕滑、浪況變化較大，出發前一定要確認天氣與漲退潮時間。若遇到漲潮、強風或大浪，建議改在安全位置欣賞海景，不要勉強進入洞穴。

地址：新北市金山區水尾漁港旁



電話：02-2498-5965（金山區公所）



開放時間：全年開放，實際通行受天氣與潮汐影響



門票：免費

北海岸一日遊行程表

這次的北海岸路線從石門出發，再一路往金山移動，結合特色廟宇、道地美食、免費溫泉泡腳與海岸秘境，四站各有不同玩法。建議以開車或包車方式安排，移動會比較方便。

10:00｜台灣珊瑚貝殼廟



走進宛如海底龍宮的特色寺廟，欣賞珊瑚、貝殼裝飾與十八羅漢洞。

12:00｜君浩美食坊



品嚐道地湖南、四川料理，推薦酸菜魚、地鍋雞與酸辣土豆絲。

13:30｜磺港公共浴室



免費體驗金山特色黃金湯，在戶外泡腳池放鬆雙腳。

15:00｜神秘海岸



沿著水尾漁港周邊探索海岸風景，在安全條件下欣賞一線天海蝕洞與特殊岩壁地形。

16:30｜金山周邊



視當天時間與天候安排海邊散步，或直接結束行程返程。

※以上為建議行程。神秘海岸應優先配合退潮時間安排，必要時可調整景點順序，切勿為了趕行程在漲潮或海況不佳時進入海蝕洞。

北海岸一日遊常見問題

北海岸一日遊有哪些推薦景點？

除了野柳、老梅綠石槽等熱門景點，也很推薦這次的台灣珊瑚貝殼廟、磺港公共浴室與神秘海岸。可以一次欣賞特色寺廟、體驗免費溫泉泡腳，再到海岸欣賞特殊地形，適合喜歡自然景觀與特色體驗的旅客。

台灣珊瑚貝殼廟需要門票嗎？

台灣珊瑚貝殼廟（新廟）可以免費參觀，開放時間為每日09:00－17:30。最有特色的就是大量珊瑚與貝殼裝飾，以及充滿海底世界氛圍的十八羅漢洞。新北市觀光旅遊網

金山有哪些值得推薦的美食？

如果喜歡香辣、重口味料理，可以試試君浩美食坊，主打湖南與四川料理。這次推薦酸菜魚、地鍋雞及酸辣土豆絲，適合多人一起點餐分享，也是安排金山一日遊午餐的選擇之一。

磺港公共浴室真的可以免費泡溫泉嗎？

可以！磺港公共浴室提供免費公共溫泉設施，戶外泡腳池全天開放，室內公共浴室則有指定開放時段。這裡的泉質因富含鐵質，接觸空氣氧化後會呈現金褐色，因此有「黃金之湯」的稱號。

磺港公共浴室需要準備什麼？

建議攜帶小毛巾、飲用水與方便穿脫的鞋子，泡腳前先清潔雙腳。由於溫泉水溫可能較高，記得先測試水溫，不要直接將雙腳放進過熱的泉水中。

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