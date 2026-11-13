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連續5週「免費入園」！ 板橋林家花園「2026幻旅林園」百年古蹟化身四季光影秀、集點免費抽提燈

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園
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當百年林園遇上數位光影！ 位於新北市的國定古蹟板橋林家花園林本源園邸）將於11月14日至12月13日重磅推出2026年限定的「幻旅林園」夜間活動，連續5個週末、每週六日夜間全面免費入園，古蹟迷們快來解鎖！

➤主秀《流光四序》上演四季流轉

有別於一般建築外牆投影，今年最受矚目的光影主秀《流光四序》直接將天然的「榕蔭大池假山」化作巨型光影劇場。創作靈感取自春夏秋冬的四季更迭，透過絢麗的燈光與音樂交織，讓觀眾彷彿置身於流動的四季畫卷中，感受百年庭院在夜色下令人屏息的迷人風貌。

圖／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園
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圖／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園
圖／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園

➤角落找驚喜！當代藝術裝置點亮古蹟

園區各處也藏著充滿現代感的視覺驚喜。藝術家吳聯吟特別在「菊圃」打造了《迷幻山林》光影裝置；而「小聲回收」團隊則在孔雀亭與長廊灌木區推出《刺胞》。當夜遊漫步於花木與亭閣之間，隨便轉個身，就能與充滿現代美學的奇幻光影不期而遇。

圖／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園
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圖／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園
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➤藝文不斷電：爵士樂、馬戲與舞蹈接力登場

不只好看更好聽！11月14日開幕當晚將由新北市傑出表演團隊「水影舞集」打頭陣，帶來震撼的視覺饗宴。接下來的每週六、日，包含離譜樂團、紅瓦舞蹈藝術中心、微光古樂集、優尼克當代馬戲團以及頌爵爵士樂團也將輪番上陣，讓古老林園搖身一變成為最Chill的戶外夜間劇場。

圖／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園
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➤夜訪集點免費換限量好禮

民眾只要在現場掃描QR Code加入官方LINE並開啟集點卡，透過欣賞藝術品、造訪特色建築，或是參與定靜堂的「投壺」、入口的「古禮作揖」、方鑑齋的「漏窗拼圖」等趣味互動遊戲集滿10點，就能到服務台兌換每日限量60份的「閃閃隨行」鑰匙圈，還能抽結合「來青閣」設計的精緻「微光提燈」DIY材料包！

圖／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園
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2026「幻旅林園」

．活動日期：2026年11月14日至12月13日，每週六、日，共10個夜晚

．活動時間：18:00～21:00（11/14開幕日一般民眾18:20起入園）

．活動地點：國定古蹟林本源園邸（板橋林家花園）

．活動地址：新北市板橋區西門街9號

．活動費用：夜間免費入園，部分工作坊需另外付費

圖／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園
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古蹟 林本源園邸 板橋林家花園

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