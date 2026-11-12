抬頭看有驚喜！超巨金門「水獺阿特」空降捷運板橋站 最萌「3視角」限時搶拍
金門觀光小天使現身新北！金門水獺「阿特」不只變大了，還爬上捷運站出口！一不小心萌到過路人，令人直呼「太可愛了」。
台北捷運邀請到金門觀光小天使「阿特」坐鎮捷運板橋站，巨型阿特爬上3號出口，圓圓的大眼盯著地上的魚，畫面童趣又可愛，展期為11/13至11/19，但目前已有網友打卡成功囉！
北捷也推薦了拍攝角度，正面拍能拍到阿特的呆萌表情，拉遠拍能把阿特和地上的魚一同拍進畫面，合照拍則建議嘗試借位被阿特「摸摸頭」，邀請大家發揮創意拍出最獨特的同框照。
巨型「抓魚阿特」 展出資訊
展出時間：2026/11/13～2026/11/19
地點：捷運板橋站3號出口
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