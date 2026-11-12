台北限時花海秘境！玫瑰園藏紫色浪漫 木槿花悄悄綻放





提到台北玫瑰園，多數人首先想到的是繽紛浪漫的玫瑰花海，但近期園區內還藏著另一片值得欣賞的花景！位於花博公園新生園區的台北玫瑰園，東北側角落正迎來木槿花陸續綻放，高挑枝條上開滿淡紫、粉紅與白色花朵，搭配濃密綠葉，形成充滿層次的自然風景。陽光穿過樹梢，映照在柔軟的花瓣上，讓這片平時容易被忽略的花叢，成為初冬花園裡的一處浪漫亮點。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





花瓣層層綻放！粉紫與桃紅交織柔美色彩

仔細欣賞木槿花，最迷人的莫過於它豐富的花瓣形態與色彩變化。現場可見淡紫色、粉紅色與白色花朵交錯盛開，部分花朵具有層層堆疊的重瓣結構，花瓣邊緣微微皺褶，中央則點綴鮮明的桃紅色花心。不同深淺的花朵散布在枝條之間，與翠綠葉片形成鮮明對比。從遠處欣賞，宛如一片柔和的粉紫花牆；近距離觀察，則能發現花瓣細緻的紋理與色彩層次，展現不同於玫瑰的優雅姿態。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





朝開暮謝的一日浪漫！每天都有新的花朵

木槿花有著相當特別的開花習性，單朵花通常只維持一天左右，因此也有「朝開暮謝」的說法。雖然每朵花的綻放時間短暫，但植株上往往同時孕育大量花苞，隨著新花陸續開放，讓整片花叢在一段時間內持續展現繽紛色彩。從含苞待放、盛開到逐漸凋謝，不同階段的花朵同時出現在枝頭，也形成自然的生命節奏。這份短暫卻接連不斷的美麗，正是木槿花令人著迷的特色。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





石拱門與玫瑰花圃相伴！收藏城市花園風景

除了木槿花本身，台北玫瑰園周邊的景觀也讓賞花過程更加豐富。園內有石拱門、整齊花圃、綠蔭步道與白色建築，搭配不同色彩的玫瑰花朵，營造出充滿園林氣息的城市風景。木槿花主要分布在靠近民族東路與新生北路交會處的園區東北角，遊客可沿著既有步道欣賞花景，利用自然光捕捉花朵與背景交錯的畫面。由於木槿花每日開放與凋謝的情況不同，實際花況仍以現場為準。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【台北玫瑰園－木槿花】

賞花地點：台北市中山區花博公園新生園區「台北玫瑰園」





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