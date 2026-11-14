華西街80年老字號！ 萬華美食「郭家炒牛肉」牛雜湯免費續湯、銀芽毛肚與菜單攻略

華西街觀光夜市內必吃的美食之一，網譽台北最好吃的炒牛肉！那麼不得不提到這家郭家炒牛肉，創立於1939年，至今已走過80多年的歷史，目前由第三代接手，是華西街觀光夜市的老字號熱炒排隊人氣店。

華西街夜市 80 年排隊名店：郭家炒牛肉交通與排隊須知

只要走近華西街觀光夜市內的郭家炒牛肉，無時無刻無不大排長龍，從一開門就開始排隊，千萬不要用餐尖峰時段來，不然就有得等囉。

排隊動線防呆指南： 「內用需依序排隊等候帶位，外帶可直接填單結帳」

內用需要排隊，外帶直接填單即可，裡面座位有冷氣開放，夏天用餐很舒適，戶外座位沒有冷氣，耐熱或是不想等的話可以考慮坐外面。

郭家炒牛肉菜單解析：全牛內臟專賣與唯一非牛料理

郭家炒牛肉的餐點以牛肉為主，唯一一道不是牛肉的料理就是炒羊肉，若不吃牛羊肉的朋友，請不要來喔。喜歡吃牛肉的朋友應該會很開心，在這裡不僅牛心、牛肝、牛腦、毛肚等，通通吃的到。

郭家炒牛肉必點熱炒實吃評測

常見空心菜炒牛肉，郭家炒牛肉還有銀芽、番茄、洋蔥炒肉，選擇性多元化，而且不同的搭配吃起來的調味都不同，不會每一道都一樣的口味。

經典家常：鮮脆清爽「空心菜炒牛肉」

份量上都點小份的，可以多吃幾種不同的料理，鐵鍋快炒下的空心菜炒牛肉，可惜鍋氣並不明顯，所幸空心菜炒的鮮脆不老，牛肉帶有咬勁，淡淡的沙茶味不搶戲，口味上不走重口味，蠻耐吃的，多了鍋氣就更完美。

酸香開胃下飯黑馬：極致爽脆「銀芽炒毛肚」

第二道料理選的是銀芽炒毛肚，黑嚕嚕的毛肚看起來不討喜，但吃起來帶有微微的爽脆感，不韌也不軟爛，皺褶能吸附更多醬汁，重點是沒有腥味，搭配一樣是脆度高的豆芽菜，非常有口感的一道料理，調味帶酸開胃，非常下飯。

份量壯觀薑絲山：重口味「薑絲炒羊肉」

薑絲炒羊肉沒有提供小份，因此選擇中份，份量上著實大上不少；滿滿的薑絲覆蓋著羊肉，就像一座薑絲山，很壯觀。羊肉嫩而帶有些許羊羶味，搭配薑絲一起入口可壓制其重口味，這道就說不上喜不喜歡了。

老饕必點亮點：清甜「牛雜湯」（免費無限續湯）

郭家炒牛肉的牛雜湯也是店內必點人氣招牌，滿滿一碗好料，牛筋、牛肚、牛腸、牛肝等多樣牛內臟，帶來不同的口感刺激，重點是還可以免費續湯！湯頭清爽清甜，熱熱喝真的很舒服。

牛肉湯有點像台南牛肉湯的做法，牛肉片還微帶粉紅，以瘦肉為主，吃起來比較有咬勁，肉量給的不少，不敢吃內臟的話可以考慮選牛肉湯。

可以沾醬一起吃。

郭家炒牛肉值得排隊嗎？華西街老字號真實回訪評價

飄香華西街觀光夜市的郭家炒牛肉，熱炒有一定的水準，點碗白飯配盤熱炒，一個人或是一群人都可以找到最適合的方式，多種牛肉部位在郭家炒牛肉都點的到，喜歡吃牛肉料理的朋友，可以試試這家台北好吃的炒牛肉專賣店。雖然沒有以前好吃，但來到附近想解解饞還是可以的。

本文總整理：【萬華美食】郭家炒牛肉：華西街80年老字號！牛雜湯免費續湯、銀芽毛肚與菜單攻略

郭家炒牛肉

所在地址：臺灣臺北市萬華區青山里華西街攤位146號

營業時間：日 一 二 五 六 11:30-22:00

店家電話：0908-505-382

評價：★★★

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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