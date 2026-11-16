25元就能吃到古早味三明治！藏身樹林車站附近 在地人從小吃到大的老店「麗華西點麵包行」

樹林車站附近竟然藏著這麼一家厲害的傳統麵包店！說到古早味三明治，大家第一個想到的應該就是洪瑞珍吧？但你知道嗎？在樹林火車站前面，就有一家在地人從小吃到大的「麗華西點麵包行」，招牌三明治一個只要25元，價格真的很可以耶！沒有華麗裝潢，也沒有網美風格的門面，就是一家很有年代感的傳統西點麵包店。

原本以為只是普通的麵包店，沒想到走進去才發現，裡面根本就是古早味麵包的大本營！從傳統台式麵包、肉鬆麵包、蛋糕捲、綠豆椪、蛋黃酥，到生日蛋糕通通都有，品項多到讓人眼花撩亂。而我這次最感興趣的，就是那個外型神似洪瑞珍的古早味三明治。價格親民、口味選擇也不少，買幾個回家當早餐或下午茶，真的很方便！

麗華西點麵包行｜交通位置

麗華西點麵包行就在樹林火車站前站附近。搭乘台鐵到樹林車站，從前站出站後右轉看到樹林農會旁邊的巷子裡，步行不到2分鐘即可抵達，交通相當方便。

對於搭火車通勤的上班族、學生來說，順路買個三明治當早餐，或是下班帶幾個麵包回家，都很適合。不過鎮前街附近人車往來不少，店門口也有停車管制設施，開車前來建議尋找周邊合法停車空間，不要隨意臨停。

麗華西點麵包行｜店內環境

麗華西點麵包行從外觀看起來，就是很傳統的台式西點麵包店，招牌和門面都帶著濃濃的懷舊感。這種麵包店真的越來越少見了！沒有刻意打造的精緻裝潢，卻有一種讓人感覺特別親切的老味道。

店裡沒有太多裝潢，地板是傳統磨石子地板，天花板搭配日光燈照明，整體就是非常樸實的老式麵包店風格。 左側是一整排玻璃冷藏櫃，擺放各式生日蛋糕與西點。

中間長長的展示桌上，則放滿了一盤又一盤的傳統麵包。

每個糕點、麵包都有獨立包裝，搭配手寫品名與價格牌，光看就覺得很有年代感。這種手寫標價牌真的太經典了！不像現在許多 麵包店走精緻路線，麗華的陳列方式就是簡單、直接，想吃什麼自己慢慢挑。而且品項真的不少，從甜 麵包到鹹麵包，從西式蛋糕到傳統糕餅，通通都能找到。逛著逛著，很容易就會忍不住多拿幾個。

這次來為了麗華西點麵包行的招牌古早味三明治而來！是我從小到大最愛的洪瑞珍那種經典台式三明治路線。

直接三種口味都包了！

麗華西點麵包行｜餐點品嚐

招牌火腿蛋三明治

經典台式三明治，不是現在 早餐店常見的厚切吐司，也沒有塞滿生菜和各種配料，而是用簡單的白吐司、蛋皮、火腿與抹醬，堆疊出熟悉的古早味。

白吐司看起來細緻柔軟，夾層裡可以看到薄薄的蛋皮與乳白色抹醬，還有一片火腿藏在中間。這類古早味三明治最迷人的地方，就是那股甜甜鹹鹹的味道。柔軟的吐司搭配蛋香、火腿鹹香，再加上帶點甜味的抹醬，吃起來不走重口味路線，卻很容易讓人一口接著一口。而且一個只要25元！以現在的物價來說，這價格真的很有吸引力。難怪網路上不少人都會把它形容成平價版洪瑞珍。

起司三明治

白吐司柔軟蓬鬆，夾層裡可以看到薄薄的黃色起司片，還抹上乳白色的奶油醬，整體看起來濕潤又綿密。它不是現在流行的那種厚厚爆餡三明治，而是走傳統台式三明治的細緻路線。簡單的起司、奶油醬與白吐司層層堆疊，光是這個切面就很有古早味的感覺。

全麥三明治

除了經典白吐司，麗華西點麵包行也有全麥三明治可以選擇！全麥吐司帶著自然的麥褐色，全麥吐司吃起來了一份樸實的麥香，對喜歡全麥麵包的人來說，又多了一種選擇。

如果你也喜歡古早味麵包，或是想找樹林車站附近的平價早餐、下午茶，不妨把麗華西點麵包行收進口袋名單！ 下次經過樹林，記得來看看這家充滿人情味的傳統麵包店，順手帶幾份三明治回家，和家人一起分享這份簡單的小幸福！

麗華西點麵包行

地址：新北市樹林區樹東里鎮前街77-2號

電話：02-26816066

時間：08:00–22:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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