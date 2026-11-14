八里渡船頭市集必吃！「左岸海味小棧」蛤蜊湯、烤生蠔、扇貝一次滿足，露天座位超有度假感

八里渡船頭美食、八里左岸美食、八里海鮮小吃推薦！八里渡船頭小吃市集隱藏著一間海鮮小店「左岸海味小棧」，左岸海味小棧沒有華麗裝潢，就是一間充滿市集氣息的海鮮小攤，卻能讓人坐在大樹下，悠閒享受各式海鮮料理。假日到八里左岸散步、騎自行車、吃美食，這間很值得順路收進口袋名單！

左岸海味小棧｜交通位置

左岸海味小棧位於新北市八里區的「八里渡船頭小吃市集」，鄰近八里左岸公園及八里開台天后宮。 這一帶本來就是假日熱門的散步景點，除了可以搭渡輪、欣賞淡水河景，沿途還有不少小吃攤販，適合安排半日遊。

左岸海味小棧就位在小吃市集的露天用餐區旁，藍色貨櫃式攤位搭配一整排色彩鮮明的海鮮菜單，看起來相當醒目。走進市集後，看到露天座位區旁的海鮮攤位，就是這間啦！

左岸海味小棧（八里渡船頭小吃市集）

地址：新北市八里區米倉里龍米路二段206巷40號

營業時間：週六、週日 11:00–21:00

左岸海味小棧｜菜單價格

左岸海味小棧的餐點選擇比想像中還要豐富，除了招牌 蛤蜊湯，還有各式海鮮麵食、日式丼飯、現烤海鮮及炸物。 從一個人簡單吃碗麵，到全家人一起點幾道海鮮分享都很適合。

*菜色與價格可能會有變動，實際供應內容以店家公告為準*

左岸海味小棧｜餐點品嚐

招牌鮮味蛤蜊湯｜免費加冬粉

蛤蜊湯還有綠色九層塔與蔥花點綴，光看就覺得很鮮。蛤蜊本身的鮮味融入湯頭，搭配九層塔的香氣，喝起來清爽又有層次，不需要太多複雜的調味，就能感受到海鮮湯的鮮甜。冬粉吸附湯汁後，吃起來滑溜順口，夾起來還能看到晶瑩剔透的粉絲。

鮮烤扇貝

鮮烤扇貝撒上翠綠蔥花，看起來簡單卻相當誘人。每一顆扇貝都保留在貝殼裡，底部還有些許湯汁，讓整體看起來更加鮮嫩多汁。扇貝肉質帶著彈性，搭配鹹香醬汁與蔥花，入口可以感受到貝類特有的鮮甜。我喜歡這種不需要過多調味的海鮮料理，吃的就是食材本身的味道。而且一盤有五顆，和家人朋友一起分享剛剛好。

鮮烤生蠔

看到菜單上有鮮烤 生蠔，身為海鮮控怎麼可能放過！一盤端上桌，五顆帶殼生蠔整齊擺放，灰白色的粗獷外殼搭配裡頭飽滿的蠔肉，光看就覺得很過癮。每顆生蠔上頭都放了蔥花與醬汁，烤過後的蠔肉帶著濕潤光澤。生蠔吃起來有著柔嫩的口感，搭配蔥花的清香與醬汁鹹香，讓海味更加鮮明。如果和我們一樣喜歡貝類海鮮，鮮烤生蠔與扇貝真的可以一起點！

酥炸土魠魚塊

土魠魚塊炸得金黃酥香，外層裹著薄薄的酥炸外衣，表面呈現漂亮的深金黃色澤。上頭還撒了蒜末與蔥花，咬下去先感受到外層的酥脆，接著是魚肉的紮實口感，搭配蒜香與蔥花香氣，越吃越涮嘴。尤其剛炸好的時候，熱熱吃最過癮！

鮮燙小卷

除了烤物與炸物，我們還點了一份鮮燙小卷。比起濃厚醬汁的海鮮料理，我自己也很喜歡這種簡單汆燙的方式。小卷最迷人的地方，就是帶著海味的鮮甜，以及入口後略帶彈性的口感。喜歡原味海鮮的人，可以把這道一起列入口袋名單。

鹽烤鯖魚片

整片鯖魚直接擺在長盤上，魚皮帶著烤過後的金黃色澤，旁邊附上一些胡椒鹽，可以依照自己的口味沾取。鯖魚本身油脂就比較豐富，經過鹽烤後，魚肉保留自然的油香，搭配帶點焦香的外皮，吃起來很有層次。我喜歡先吃原味，感受鯖魚本身的鮮味，再沾一點胡椒鹽，鹹香感又更明顯。

左岸海味小棧｜用餐心得總結

左岸海味小棧沒有華麗裝潢，就是一間充滿市集氣息的海鮮小攤，卻能讓人坐在大樹下，悠閒享受各式海鮮料理。如果假日不知道去哪裡走走，不妨安排一趟八里渡船頭半日遊，順便來左岸海味小棧吃吃海鮮，享受一下簡單又舒服的假日時光。

左岸海味小棧（八里渡船頭小吃市集）

地址：新北市八里區米倉里龍米路二段206巷40號

營業時間：週六、週日 11:00–21:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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