2026新北城市展不只看市政成果！走進黑膠、香氣與馬戲裡重新認識新北

展覽「New Taipei Band：共奏未來」自10月30日至12月27日登場，以「共奏・城事」、「共奏・同樂」及「共奏・生活」三大主題串聯七個展區，將城市治理、產業文化與生活日常轉化為可以觀看、感受與實際參與的內容。

展覽選在三重安芯中心登場，這裡也是新北推動溪南、溪北雙核心發展的重要建設。策展則從新北獨特的環狀地貌出發，把城市的「圈」轉化成串連不同地域、世代、產業與文化的紐帶；「Band」既是樂團，也有連結、聚合與共鳴的意思。再加上三重過去曾是臺灣黑膠唱片製造重鎮，唱片自然成為整場展覽的重要線索——從地方產業留下的記憶，一路串到今天新北多元的城市生活，也像一支由不同聲部組成的樂團，共同譜出這座城市的樣子。

新北城市展從環狀地貌發想，以「Band」串連地域、世代與文化，結合三重黑膠唱片產業記憶，譜寫城市樂章。(圖/新北市政府)

一樓「共奏・城事」以城市發展與文化記憶為主軸，「共鳴序章」及「新北記事・共譜日常」兩個展區透過黑膠唱片隧道、城市影像及互動展示，呈現新北在交通、教育、文化、社會照顧、產業及永續治理等面向的成果，並從「安、居、樂、業」四個面向，帶領市民認識城市建設如何融入日常生活。二樓「新北調香 Lab」則推出六款主題香氛，邀請民眾以嗅覺探索新北的自然風景、生活記憶與產業文化。

三樓「共奏・同樂」以城市為舞臺，透過城市形象與市政影像呈現新北多元風貌；「新北大聚院：全民玩馬戲」結合互動遊戲與現場演出，讓民眾從觀看者化身為參與者，感受藝術與城市空間交會的樂趣。

「怪獸放電場」以新北九處文化場域打造九隻怪獸，結合體感、AR與親子閱讀，五樓另設汐柚咖啡限定店。(圖/新北市政府)

五樓「共奏・生活」從市民熟悉的「吃、動、玩」出發，打造適合大小朋友共同參與的互動空間。「24HR NEW TAIPEI OPEN」將展場化身24小時新北美食城，從早餐、地方物產、家鄉味到深夜宵夜，民眾可透過互動採買、美食DJ混音臺及便當蓋印等體驗，認識新北多元的飲食文化；「日常體能王」把菜市場、馬路及洗衣店等生活場景變成趣味體能關卡，挑戰反應、敏捷與協調能力；「怪獸放電場」則以新北九個文化場域為靈感，打造九隻特色怪獸，結合體感互動、AR擴增實境及親子閱讀空間，邀請孩子在遊戲中探索新北文化。此外，五樓也與起源於新北五股公有市場的「汐柚咖啡」合作，設置展期間限定咖啡廳，讓民眾觀展之餘享受悠閒時光。

新北城市展採集山海、廟宇與街巷聲響，譜成主題曲《NEW LOOP》，並在三重安芯中心推出週末藝文活動。(圖/新北市政府)

2026新北城市展同步推出主題曲《NEW LOOP》，由Momo、PUZZLEMAN、LINK、人四及Johnny五位音樂創作者，採集新北山海、溪流、廟宇及城市街道的日常聲響，透過手指鼓與音樂採樣重新編排，讓城市中不同地方、世代與生活方式，如同樂團中的不同聲部，共同形成屬於新北的城市節奏。展期間也規劃一系列文化及表演活動，包括11月21日至22日懷舊電影院、12月5日至6日新北K歌、12月12日至13日經典民歌演唱會，以及12月19日至20日親子藝文展演，邀請市民在不同週末走進展場，看展覽、賞表演。

新北市政府表示，希望藉由此次城市展，讓市民認識新北一路走來的發展與轉變，也透過文化、科技及多元互動，凝聚市民對城市的認同與想像，歡迎市民走進三重安芯中心，共奏屬於這座城市的未來樂章。

新北市政府提醒，2026新北城市展展期至12月27日，每週一休展；10月30日至11月12日開放時間為上午10時至下午5時，11月13日起延長至晚上8時，全區免費參觀。民眾可搭乘捷運中和新蘆線至先嗇宮站，由3號出口步行前往三重安芯中心（新北市三重區安芯路1號），更多展覽及活動資訊可上2026新北城市展官方網站查詢。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/306716