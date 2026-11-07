「Hello Kitty」台灣感性快閃店11/9華山登場！六大復古場景必拍　珍奶娃娃、長腿吊飾限定周邊亮相

Hello Kitty粉絲準備收藏台灣味！三麗鷗推出全新企劃《Hello Kitty台灣感性》，將於2026年11月9日至12月12日在台北華山1914文化創意產業園區登場。這次不只把Hello Kitty帶進台灣街頭，更將公車亭、冰果室、柑仔店等熟悉的生活場景搬進展場，規劃六大主題展區，搭配多款台灣限定商品，讓粉絲能在充滿復古氣息的空間裡，感受Hello Kitty與在地文化碰撞出的可愛魅力。

圖／三麗鷗提供

Hello Kitty走進台灣日常！六大展區重現復古街景

本次快閃店以台灣日常風景為設計靈感，打造公車亭、冰果室小吃攤、復古電視機、照相館、雜貨店及造型郵筒六大場景。從熟悉的候車空間、街邊冰果室，到充滿懷舊氣息的傳統柑仔店，都能看見Hello Kitty融入其中。其中，冰果室展區結合復古招牌、菜單牆與紅色塑膠板凳，營造台灣街頭吃冰的生活氛圍；雜貨店則化身限定商品展示空間，讓粉絲邊拍照邊尋找喜愛的收藏。

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現場也將展出先前《Hello Kitty台灣感性》攝影作品募集活動的獲選作品，透過不同創作者的鏡頭，呈現台灣各地值得細細品味的生活風景。此外，企劃主題曲〈KITTY MAGIC〉也將於11月9日公開，由唱作歌手Sam Lin林中宣打造，進一步延伸整體活動的視聽體驗。

珍奶娃娃、長腿吊飾必收！台味限定周邊一次看

限定商品同樣是這次活動亮點，首先登場的是三款長腿Hello Kitty吊飾，分別以復古格紋洋裝、條紋上衣搭配紅白拖，以及豹紋喇叭褲等造型呈現，還加入茄芷袋、愛心墨鏡與復古相機等細節，展現不同風格的台灣女孩日常。

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另外，30公分Hello Kitty珍珠奶茶絨毛娃娃也相當吸睛，將角色打造成來台灣旅行的模樣，手抱立體珍奶飲料杯，成為本次代表性收藏之一。喜歡趣味設計的粉絲，還能留意以三角錐、防撞桿、郵筒及消防栓為靈感的街道系列盲盒，以及結合復古照相館場景的絨毛壓克力場景組。

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實用小物則有重新演繹台灣經典紅白藍配色的Hello Kitty手提茄芷袋，將傳統市場常見的生活元素轉化為日常穿搭配件。《Hello Kitty台灣感性》快閃店將於11月9日至12月12日開放，地點位於華山1914文化創意產業園區中5B鍋爐室，活動時間為11:00至19:00，最後入場時間18:30；開展首日則自15:00起對外開放。

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