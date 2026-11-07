跟著水豚船長出發！ 秋日輕旅行「深澳號」遊瑞芳 賞山海步道、4大特色漁港尋美味

【旅奇傳媒/編輯部報導】想要擺脫都市喧囂，來一場說走就走的輕旅行嗎？新北市政府漁業處特別推薦東北角海岸的「鼻頭」、「深澳」、「水湳洞」及「南雅」等瑞芳區四大特色漁港，透過串聯壯麗的海岸地質景觀、超萌打卡景點與在地極鮮海味，遊客可在徐徐海風中放慢步調，深度感受山海交織的漁村慢活魅力。

▲著名的「水豚岩」景點。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

為營造豐富趣味的漁港觀光新亮點，新北漁業處將「深澳漁港」第一停車場收費亭進行了創意大改造，巧妙結合在地特色漁產小卷與著名的「水豚岩」景點，設計Q版船艇造型「深澳號」，由頭戴船長帽的水豚親自掌舵，旁邊水豚奮力捕撈鮮魚與小卷，象徵大豐收。收費亭活潑逗趣的造型一登場便吸睛無數，與港內全長310公尺的「海天步道」、「酋長岩」相輝映，引爆新一波打卡熱潮。

▲美麗深澳漁港「海天步道」。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

瑞芳海線景致豐富，「水湳洞漁港」背靠十三層遺址、面向黃藍交錯的「陰陽海」奇景；「南雅漁港」則可銜接「南子吝步道」與地質步道，登高俯瞰壯麗山海與奇岩怪石。此外，最東側的「鼻頭漁港」更緊鄰被譽為「臺版萬里長城」的「鼻頭角步道」，沿途行經「全臺最美海邊小學」的「鼻頭國小」與舊軍營改建的「聽濤 café」，將東北角灣岬地形盡收眼底。

▲現撈海鮮直送餐桌，大嗑小卷、香酥軟絲與涼拌海菜美味。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

漫遊漁港之餘，大啖在地海鮮更是絕不能錯過的重頭戲，漁港周邊匯聚多家在地特色餐廳與小吃攤，嚴選當地漁民現撈漁獲，推出薑炒小卷、香烤軟絲及爽口涼拌海菜等美味海鮮料理。透過最簡單的料理方式保留食材鮮甜原味，讓遊客在欣賞山海美景後，能直接在港邊享用道地海味，一次滿足視覺與味蕾的雙重享受。

新北市漁業處表示，市府積極推動「嗨漁港」計畫，為各漁港導入地方主題特色，打造兼具生態體驗與休閒娛樂的熱門景點，「深澳漁港」作為重要娛樂漁船據點，透過海釣體驗、海洋遊憩與港區觀光整合，展現獨特的漁村文化魅力。加上「177瑞芳觀光公車」便利串聯「水湳洞」、「黃金博物館」及「九份老街」等東北角熱門景點，非常適合規劃一日或二日的輕旅行。

趁著秋高氣爽之際，來到瑞芳遊漁港、走步道，欣賞山海美景，並品嚐在地當季最美味的海鮮，在山海交織的風光中體驗最純粹的東北角旅遊魅力！

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