快訊

500小趴踢2026首日 名店齊聚破萬人次湧入

鼎泰豐廚師「做錯1事」多送1盤炒飯 她揭霸氣真相：愛上它的100個理由

美股「大崩盤」臨頭了嗎？AI概念股殺盤最慘 緊盯這4個紅燈是否亮起

動漫迷快看！「宅一番」進駐誠品打造28大IP盲抽朝聖地

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

規劃台北文青一日遊迎來驚喜新地標！動漫主題快閃店「宅一番」自2026年11月5日起至2027年1月24日，正式進駐誠品R79中山地下書街。該據點位於捷運中山站雙連站之間的核心通道，交通便利且完全不受天候影響，是秋冬雨季或假期漫遊的絕佳室內打卡點。現場一舉網羅28大超人氣IP，匯聚近400款珍藏卡牌及約170款盲抽周邊，為造訪中山商圈的遊客與動漫迷帶來刺激好玩的手氣考驗。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

展區空間陳列色彩繽紛，各個展櫃宛如小型微縮展覽。卡牌系列主打重現經典名場面的《擅長逃跑的殿下》和風鱗紋卡牌、集結跨界角色的《異世界四重奏》Q版樂手卡，以及身著黑西裝、帥度破表的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》閃卡。此外，店內同步重現《咒術迴戰》的咒術對決與《獵人》幻影旅團等經典熱門卡套，吸引無數旅客駐足端詳與收集。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

熱門周邊與在地化萌物齊發！串聯赤峰街打造完美一日散策

除了豐富卡牌，現場高達70款全新盲抽周邊更是挖寶亮點。迎來20週年的熱血神作《家庭教師HITMAN REBORN!》推出以盾牌為底的連接吊飾立牌與經典徽章；話題滿點的《膽大黨》帶來注入冷飲即切換變身型態的感溫變色杯，以及化身招財貓的高速婆婆立體磁鐵，設計趣味十足。最吸睛的莫過於充滿在地幽默的《天線寶寶》台灣日常系列，寶寶們抱著傳統大同電鍋、珍珠奶茶、香脆雞排，甚至腳踩藍白拖、提著茄芷袋，濃厚台味令人會心一笑。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

現場更特別打造《關於我轉生變成史萊姆這檔事》專區，展示超過20款全新居家選物，包含彩色拱窗造型的「炫彩窗花立牌」、舒適的方型抱枕、冷天必備的空調毯及精緻和風碟子組，讓旅客把滿滿萌力帶回家。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

參觀完快閃店後，不妨從地下街步行通往地面層的赤峰街文創聚落，穿梭在老宅咖啡店、獨立選品店與特色美食之間，將潮玩盲抽與文青漫遊完美融合，享受一趟充實且充滿驚喜的台北城中微旅行。

活動展期資訊

* 活動展期：2026年11月5日～2027年1月24日

* 展出地點：台北市大同區南京西路16號B1（誠品R79 中山地下書街）

* 營業時間：週一至週日 11:00 - 21:30

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

誠品 文青 雙連站 中山站

相關新聞

動漫迷快看！「宅一番」進駐誠品打造28大IP盲抽朝聖地

動漫快閃店「宅一番」進駐誠品R79，集結28大IP、近400款卡牌與約170款盲抽周邊，展期至2027年1月24日。

兔瓏粉絲衝啦！「宇宙年糕店」信義區快閃 限定福袋、見面會一次滿足

韓綜粉絲準備衝一波！由韓國金牌製作人「羅PD」羅暎錫團隊「egg is coming」打造的人氣綜藝《Biong Biong地球娛樂室》，憑藉爆笑又無厘頭的節目風格，在台灣累積大批忠實粉絲，其中超萌靈魂角色「兔瓏（TORONG）」更是圈粉無數。這次粉絲不用飛韓國，也能近距離感受節目魅力！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。