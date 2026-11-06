動漫迷快看！「宅一番」進駐誠品打造28大IP盲抽朝聖地

規劃台北文青一日遊迎來驚喜新地標！動漫主題快閃店「宅一番」自2026年11月5日起至2027年1月24日，正式進駐誠品R79中山地下書街。該據點位於捷運中山站至雙連站之間的核心通道，交通便利且完全不受天候影響，是秋冬雨季或假期漫遊的絕佳室內打卡點。現場一舉網羅28大超人氣IP，匯聚近400款珍藏卡牌及約170款盲抽周邊，為造訪中山商圈的遊客與動漫迷帶來刺激好玩的手氣考驗。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司

展區空間陳列色彩繽紛，各個展櫃宛如小型微縮展覽。卡牌系列主打重現經典名場面的《擅長逃跑的殿下》和風鱗紋卡牌、集結跨界角色的《異世界四重奏》Q版樂手卡，以及身著黑西裝、帥度破表的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》閃卡。此外，店內同步重現《咒術迴戰》的咒術對決與《獵人》幻影旅團等經典熱門卡套，吸引無數旅客駐足端詳與收集。

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熱門周邊與在地化萌物齊發！串聯赤峰街打造完美一日散策

除了豐富卡牌，現場高達70款全新盲抽周邊更是挖寶亮點。迎來20週年的熱血神作《家庭教師HITMAN REBORN!》推出以盾牌為底的連接吊飾立牌與經典徽章；話題滿點的《膽大黨》帶來注入冷飲即切換變身型態的感溫變色杯，以及化身招財貓的高速婆婆立體磁鐵，設計趣味十足。最吸睛的莫過於充滿在地幽默的《天線寶寶》台灣日常系列，寶寶們抱著傳統大同電鍋、珍珠奶茶、香脆雞排，甚至腳踩藍白拖、提著茄芷袋，濃厚台味令人會心一笑。

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現場更特別打造《關於我轉生變成史萊姆這檔事》專區，展示超過20款全新居家選物，包含彩色拱窗造型的「炫彩窗花立牌」、舒適的方型抱枕、冷天必備的空調毯及精緻和風碟子組，讓旅客把滿滿萌力帶回家。

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參觀完快閃店後，不妨從地下街步行通往地面層的赤峰街文創聚落，穿梭在老宅咖啡店、獨立選品店與特色美食之間，將潮玩盲抽與文青漫遊完美融合，享受一趟充實且充滿驚喜的台北城中微旅行。

活動展期資訊

* 活動展期：2026年11月5日～2027年1月24日

* 展出地點：台北市大同區南京西路16號B1（誠品R79 中山地下書街）

* 營業時間：週一至週日 11:00 - 21:30

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