台北板南線一日遊｜50元麻辣燙、躺床咖啡廳、免費光影展一次收藏

台北一日遊不想跑太遠，搭捷運就能輕鬆玩！這次小編整理一條適合假日睡飽再出發的板南線散步路線，中午先吃海底撈旗下的平價麻辣燙，50元起就能自由挑選喜歡的食材；下午到特色咖啡廳放空，店裡竟然直接擺了一張床，還能搭配甜點享受下午茶！最後再到文化空總欣賞免費戶外藝術展，從大型裝置藝術到夜間光影作品通通有，不用花大錢也能安排充實的台北一日遊。

圖／ReadyGo

台北一日遊｜市政府站美食：圈粉舖子

海底撈旗下平價麻辣燙！50元起自由夾料，想吃什麼自己選

想吃海底撈又不想花大錢？第一站就來到捷運市政府站附近的「圈粉舖子」！這間是海底撈旗下的平價麻辣燙品牌，主打自助夾料、秤重計價，每100公克只要50元，現場提供超過50種食材，從新鮮蔬菜、肉片、海鮮到各式火鍋料通通有，想吃什麼自己夾，一個人也能輕鬆享受麻辣燙！

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口味則有經典麻辣燙、濃香番茄湯及乾拌麻辣燙三種選擇，喜歡香麻滋味的人可以選經典麻辣湯底，不吃辣也有酸甜濃郁的番茄湯可以選。除了自由搭配食材，還有酸辣粉、米線等餐點，份量完全自己掌握，想吃得豐盛或簡單解決一餐都很適合！

店家資訊

地址：台北市信義區忠孝東路五段43號1樓

營業時間：週一至週日11:00－22:00

台北一日遊｜善導寺站咖啡廳：社交時差

咖啡廳竟然有床可以躺！特色空間搭配甜點超療癒

咖啡廳竟然可以躺著喝咖啡？藏身中山區巷弄的「社交時差」，以水泥牆面、紅磚與簡約家具打造出充滿個性的工業風空間，最特別的是店內竟然真的擺了一張床！打破一般咖啡廳的印象，讓人可以用更放鬆的方式享受下午茶，這個空間本身就很好拍，光坐著發呆都值得。

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來這裡當然也不能錯過甜點！推薦點上一份冰淇淋法式吐司，外層煎得微微焦香，搭配香甜冰淇淋，冷熱交錯的口感讓人一口接著一口。再配上一杯咖啡，慵懶地度過午後時光，完全就是假日最療癒的享受！

店家資訊

地址：台北市中山區林森北路107巷10號1至2樓

營業時間：各平台資訊不一致，建議依店家最新公告為準

台北一日遊｜忠孝復興站免費景點：文化空總《晴空季2026》

16件大型藝術作品免費看！白天拍裝置藝術，晚上欣賞夢幻光影

台北免費景點再加一！位於忠孝復興站附近的「空總國家文化基地」，前身是空軍總司令部，如今轉型成結合歷史建築與當代藝術的文化空間。2026年推出《晴空季2026》，集結16件視覺藝術作品，從大型裝置藝術到戶外創作通通有，作品散落在草坪、廣場及老建築周邊，不用門票就能一邊散步、一邊欣賞藝術！

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其中最吸睛的就是大型裝置藝術《黑夢》，交錯堆疊的線條相當壯觀，隨手拍都很有藝術感！另外也推薦傍晚後前往，欣賞《暗潮5s》與《幻象瀑布－空總》等光影作品，隨著燈光變化，整座園區彷彿變成戶外美術館。想找台北免費約會景點，或是安排一場不一樣的藝文散步，這裡很值得收藏！

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景點資訊

地址：台北市大安區建國南路一段177號

展覽期間：2026/8/1－11/15（部分作品展至10/31）

開放時間：戶外空間24小時開放，個別作品依現場公告

台北板南線一日遊行程表

時間 地點 行程規劃 12:00 圈粉舖子 自由挑選喜歡的食材，享用平價麻辣燙 13:30 市政府站周邊 吃飽後搭乘捷運，前往下一站 14:00 社交時差 走進特色床鋪咖啡廳，品嚐冰淇淋法式吐司 16:00 文化空總 欣賞《晴空季2026》大型藝術裝置，感受藝文氛圍

台北板南線一日遊常見問題

社交時差適合一個人去嗎？

適合！除了特色床鋪座位，店內也有一般桌椅，想一個人喝咖啡、吃甜點，或帶本書享受獨處時光都很不錯。不過如果打算攜帶筆電工作，建議先確認當天的座位使用規定及是否有限時。

社交時差有低消或用餐時間限制嗎？

根據目前網路上的店家介紹，社交時差低消為每人一杯飲品，且沒有用餐時間限制，店內也提供免費插座，很適合久坐聊天、閱讀或使用筆電的人。不過相關規定仍可能調整，建議出發前向店家確認。

文化空總遇到下雨天還適合去嗎？

文化空總的《晴空季2026》以戶外裝置藝術為主要亮點，若遇到下雨天，部分作品可能不方便近距離欣賞，拍照效果也容易受到影響。建議優先安排晴天或陰天前往，如果遇上大雨，可以先延長咖啡廳的停留時間，再依天氣狀況調整行程。

圈粉舖子的麻辣燙適合不吃辣的人嗎？

適合！除了經典麻辣湯底，圈粉舖子也提供濃香番茄湯，酸甜濃郁的滋味很適合不吃辣的人。食材也能自行搭配，不論喜歡蔬菜、肉片或火鍋料，都可以依照自己的喜好挑選。

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