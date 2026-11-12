台北酪梨美食推薦｜酪梨控必吃3間！從早午餐、酪梨拿鐵到義式冰淇淋

說到酪梨，你第一個想到的是酪梨牛奶，還是健康沙拉？其實酪梨的吃法比想像中更豐富！這次小編特別整理3間台北酪梨美食，從充滿異國風味的酪梨早午餐、口感像奶昔的酪梨拿鐵，到意想不到的酪梨義式冰淇淋，每一種都有不同驚喜。無論你本來就愛吃酪梨，還是對酪梨的味道有點猶豫，都可以跟著這篇台北美食地圖，解鎖3種不一樣的酪梨吃法！

台北酪梨美食推薦｜Leaves 午葉

酪梨控的天堂！北非烤蛋、酪梨蝦鬆一次滿足

第一站來到主打多款酪梨創意料理的Leaves 午葉，光是看到菜單就讓身為酪梨控的小編選擇困難！這次點了板腱牛酪梨北非烤蛋、酪梨蝦鬆，還有酪梨杏仁優格飲，整桌滿滿的酪梨料理，看起來就超有滿足感。其中最讓小編驚喜的是酪梨蝦鬆，用新鮮生菜包裹鮮蝦與酪梨丁，入口清爽又有層次，酪梨的滑順剛好平衡蝦仁的鮮甜，吃起來完全不膩口。

圖/ReadyGo

另一道板腱牛酪梨北非烤蛋也很值得試試！帶點微辣的北非烤蛋搭配酪梨片，再用麵包沾著濃郁醬汁一起吃，香氣十足又開胃，完全沒有想像中的生味。想搭配飲品的話，也可以試試酪梨杏仁優格飲，讓整頓早午餐從主食到飲料都充滿酪梨元素。如果正在找特別的台北早午餐推薦，這間很適合排進清單！

店家資訊

地址：台北市信義區永吉路30巷167弄3號

電話：02-2659-0112

營業時間：09:00－20:30

台北酪梨美食推薦｜Zubiba 咖啡車

酪梨竟然能加咖啡？綿密奶昔口感意外超搭

第二站來到中山一帶的Zubiba 咖啡車，這裡最特別的就是將酪梨與咖啡結合的創意飲品！原本以為酪梨和濃縮咖啡會是很衝突的組合，沒想到實際喝起來意外合拍。製作時將濃縮咖啡倒入酪梨牛奶中，深色咖啡與淺綠色酪梨交融的畫面，光看就讓人忍不住想拍下來。

圖/ReadyGo

攪拌均勻後喝上一口，酪梨讓咖啡多了像奶昔般的綿密口感，濃縮咖啡的苦甜香氣則讓整體風味更有層次，不會只有單純的酪梨味。對於平常喜歡喝拿鐵，又想嘗試不同口味的人來說，這杯真的很有新鮮感！下次到台北中山商圈逛街，不妨外帶一杯，替下午的散步行程增添一點小驚喜。

店家資訊

地址：台北市中山區中山北路二段26巷17號

電話：0909-322-662

營業時間：12:30－20:30

台北酪梨美食推薦｜阿洋義式冰淇淋

酪梨變身Gelato！綿密滑順、淡淡奶油香超驚喜

最後一站來挑戰比較少見的酪梨義式冰淇淋！這次來到阿洋義式冰淇淋，看到酪梨口味就決定一定要試試。平常吃酪梨大多搭配鹹食或打成果汁，沒想到做成Gelato也能這麼適合。用冰淇淋勺挖起來時，就能感受到質地相當紮實，入口卻十分滑順，讓人忍不住想再多吃幾口。

圖/ReadyGo

最讓小編喜歡的是它溫和的奶油香氣與剛剛好的甜度，不會過度甜膩，也沒有想像中明顯的生味。酪梨本身滑順的特色，搭配義式冰淇淋的綿密口感，反而成為很自然的組合。如果你平常對酪梨沒有特別偏好，或許可以先從這種甜點吃法開始嘗試！對於喜歡挖掘特色口味的冰淇淋控來說，也很值得收藏。

店家資訊

地址：台北市大同區延平北路一段66巷17號1樓

營業時間：12:00－20:00（週一公休）

台北酪梨美食常見問題

不喜歡酪梨生味的人，適合從哪一道開始？

可以考慮從Leaves 午葉的板腱牛酪梨北非烤蛋，或阿洋義式冰淇淋的酪梨 Gelato 開始嘗試。北非烤蛋帶有微辣香氣，搭配酪梨吃起來比較不容易感受到生味；酪梨 Gelato 則以溫和奶油香與滑順口感為主，適合想先嘗試甜點的人。

台北有賣酪梨口味的義式冰淇淋嗎？

有！這次介紹的阿洋義式冰淇淋就有酪梨 Gelato，口感紮實滑順，帶有淡淡奶油香氣，甜度也不會過重。不過冰淇淋口味可能依店家當日供應狀況調整，建議出發前先確認。

台北有哪些推薦的酪梨美食？

這次整理了3間不同類型的台北酪梨美食，包含主打酪梨創意料理的Leaves 午葉、提供酪梨拿鐵的Zubiba 咖啡車，以及可以吃到酪梨義式冰淇淋的阿洋義式冰淇淋。從早午餐、咖啡到甜點，都能找到不同的酪梨吃法。

延伸閱讀 >>台北燒鳥推薦 2026｜6 間米其林星級名店，不用飛日本就能嚐到！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」