捷運捕獲野生青山王！北捷「青山王號」板南線啟航 集結艋舺四大古廟、列車動態一手掌握

有搭有保佑！艋舺青山宮創建171年，攜手台北捷運跨界合作，在捷運板南線打造「青山王號」列車，只要踏上列車，就有如走進行動的信仰中心。

圖／艋舺青山宮 靈安尊王FB

台北市定古蹟「艋舺青山宮」與台北捷運攜手打造「青山王號」主題列車，即日起至12/2，行駛在捷運板南線上。車廂設計更是令人眼前一亮，集結了龍山寺、台北天后宮、清水巖祖師廟與艋舺青山宮等「艋舺四大古廟」，融入各廟建築特色與傳統意象，讓乘客在通勤的過程中穿越到艋舺信仰文化地圖。

圖／艋舺青山宮 靈安尊王FB

如何搭到「青山王號」？只要下載並開啟「台北捷運Go」App，點選「動態資訊」即可查看列車位置、車型與車組編號，掌握青山王號的行駛動態。有網友偶遇搭上青山王號直呼「好幸運」，而其設計也被大讚「好酷啊 眾神加持」。

圖／艋舺青山宮 靈安尊王FB

青山王號 乘車資訊

行駛路線： 台北捷運藍線（板南線）

運行期間： 即日起至2026/12/2

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