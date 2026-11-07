蔬食獲一星肯定！「熱浪島」旗艦店進駐裕隆城，必嚐爆濃叻沙麵

【圖／文：田欣雲】

榮獲《綠．蔬食評鑑指南》一星肯定的『熱浪島南洋蔬食茶堂』，北部唯一能享用完整套餐與火鍋的旗艦門市進駐裕隆城6樓，是由自幼茹素逾40年的林宏涼加盟經營。他認為，蔬食不該只是素食材的堆疊，更非對清淡味道的妥協。期望以美味且層次豐富的料理，希望吸引葷食者前來品嚐、邀請大家輕鬆體驗。「多一餐蔬食，多一份環保；尊重生命，愛護地球」。

▲熱浪島南洋蔬食茶堂用美味餐點吸引饕客嘗試素食。

▲店面位於新店裕隆城6樓，空間寬敞。

▲熱浪島品牌最初發跡於台中。

熱浪島掌握南洋料理精髓，善用自家農場栽培的香茅、南薑、咖哩葉與七葉蘭（斑蘭葉）等天然辛香料，創作出令人口齒留香的熱帶風味。鎮店招牌「叻沙麵」湯頭入口先迸發濃醇椰香，接續著溫潤辛香與微辣回甘，其「魚板」更是極具巧思，由海苔包裹豆包捲製而成，散發出天然海味。人氣極高的「串燒薑黃飯」則將滿溢香氣的薑黃飯，搭配帶有炙烤焦香、由菇類與大豆製成的沙嗲串燒，淋上特調醬汁，香辣過癮！特色飲品首推頗具大馬風情的QQ七葉奶、恐龍美祿，沁涼解辣；餐後甜點再來道摩摩喳喳或七葉奶酪，彷彿一秒置身馬來西亞。在這兒用餐，讓蔬食不再是種飲食限制，而是讓全家人共享幸福滋味的南洋饗宴。

▲叻沙麵微辣中帶有馥郁的椰奶香氣。

▲串燒薑黃飯適合偏愛重口味的吃客。

▲QQ七葉奶（左）、恐龍美祿都是極具大馬特色的飲品。





店家資訊

熱浪島南洋蔬食茶堂

位置：新店裕隆城6F

電話：02-8665-3366

IG：@pulau_redang_yeslife

消費：每人低消300元（120cm以上兒童同大人低消），店內酌收10%服務費。主餐叻沙麵399元、串燒薑黃飯399元，贈送飲料、甜點、小菜（換購QQ七葉奶、恐龍美祿等特色飲品可折抵50元）。





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