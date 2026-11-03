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免門票紫色仙境！隱身新北河堤巷弄「紫色蒜香藤瀑布」盛開 限時朝聖「200公尺浪漫花廊」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
2026/10/30拍攝。圖／泰山區公所提供
2026/10/30拍攝。圖／泰山區公所提供

逾百米紫色花廊！隱身新北河堤巷弄「蒜香藤」迎來盛開期，滿滿的紫花瀑布一眼望去超夢幻，粉紫、深紫交織變身秋日浪漫花海，隨手拍都很出片。

2026/10/30拍攝。圖／泰山區公所提供
2026/10/30拍攝。圖／泰山區公所提供

泰山蒜香藤花季來了！10月底至11月初正值蒜香藤盛開期，位於新北「泰山楓樹河濱公園」的蒜香藤再度吸引賞花人潮，近200公尺密集花廊與花牆令人駐足，一串串紫色蒜香藤如瀑布般垂墜，在風吹搖曳下更加美麗。

2026/10/30拍攝。圖／泰山區公所提供
2026/10/30拍攝。圖／泰山區公所提供

蒜香藤以揉捏花朵會散發淡淡的蒜香味得名，其花期較短，約僅1至2週，且會隨天氣變化，建議賞花要抓緊時間。每日花況依現場為準。

2026/10/30拍攝。圖／泰山區公所提供
2026/10/30拍攝。圖／泰山區公所提供

除了蒜香藤花瀑外，園區內亦設有步道及綠美化景觀，沿途可見紫色花廊，無論是悠閒散步還是欣賞花景，都能到此享受片刻愜意與寧靜。

2026/10/30拍攝。圖／泰山區公所提供
2026/10/30拍攝。圖／泰山區公所提供

泰山楓樹河濱公園 交通資訊

地址：新北市泰山區明志路一段19巷5弄

【公車】搭乘公車637、638、783、801、813、938至「明志和平路口」下車，步行約5～8分鐘即達楓樹河濱公園

【捷運／YouBike】搭乘捷運至「泰山站」下車，再轉乘公車或利用 YouBike 前往

【自行開車】導航至「泰山楓樹河濱公園」，由於現場河堤較窄不易停車，建議選擇搭乘大眾運輸前往

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