台北人的充電放空日！搭紅線去北投泡湯、打卡景點+美食

【FunTime小編群】北投可以說是台北人、觀光客都熱愛的溫泉之鄉，濃濃的硫磺味和充滿綠意的環境是它的標誌，帶著裝有換洗衣物的肩背包，是不少人在北投行走的模樣，這次FunTime小編要介紹北投一日遊的必去景點及必吃美食，推薦給正在苦惱週末該上哪去的你。

北投景點

北投溫泉博物館

北投溫泉博物館。圖／klook

「北投溫泉博物館」是紅磚外牆與木造屋頂的獨特建築，有文化展覽和一區榻榻米的日式空間，坐在那邊看著窗外的綠樹，吹吹涼風真的超愜意！此外，中間還有個公共浴池的古蹟，有活動的時候會放水，在陽光的照射下非常漂亮！

小編小提醒：這裡是博物館，沒有提供泡湯及餐飲服務喔！

地址：台北市北投區中山路2號

開放時間：10:00-18:00（週一休館，最後入館時間17:45）

北投文物館

北投文物館。圖／IG, a0860912

「北投文物館」是台北市保存相當完整的日式木造古蹟之一，走進館內就能感受到濃濃的日式風情。建築本身以木造、榻榻米等元素呈現，館內則收藏不少台灣民俗文物與工藝品，透過展覽可以更加認識台灣早期的生活文化。而館內也會不定期舉辦文化體驗活動，想安排一趟結合歷史、建築與藝文的北投小旅行，很適合把這裡排進行程中！

地址：台北市北投區幽雅路32號

門票：全票120元（特展期間，原團體票、學生票及敬老票優惠暫停適用）

開放時間：10:00-18:00（週一休館，遇假日照常開放）

軍艦岩親山步道

軍艦岩親山步道。 圖／IG, a0860912

想在北投走走、順便欣賞台北市景，「軍艦岩親山步道」絕對值得一訪！步道沿途可以看到特殊的唭哩岸石地形，登上軍艦岩後更能將北投、士林一帶的城市景色盡收眼底，天氣晴朗時視野非常遼闊，也是IG上不少人推薦的打卡景點。整體路線不算太過困難，很適合新手登山或想來場輕量健行的朋友，不妨穿雙好走的鞋，爬上軍艦岩欣賞360度美景吧！

小編小提醒：步道部分路段有階梯及較為陡峭的路段，建議穿著好走、防滑的鞋子前往；雨天或天候不佳時也要特別注意安全喔！

地址：台北市北投區奇岩山（軍艦岩登山口位於陽明大學一帶）

中心新村

中心新村。圖／台北市文化局

位於北投的「中心新村」原本是戰後作為軍眷的居住空間，之後慢慢演化成眷村的型態，過去的土地沒分你我，有地就蓋，所以在眷村中常可以看到過於壅擠、不整齊的奇特規劃，但也因此可以看出過去家家戶戶之間緊密的情感連結，走進中心新村，就像坐上時光機一樣，特別有味道，現在不時還會舉辦市集喔！

小編小提醒：中心新村保留了眷村空間，並注入新的青年靈魂，就像是寶藏巖的翻版！

地址：台北市北投區新民路22巷9號

開放時間：10:00-18:00（週一公休）

北投美食

丰清揚小吃店

丰清揚小吃店。圖／IG, corporaljoey

到北投想吃點平價又有飽足感的美食，「丰清揚小吃店」是不少在地人推薦的口袋名單！店內主打各式家常小吃，其中排骨蛋炒飯更是人氣必點，香噴噴的蛋炒飯搭配外酥內嫩的排骨，一份吃下來超有滿足感。也因價格親民、份量實在，因此有「平價版鼎泰豐」的稱號，尖峰時段常常可以看到排隊人潮。想吃北投排隊美食的朋友，不妨早點來卡位！

地址：台北市北投區中和街355號

營業時間：11:00-14:00；17:00-20:00（週二公休）

陳季炸雞 北投店

陳季炸雞 北投店。圖／IG, foncccom

北投想吃炸物解饞，「陳季炸雞」可是人氣相當高的銅板美食！店家現點現炸，炸好的雞肉外皮酥脆、裡頭依舊保有肉汁，熱騰騰吃下去特別過癮。招牌雞翅更是不少饕客推薦的品項，香酥外皮搭配鮮嫩多汁的雞肉，讓人一口接一口停不下來。價格平實、份量也不小，小編推薦逛完北投景點後，如果想來點罪惡美食，陳季炸雞很可以！

地址：台北市北投區公舘路5號

營業時間：11:00-00:00

高媽媽傳統米食

高媽媽傳統米食。圖／IG, roodytsai1224

有沒有和小編一樣愛吃鹼粽的朋友啊？清爽Q彈的鹼粽、淋上甜甜的糖漿，真是讓人難以抗拒的古早好滋味，而「高媽媽傳統米食」推出的鹼粽冰就擄獲了不少人的芳心，整顆鹼粽切塊搭配濃郁的黑糖刨冰，簡直不要太好吃！飽足感超高，建議找朋友一起分食～

地址：台北市北投區光明路119號

營業時間：09:00-20:00（週日營業至19:00、週一公休）

延伸閱讀>>【2026北投景點推薦】北投溫泉一日遊！周邊美食、景點一次看

想知道更多實用台北旅遊攻略，請看「台北旅遊全攻略」