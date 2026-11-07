早上六點就營業！ 超低調士林美食「清河鵝肉」天母德行東路車庫鵝肉店開在民宅車庫裡

天母有著不少厲害的巷弄美食，而《清河鵝肉》就是那種低調的美食。它就開在民宅車庫裡，一不小心就錯過。但只要你吃過一次，就會懂為什麼在地人願意一早就來報到。從捷運芝山站走過來大概十分鐘左右。要是開車來，附近也有蘭雅公園的地下停車場，走過來也不遠，還算方便。

清河鵝肉｜用餐環境

《清河鵝肉》的營業時間從清晨6點就開始營業，一路賣到下午1點，然後下午休息一下，傍晚5點再開到晚上8點。我們原本想避開人潮，特地挑早上9點半來，想說應該不會太多人吧？結果還是坐得滿滿的，外帶的客人一個接一個。

清河鵝肉｜菜單價格

《清河鵝肉》菜單如下，鵝肉有兩種口味，分別是煙燻和白斬，網友說兩種都好吃，冰淇淋貓建議可以各切一半，兩種口味一次滿足。

《清河鵝肉》菜單還滿豐富的，麵條有冬粉、米粉、米苔目、意麵、冬粉、粄條等等。

單點一碗麵才45元，價格真親民，如果不吃麵也有飯可以選擇。還有各種小菜可以搭配，選擇多多。

鵝肉是秤兩賣的，老板會根據你的人數或你希望的價位給予適量的鵝肉，沒有一定要你點半隻或一隻鵝。

清河鵝肉餐飲推薦

白斬鵝肉（時價）

白斬鵝肉的鵝皮帶有一點鹽水的感覺，肉質鮮甜，搭配甜甜辣辣的醬料一起吃，超過癮的！

煙燻鵝肉（時價）

煙燻的口味是冰淇淋貓的最愛，肉鮮鮮嫩多汁，淋上特製湯汁的鵝肉，煙燻香氣超濃，搭配薑絲一起吃更是絕配，不用沾醬就很美味了。

鵝腸 NT$60元

鵝腸香甜沒腥味，吃起來爽脆，搭配特製的米漿醬、香菜和薑絲，甜甜辣辣的就是好好吃，列入下次來的必點項目。

鵝血 NT$45元

鵝血也是這裡的特色，一開始以為會像鴨血那樣有點硬，結果一咬下去，軟嫩順口沒有腥味，完全出乎意料之外！

而且下面的醬汁居然是清爽版的米漿醬，真是大加分！搭配上薑絲，層次感十足，讓我對鵝血有全新的認識。

鵝油拌飯 NT$40元（大）

《清河鵝肉》的鵝油飯吃起來好香！淋上那紅蔥拌香濃的鵝油，香味在嘴裡綻放，一下子就胃口大開。

白飯煮得粒粒分明，每一口都能感受到飯粒的Q彈口感，絕對可以嗑上好幾碗。

湯麵 NT$45元

湯頭是這碗麵的靈魂，鵝高湯清淡鮮甜，香而不膩，非常好喝。湯的部份還可以免費續加哦！

鵝翅

鵝翅單吃就很涮嘴，鹹香入骨、口感Q彈、有嚼勁，買回家當下酒菜，配上一杯冰涼的啤酒那一定很讚！（未滿18歲禁止飲酒）

清河鵝肉

地址：台北市士林區德行東路129巷10號

地點：天母

電話：02-2835-1760

營業時間：06:00-13:00 ; 17:00-20:00 （週一休息）

文章來源：冰淇淋貓的軟爛生活 FB：冰淇淋貓的軟爛生活

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