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雙北約會不想只吃飯？金工戒指、手作蛋糕、密室逃脫 4 個情侶體驗

聯合新聞網／ 七分之二的探索

這次的約會留一點時間，和另一半一起完成一件平常不會做的事吧！這次精選 4 個雙北情侶體驗，替彼此設計一枚戒指、親手做一顆紀念日蛋糕，或走進密室當一回冒險搭檔，從挑選款式、練習技巧到交換想法，每個小小的互動，都能成為這次約會最有記憶點的片段。無論是情人節、紀念日，還是想替平凡週末加一點新鮮感，都可以先把這份約會清單收藏起來！

1. 二毛銀

二毛銀
二毛銀

🏠 地址：新北市板橋區民生路二段226巷8弄10號1樓

🕰 營業時間：週一至週日 10:00–17:30（金工課程為預約制）

二毛銀藏在板橋新埔站附近的住宅區巷弄，大片落地窗搭配木質調空間，還有植栽、插畫與各式收藏小物，讓專業的金工教室多了幾分親切感。如果喜歡帶點童趣、又想保留自己風格的飾品，可以選擇二毛銀的銀黏土寶石插畫戒指課程。兩人可以先想想有沒有共同喜歡的小圖案，或替對方挑一個代表他的顏色，再和老師討論怎麼放進設計裡。

課程由老師帶領完成作品，基本課程成品當天就能帶回。即使兩人喜歡的款式不同，也可以用相同圖案或相近配色呼應彼此，一起戴上親手設計的戒指，往後低頭看見它，就能想起這天一起做手作的模樣。

2. 黑角設計

黑角設計
黑角設計

🏠 地址：新北市板橋區文昌街24巷5號

🕰 營業時間：全預約制

黑角每個時段只接待一組客人，由老師依照學員的進度帶著操作。課程採蠟雕工法，學員會先雕刻珠寶蠟，做出戒指的原型，再交由工作室進行後續鑄造與加工。預約時可以從店家的經典款式挑選，也能提供草圖討論自己的構想，由老師評估造型、製作方式與細節設計，並在上課前確認款式。

對於想製作紀念對戒，或正在規劃婚戒的情侶來說，這種從設計開始參與的過程，本身就是一份很有心意的紀念。不過，課程當天完成的是蠟戒原型，金屬成品通常還需要約 4～5 週製作。如果想在特殊日子戴上，記得把課程與取件時間一起提前安排。



3. Fabulous Lab

🏠 地址：台北市信義區松德路171之2號1樓

🕰 營業時間：依官方課表與預約時段安排

喜歡甜點的情侶，約會清單裡很適合留一項給 Fabulous Lab！這間位於信義區的烘焙教室，以粉色系空間營造溫柔的手作氣氛，課程採小班制教學。老師會先示範，再讓學員動手練習，即使平常很少進廚房，也能從基礎開始熟悉工具與製作步驟。

想替紀念日準備一份能一起分享的禮物，可以考慮水果鮮奶油擠花蛋糕課程，實際品項依當期課表為準。兩人一起報名時，可以事先向教室詢問同桌操作的安排。各自做一顆蛋糕送給對方，看看誰擠的花比較有個性、誰的抹面進步得最快，手作過程就有不少可以分享的話題，親手做的蛋糕也特別有意義！



4. LOST Taiwan 迷の密失

LOST Taiwan 迷の密失
LOST Taiwan 迷の密失

🏠 地址：台北市萬華區成都路4號 12 樓（LOST 西門II店）

🕰 營業時間：週一至週五 13:00–20:30；週六、週日及國定假日 11:45–20:30

想讓約會多一點冒險感，可以到西門的 LOST Taiwan 迷の密失，把另一半變成自己的解謎隊友。工作室透過故事、場景與機關安排，讓玩家一起觀察環境、尋找線索，再把各自的發現拼湊起來。一個人留意細節、一個人整理思路，平常聊天不一定會注意到的觀察力與解題習慣，這時候就有機會派上用場。

情侶的話也有兩人就能預約的主題，不必和陌生玩家併團，可以照著彼此的節奏討論、分工。找出答案時的興奮，或發現剛剛其實想得太複雜的小插曲，都是特別的回憶跟體驗，想替平常的逛街行程加點變化，就安排一場兩人的解謎冒險吧！



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