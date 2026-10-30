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台北萬聖節就衝這裡！ 華山「萬聖夜園區導覽+加倍佳糖果樂園」免費逛 3大關卡抽東京機票、雪系町萬聖甜甜圈開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

台北萬聖節活動再添一站！華山1914文創園區10月底接連推出萬聖節限定活動，加倍佳「搗蛋加倍FUN樂園」以及「華山夜間巡查員」都可列入萬聖節假期行程。

●加倍佳「搗蛋加倍FUN樂園」

「搗蛋加倍FUN樂園」為期3天，地點位在華山金八廣場。現場規劃「萬聖霓虹壁虎大冒險」、「加倍佳旋轉木馬」及「搗蛋鏡像牆」3大關卡，結合遊戲與拍照場景，完成指定體驗及社群任務後，可獲得巨型扭蛋機抽獎機會。

最大獎為「日本東京來回機票」。不過，東京機票屬於抽獎獎項，並非完成任務即可直接獲得；參加者仍須依活動規則完成指定任務並進行抽獎。現場另有棒棒糖超人快閃及人氣棒棒糖系列試吃。

．時間：2026年10月30日至11月1日 12:00～20:00（11/1至19:00）

．地點：華山1914文創園區金八廣場

●萬聖夜園區限定－今晚，酒廠尚未下班

萬聖節想邀請大家一起化身「華山夜間巡查員」，跟著導覽員走進夜色中的華山，從舊名冊、建築細節到神祕的聲音線索，一步步探索酒廠的歷史記憶，活動免費入場（需報名）。

2026 華山萬聖節夜間導覽

．時間：10.31(六)

．場次：18:30–19:30、20:00–21:00

．集合地點：華山1914文化創意產業園區服務中心

● 雪系町｜萬聖節造型甜

「ハッピーハロウィン萬聖派對」由手工細細揉出雪般柔軟、輕盈，且富含層次的生甜甜圈，活動地點為小確幸前廣場，推出萬聖節限定5入組、優惠價399元，購買一組即贈「萬聖貼紙」乙張。

．時間：2026年10月30日至2027年1月4日 平日11:00～19:00、假日11:00～20:00

．地點：小確幸前廣場

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萬聖節 華山文創園區 加倍佳

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