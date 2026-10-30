台北萬聖節就衝這裡！ 華山「萬聖夜園區導覽+加倍佳糖果樂園」免費逛 3大關卡抽東京機票、雪系町萬聖甜甜圈開吃

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府推動115年度「優良旅館、魅力民宿」評鑑，今年共有47家優質旅宿業者脫穎而出，獲此殊榮，包括19家優良旅館及28家魅力民宿。其中，「八里福朋喜來登酒店」榮獲「優良旅館」金級、「ISQM 服務品質認證」金級及「PetFAC 寵物友善住宿認證」金級，成為今年唯一獲得「三金」肯定的旅宿，展現新北旅宿在服務品質與寵物友善接待上的成果。 今年獲選的【優良旅館】，包含7家金級及12家銅級業者。「金級」名單包括台北新板希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店、馥都飯店、台北板橋馥華艾美酒店、陽明山天籟渡假酒店、八里福朋喜來登酒店及蘊泉庄，呈現都會住宿與休閒度假的多元選擇；「銅級」業者則分布於板橋、土城、金山、新莊及鶯歌等地。 28家【魅力民宿】涵蓋山城、海岸與鄉間，包括金山「靜池一隅民宿」、瑞芳「神隱之森民宿」、貢寮「海霞您的家」、三芝「一畝田民宿」及雙溪「山中威尼斯民宿」等，讓旅客可依行程與喜好，選擇不同風格的住宿空間。 更多優質旅宿資訊，請至「新北市觀光旅遊網」閱覽《Check in 第二個家 新北優質旅宿+》電子書。 為進一步推廣新北優質旅宿與觀光資源，新北市政府觀光旅遊

2026-10-30 08:00