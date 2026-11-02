北投老爺酒店溫泉季優惠登場 住宿5999元起、泡湯餐飲一次擁有

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著2026「臺北溫泉季」熱鬧展開，北投老爺酒店即日起推出住宿、湯屋、芳療及餐飲系列優惠，其中展場限定的「PURE 歐式餐廳雙人早午餐券」，每張僅999元，五張一套4,995元，每日限量80套，僅於「溫泉季」現場販售。另有「景緻客房住宿券」每張5,999元、「雙人獨立湯屋享湯券」每張1,800元，以及採五張一套販售的「PURE 早午餐券」與「沐泉療享湯券」，平均每張分別為699元及550元，提供溫泉度假與一日輕旅行的多元選擇。線上優惠即日起至11/02。

▲尊爵套房設有獨立雙湯池，享受相伴泡湯的悠閒時光。 圖：北投老爺酒店／提供

「景緻客房住宿券」每張5,999元，含雙人入住一晚及「PURE」歐式餐廳純然早午餐兩客，買10張再送1張。使用兩張住宿券，可安排雙人連住兩晚，或四人入住景緻家庭房一晚，皆加贈雙人英式下午茶一套。

限量推出的「尊爵套房住宿券」每張10,999元，除雙人住宿與早午餐外，再含雙人英式下午茶及紅茶柑鳳酥禮盒一盒，並提供兩位12歲以下不佔床孩童免費入住含早餐，適合親子共享寬敞舒適的溫泉假期。

▲沐泉療中心引入窗外綠意與自然光。 圖：北投老爺酒店／提供

泡湯體驗同享「溫泉季」限定優惠，「雙人獨立湯屋享湯券」每張1,800元，享90分鐘泡湯時光及霜淇淋兩份，買5張送1張，4月至9月平日使用再加贈30分鐘。

「沐泉療享湯套券」每套2,750元，內含五張單人使用券，每張550元，可使用沐泉療中心120分鐘並享霜淇淋一份，買兩套再送一張，適合與親友分享或分次安排放鬆行程。

▲QUAN SPA 以專業芳療手技舒緩身心，舒活芳療享湯券每張2,999元，可選單人精油芳療搭配雙人湯屋，或雙人指壓搭配沐泉療體驗。 圖：北投老爺酒店／提供

結合芳療與溫泉的「舒活芳療享湯券」每張2,999元，提供兩種選擇：單人60分鐘精油芳療，搭配香氛占卜及雙人獨立湯屋60分鐘；或可選擇雙人全身指壓60分鐘，搭配雙人沐泉療中心120分鐘。

「泡湯一日遊券」每張1,999元，則可選雙人泡湯搭配雙人英式下午茶，或單人泡湯搭配「PURE」歐式餐廳午、晚間適用套餐一客，讓一日旅程兼享溫泉與美食。

本次展場限定亮點為雙人早午餐券，每張999元即可享平日雙人純然早午餐，平均每人不到500元，可選早餐或午餐時段，與親友共享悠閒餐敘。票券採五張一套販售，每套4,995元，每日限量80套，每人每日限購一套，售完為止，僅於即日起至10/26「溫泉季」展場限定販售。

其他餐飲優惠同樣結合泡湯體驗，「PURE 餐廳餐券」每張1,399元，可享原價1,900元另加一成服務費的午間純粹套餐一客，加價400元可升級晚間純味套餐，並贈沐泉療中心平日下午時段單人使用一次，買10張送1張。

「PURE 餐廳早午餐券」五張一套3,495元，平均每張699元，可選早餐或午餐時段使用，並贈沐泉療中心平日上午時段單人使用一次，買兩套再送一張。

「溫泉季」現場單筆消費滿1萬元，可參加即時抽獎一次；單筆消費滿3萬元，再享晚間摸彩機會一次，活動另備草山柑文創明信片消費贈禮。各票券使用期限、適用日期及加價規範依票券內容與飯店公告為準。

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