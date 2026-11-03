陽明山一日遊｜賞芒草、走牛奶湖吊橋，6大景點美食一次攻略

陽明山一日遊6大景點全收錄！擎天崗水牛草原、冷水坑牛奶湖、菁山吊橋賞芒草，還有森林咖啡廳、竹子湖熱炒與文化大學後山夜景，週末照著玩就對了。

陽明山一日遊｜6大必訪景點與美食

陽明山景點｜擎天崗大草原

遼闊草原遇見可愛水牛，彷彿走進台版紐西蘭

來陽明山怎麼能錯過擎天崗！一走進草原，眼前就是大片綠油油的山丘，遠方山巒層層交疊，偶爾還能看到水牛悠閒地在草地上吃草，整個畫面就像來到紐西蘭牧場。這裡不只有超好拍的草原景觀，也很適合沿著步道慢慢散步，吹著山上的涼風、欣賞不同角度的山景，待上一個上午就很放鬆。

圖／ReadyGo

擎天崗過去曾是放牧牛隻的牧場，如今草原上的牛隻已具有野性，也是陽明山極具代表性的自然景觀之一。小編很推薦選擇天氣晴朗的日子前往，陽光灑落在草原上真的特別漂亮！不過要提醒大家，看到水牛時記得保持安全距離，千萬不要餵食、觸摸或為了拍照靠得太近，才能安心欣賞這片草原美景。

景點資訊

地址：台北市士林區菁山路101巷

開放時間：戶外草原依現場管制公告為準

陽明山咖啡廳｜CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林

藏在百年日式老宅裡，竹林環繞的森林系咖啡廳

逛完草原，下一站小編直接躲進森林裡喝咖啡！位在陽明山文化大學附近的 CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林，是一間隱身在綠意之中的特色咖啡廳，從入口走進去，就能看見竹林、老樹與帶有日式氛圍的老宅建築。和一般都市裡的咖啡廳很不一樣，這裡不只有咖啡香，還多了一種遠離城市喧囂的悠閒感。

圖／ReadyGo

豆留森林最特別的地方，是將歷史建築改造成咖啡空間，前身為日治時期阿部伊三郎的別墅，保留老宅的建築特色，同時融入咖啡烘焙與餐飲體驗。坐在窗邊喝咖啡、望著戶外竹林，真的很適合放空一下午。除了咖啡，店內也有甜點與餐食，很推薦喜歡日式老宅、森林系咖啡廳的人把這站收藏起來！

店家資訊

地址：台北市士林區格致路70號

電話：02-2861-1218

營業時間：週一至週四09:30－18:30；週五至週日09:30－19:00

陽明山景點｜冷水坑牛奶湖、菁山吊橋

乳白色夢幻湖水、森林吊橋與金黃芒草，秋冬山林美景一次收集

陽明山居然藏著一座牛奶湖？來到冷水坑，小編最期待的就是這座顏色超特別的湖泊！從觀景平台往下看，湖水呈現夢幻的乳白色，搭配四周翠綠山林，彷彿森林裡的一顆牛奶糖。其實牛奶湖不是人工染色，而是因為當地火山地質與硫磺沉澱作用，讓池水呈現白色或淡灰色，才有了「牛奶湖」這個可愛的名字。每到秋冬時節，周邊山坡還能欣賞隨風搖曳的芒草，陽光灑落時閃耀著金黃色光澤，為山林增添浪漫氛圍。

圖／ReadyGo

除了牛奶湖，附近的菁山吊橋也很值得一起安排！這座長約50公尺的吊橋橫跨冷水坑溪，紅色橋柱搭配周圍綠色山景，拍起照來特別有氛圍。走過吊橋後還能繼續沿著林蔭步道散步，欣賞柳杉林、溪谷與山巒景色，秋冬更有機會遇見大片芒草隨風搖曳，形成如金色浪花般的夢幻景致。如果喜歡輕鬆踏青，不一定要挑戰高難度登山路線，牛奶湖、菁山吊橋與季節限定的芒草美景，就很值得安排一趟陽明山小旅行。想找更多陽明山避暑步道行程，也可以參考看看。

景點資訊

地址：台北市士林區菁山路101巷170號（冷水坑遊客服務站）

開放時間：戶外步道依天候與現場公告為準

陽明山美食｜竹子湖杉木林餐廳

白斬雞、剝皮辣椒排骨湯超下飯，山林裡大啖澎湃熱炒

逛完陽明山景點，肚子餓了當然要來吃一桌澎湃熱炒！這次小編來到竹子湖的杉木林餐廳，滿桌山產料理讓人食慾大開。這次點了白斬雞、剝皮辣椒排骨湯和特色野菜，白斬雞搭配醬料吃起來特別涮嘴，熱呼呼的湯品更是適合山上微涼的天氣。來陽明山不一定只能喝咖啡、吃下午茶，揪三五好友一起吃山產熱炒也不錯。

圖／ReadyGo

杉木林餐廳除了有各式台菜與山產料理，戶外庭院也是一大特色，可以坐在大樹下享用美食，感受陽明山的自然氛圍。特別的是，店家還有地瓜薑湯與米粉湯，過往食記提到內用每人消費滿300元，可免費享用，不過活動可能隨時調整，建議實際用餐前再向店家確認。小編覺得這裡很適合安排成一日遊的午餐站，吃飽喝足再繼續探索陽明山！

店家資訊

地址：台北市北投區竹子湖路55-12號

電話：02-2861-7159

營業時間：11:00－18:00，週四公休（建議電話確認）

陽明山景點｜小油坑

不用出國就能看火山噴氣，近距離感受大自然的震撼

陽明山竟然能看到火山噴氣？下一站小編來到小油坑，還沒走近就能看到山壁間不斷冒出的白色氣體，搭配大片裸露岩石與硫磺地景，真的很像來到另一個世界！小油坑位在七星山西北麓，海拔約805公尺，是陽明山非常具有代表性的後火山活動景觀區，能看見噴氣孔、硫磺結晶與特殊崩塌地形，是陽明山草原、花季之外比較少被注意到的一面。

圖／ReadyGo

這裡最讓小編印象深刻的就是近距離觀看噴氣孔的畫面，白色氣體從岩石縫隙間不斷冒出，現場還能聞到明顯的硫磺氣味，既特別又震撼。除了火山景觀，小油坑還能遠眺七星山、大屯山等山巒，天氣好時視野相當遼闊。如果不打算登山，也可以單純安排到觀景區欣賞地質奇景，不過記得沿著開放步道行走，不要跨越護欄或接近噴氣孔。

景點資訊

地址：台北市北投區竹子湖路（小油坑遊憩區）

開放時間：戶外區域依現場公告與天候管制為準

陽明山夜景｜文化大學後山

從夕陽一路看到萬家燈火，台北百萬夜景超浪漫

陽明山一日遊的最後一站，小編把壓軸留給夜景。文化大學後山是不少台北人熟悉的賞景地點，白天可以遠眺台北盆地，到了傍晚，天空逐漸染上橘紅色，城市也開始亮起一盞盞燈光。站在高處往下望，整片城市景色就在眼前展開，尤其從夕陽一路待到天黑，真的會被不同時刻的美景療癒。

圖／ReadyGo

比起需要爬山才能看到的高山景觀，文化大學後山更適合安排成輕鬆的夜景行程。不管是情侶約會、朋友出遊，還是想找個地方放空，都很適合來這裡欣賞城市燈火。小編最推薦在日落前抵達，先欣賞天空漸層的色彩，再等待台北夜景慢慢點亮。不過山上傍晚風勢可能較強，記得帶件薄外套，也要注意附近道路與行人安全。更多陽明山景觀餐廳推薦，也可以一併排進行程。

景點資訊

地址：台北市士林區華岡路55號附近（中國文化大學後山）

開放時間：依現場公共通行區域與管制規定為準

陽明山一日遊行程表

時間 景點 行程規劃 09:00 擎天崗 草原散步、遠眺山景、欣賞水牛 10:30 豆留森林 走進百年日式老宅，享受森林咖啡時光 12:00 冷水坑牛奶湖 從觀景平台俯瞰乳白色湖水 12:30 菁山吊橋 走進森林步道，拍下山林吊橋美景 13:30 杉木林餐廳 品嚐白斬雞、特色熱炒與山產料理 15:30 小油坑 欣賞火山噴氣孔與硫磺地質奇景 17:00 文化大學後山 等待夕陽，欣賞城市景觀 18:00後 台北夜景 看萬家燈火慢慢亮起，結束一日遊

陽明山一日遊常見問題

陽明山一日遊適合不開車的人嗎？

可以！陽明山有108遊園公車、小15、小9等公車，可以串連擎天崗、冷水坑、小油坑與竹子湖部分景點。不過山區公車班次較少，若沒有自行開車，建議一天安排2至4個景點就好，避免把太多時間花在等車和轉乘上。

擎天崗可以摸水牛或餵食嗎？

不可以。擎天崗的水牛具有野性，陽明山國家公園管理處提醒遊客不要餵食、觸摸、逗弄或靠近水牛拍照。即使水牛看起來很溫馴，也可能因為受到驚嚇而出現攻擊行為，建議保持安全距離，在開放步道上欣賞即可。

陽明山牛奶湖可以下去玩水嗎？

不可以。冷水坑牛奶湖屬於特殊的火山地質景觀，湖水呈現乳白色是因為硫磺微粒與沉澱物所造成，並不是一般可戲水的湖泊。遊客應在指定觀景平台欣賞，不要擅自進入湖區。

陽明山一日遊什麼季節最適合？

陽明山一年四季都有不同特色，春天可以賞花，夏天適合到森林步道避暑，秋冬則很適合安排草原、火山地景與溫泉周邊行程。如果主要想拍擎天崗草原、牛奶湖與夕陽夜景，建議選擇天氣晴朗、能見度較佳的日子，拍起來會更漂亮。

延伸閱讀 >>陽明山冷水坑步道賞芒攻略｜七星山步道口5分鐘見花海，交通搭車資訊一次看

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