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新北優良旅館魅力民宿名單出爐 「新北金好住展售會」10／31華山登場

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八里福朋喜來登酒店榮獲「三金」肯定。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
八里福朋喜來登酒店榮獲「三金」肯定。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府推動115年度「優良旅館、魅力民宿」評鑑，今年共有47家優質旅宿業者脫穎而出，獲此殊榮，包括19家優良旅館及28家魅力民宿。其中，「八里福朋喜來登酒店」榮獲「優良旅館」金級、「ISQM 服務品質認證」金級及「PetFAC 寵物友善住宿認證」金級，成為今年唯一獲得「三金」肯定的旅宿，展現新北旅宿在服務品質與寵物友善接待上的成果。

今年獲選的【優良旅館】，包含7家金級及12家銅級業者。「金級」名單包括台北新板希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店、馥都飯店、台北板橋馥華艾美酒店、陽明山天籟渡假酒店、八里福朋喜來登酒店及蘊泉庄，呈現都會住宿與休閒度假的多元選擇；「銅級」業者則分布於板橋、土城、金山、新莊及鶯歌等地。

28家【魅力民宿】涵蓋山城、海岸與鄉間，包括金山「靜池一隅民宿」、瑞芳「神隱之森民宿」、貢寮「海霞您的家」、三芝「一畝田民宿」及雙溪「山中威尼斯民宿」等，讓旅客可依行程與喜好，選擇不同風格的住宿空間。

更多優質旅宿資訊，請至「新北市觀光旅遊網」閱覽《Check in 第二個家 新北優質旅宿+》電子書。

▲獲得「魅力民宿」業者－金山區「靜池一隅民宿」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲獲得「魅力民宿」業者－金山區「靜池一隅民宿」。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

為進一步推廣新北優質旅宿與觀光資源，新北市政府觀光旅遊局10/31-11/01，在「華山1914文化創意產業園區」東2C及東2D倉庫舉辦「2026新北金好住觀光產業展售會ｘ貓貓蟲咖波」，集結50個特色攤位，邀集新北優良旅館、魅力民宿、觀光工廠、伴手禮、文創商品、觀光遊樂業、農特產品、旅行社及特色美食等多元觀光相關業者，可以一次探索特色住宿、挑選在地好物、品嚐美食並規劃遊程，滿足食、宿、遊、購的多元需求。

▲2026「新北金好住觀光產業展售會」於華山登場。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲2026「新北金好住觀光產業展售會」於華山登場。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，本次展售會結合「上山下海E宿新北打卡趣」APP 打卡活動，並攜手本土人氣 IP「貓貓蟲咖波」推出快閃活動攤位。凡於現場完成指定打卡任務，即可獲得限量「咖波」贈品；參與舞台活動或完成指定任務，還有機會獲得限量「咖波」聯名商品。歡迎相約華山逛展享好康，把新北好物與「咖波」好禮一起帶回家！

「貓貓蟲咖波」也將與新北市「優良旅館」、「魅力民宿」攜手打造聯名主題房，依照旅宿各自的空間特色，透過主題備品與情境布置，把可愛的「咖波」融入住宿體驗，預計11月中旬上線，將吸引更多遊客走訪新北、體驗新北山海之美。

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